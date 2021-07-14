  • Liquiditätsschonung im Mittelstand: Mietkälte, mobile Heizzentralen und Mietlösungen für Energieerzeuger

    Der deutsche Mittelstand steht unter zunehmendem Druck: steigende CO?-Kosten, strengere Effizienzvorgaben & Klimaneutralität verlangen nach einer schnellen Modernisierung der Energieinfrastruktur.

    Aktuelle Zahlen zeigen, dass Investitionen in nachhaltige Technik ausbleiben. Hauptgründe sind die hohen Anfangsinvestitionen, bürokratische Hürden und der Fachkräftemangel.

    „Die Herausforderung ist erkannt, aber der Wille zur Umsetzung wird durch die finanziellen Rahmenbedingungen gehemmt“, sagt Johannes Partz, Geschäftsführer der Lindenfield GmbH. „Der Mittelstand braucht neue, finanzierbare Wege, um die Energiewende aktiv gestalten zu können.“

    Miete statt Kauf: Liquidität sichern, Technik modernisieren

    Eine zunehmend gefragte Lösung sind Miet-Modelle für Energieanlagen, also die Miete von Heizcontainer, Mietkälte oder auch Dampfkessel. Statt hohe Einmalinvestitionen zu tätigen, mieten Unternehmen die modernen Heiz- oder Kälteanlagen gegen eine monatliche Rate. Der Dienstleister übernimmt Planung, Installation, Wartung und Betrieb. Die Vorteile: Liquidität bleibt im Kerngeschäft gebunden, Investitionen entfallen und die Kosten sind über Betriebsausgaben bilanzneutral darstellbar.

    Der Sanierungsbedarf ist enorm: Über 20 Millionen zentrale Wärmeerzeuger sind in Deutschland in Betrieb, mehr als 70 Prozent davon gelten als veraltet und ineffizient. Mietlösungen wandeln Investitionen in planbare Betriebskosten um, und das bei voller technischer Betreuung und ohne Kapitalbindung.

    „Für viele Betriebe ist das der ideale Weg: moderne Technik, kalkulierbare Kosten und keine Bindung des Eigenkapitals“, erklärt Partz. „Die Betriebssicherheit ist durch unsere 24/7-Betreuung ebenso gewährleistet wie der Energieeinspar-Effekt.“

    Technologieoffen, flexibel und förderfähig

    Contracting-Lösungen sind in der Regel technologieoffen: Ob Elektrokessel, Heizzentralen oder Kaltwassersätze. Je nach Gebäude, Betrieb und Bedarf kann die passende Technik integriert werden. Zudem bleibt die Höhe der Mietzahlung über die Laufzeit konstant, unvorhersehbare Ausgaben durch Wartung oder Reparaturen trägt der Dienstleister.

    Deutsche Thermo, eine Marke der Lindenfield GmbH, setzt auf diese Flexibilität. „Buy war früher die Standardlösung, heute wollen die Betriebe vor allem up to date bleiben, ohne Kapital zu binden“, so Partz. „Das gelingt nur mit Mietmodellen.“

    Fazit: Mietmodelle schaffen Investitionsfreiheit für die Energiewende

    In Zeiten volatiler Energiepreise, notwendiger strategischer Flxibilität und schneller technologischer Entwicklung sind flexible Finanzierungsmodelle wie Miete ein echter Mehrwert für mittelständische Unternehmen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Deutsche Thermo – Lindenfield GmH
    Herr Johannes Partz
    Eupener Str. 124
    50933 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0221 – 96880453
    web ..: https://www.deutsche-thermo.de/
    email : info@deutsche-thermo.de

    Über Deutsche Thermo
    Deutsche Thermo ist ein führendes Portal mit langjähriger Erfahrung in der Bereitstellung innovativer und flexibler Energie-Lösungen. Mit einem stetig wachsenden Partnernetzwerk und einem europaweiten Vertriebsnetz stellt das Unternehmen eine verlässliche Lösung für unterschiedlichste Branchen dar. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-thermo.de.

    Pressekontakt:

    Lindenfield GmbH
    Johannes Partz
    Eupener Str. 124
    50933 Köln

    fon ..: +49 221 96880420
    email : geschaeftsleitung@lindenfield.de


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