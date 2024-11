LINUS reicht Finanzierung für Wohnportfolio mit 18.000 m2 in Norddeutschland aus

Berlin (IRW-Press/28.11.2024) –

*

LINUS vergibt ein Junior-Darlehen im einstelligen Millionenbereich zur Refinanzierung eines Portfolios von Wohnimmobilien

*

Das Portfolio umfasst zwölf Objekte im Großraum Hamburg, Rostock und Lübeck mit einer vermietbaren Fläche von ca. 18.000 m2 sowie einem gutem Energieeffizienzstandard

*

LINUS realisiert trotz anhaltend herausforderndem Marktumfeld eine Investmentopportunität mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil und einer laufenden Ausschüttungsrendite im zweistelligen Prozentbereich

Berlin, 28. November 2024 Ein von LINUS beratener Private Debt Fonds hat ein Junior-Darlehen im einstelligen Millionenbereich vergeben, um die Refinanzierung eines Wohnportfolios im Großraum Hamburg, Rostock und Lübeck mit gutem Energieeffizienzstandard zu ermöglichen. Das Portfolio besteht aus zwölf nahezu vollvermieteten Wohnimmobilien mit einer Gesamtfläche von ca. 18.000 m2. Damit hat LINUS ein weiteres Projekt im Bereich Real Estate Private Debt erfolgreich umgesetzt

Das Darlehen hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird laufend verzinst. Die Finanzierung schafft zudem eine nachhaltige Wertschöpfung über eine finanzierte Capex-Reserve zur laufenden Aufwertung des Portfolios. Lucas Boventer, Co-CEO von LINUS, betonte: „Die abgeschlossene Transaktion ist ein Abbild der attraktiven Marktphase für alternative Finanzierer. Wohnportfolien bieten gute Finanzierungsmöglichkeiten bei moderaten Risikoprofilen. Wir haben eine Struktur aufsetzen können, bei der unsere Investoren laufend von zweistelligen Renditen profitieren. Entsprechend kann unser Team einmal mehr den exzellenten Marktzugang sowie unsere Expertise bei der Strukturierung unter Beweis stellen. Davon profitieren unsere Investoren nachhaltig.“

Mit dieser erfolgreichen Finanzierung unterstreicht LINUS seine Position als ein führender Partner für maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungslösungen und unterstreicht seine Fähigkeit, in dynamischen Märkten nachhaltige Werte zu schaffen.

Über LINUS

Die Berliner Linus Digital Finance AG finanziert über von ihr verwaltete und beratene Private Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht semiprofessionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen kurz- bis mittelfristigen Investments zu beteiligen. Gemeinsam mit ihren Co-Investoren haben die LINUS-Fonds seit der Gründung im Jahr 2016 knapp 1,6 Mrd. Euro in 75 Immobilienprojekte investiert (Stand: November 2024).

Die Linus Capital Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linus Digital Finance AG, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registriert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.linus-finance.com (

www.linus-finance.com/)

(Ende)

