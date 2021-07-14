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Liquiditätsschonung im Mittelstand: Mietkälte, mobile Heizzentralen und Mietlösungen für Energieerzeuger
Der deutsche Mittelstand steht unter zunehmendem Druck: steigende CO?-Kosten, strengere Effizienzvorgaben & Klimaneutralität verlangen nach einer schnellen Modernisierung der Energieinfrastruktur.
Aktuelle Zahlen zeigen, dass Investitionen in nachhaltige Technik ausbleiben. Hauptgründe sind die hohen Anfangsinvestitionen, bürokratische Hürden und der Fachkräftemangel.
„Die Herausforderung ist erkannt, aber der Wille zur Umsetzung wird durch die finanziellen Rahmenbedingungen gehemmt“, sagt Johannes Partz, Geschäftsführer der Lindenfield GmbH. „Der Mittelstand braucht neue, finanzierbare Wege, um die Energiewende aktiv gestalten zu können.“
Miete statt Kauf: Liquidität sichern, Technik modernisieren
Eine zunehmend gefragte Lösung sind Miet-Modelle für Energieanlagen, also die Miete von Heizcontainer, Mietkälte oder auch Dampfkessel. Statt hohe Einmalinvestitionen zu tätigen, mieten Unternehmen die modernen Heiz- oder Kälteanlagen gegen eine monatliche Rate. Der Dienstleister übernimmt Planung, Installation, Wartung und Betrieb. Die Vorteile: Liquidität bleibt im Kerngeschäft gebunden, Investitionen entfallen und die Kosten sind über Betriebsausgaben bilanzneutral darstellbar.
Der Sanierungsbedarf ist enorm: Über 20 Millionen zentrale Wärmeerzeuger sind in Deutschland in Betrieb, mehr als 70 Prozent davon gelten als veraltet und ineffizient. Mietlösungen wandeln Investitionen in planbare Betriebskosten um, und das bei voller technischer Betreuung und ohne Kapitalbindung.
„Für viele Betriebe ist das der ideale Weg: moderne Technik, kalkulierbare Kosten und keine Bindung des Eigenkapitals“, erklärt Partz. „Die Betriebssicherheit ist durch unsere 24/7-Betreuung ebenso gewährleistet wie der Energieeinspar-Effekt.“
Technologieoffen, flexibel und förderfähig
Contracting-Lösungen sind in der Regel technologieoffen: Ob Elektrokessel, Heizzentralen oder Kaltwassersätze. Je nach Gebäude, Betrieb und Bedarf kann die passende Technik integriert werden. Zudem bleibt die Höhe der Mietzahlung über die Laufzeit konstant, unvorhersehbare Ausgaben durch Wartung oder Reparaturen trägt der Dienstleister.
Deutsche Thermo, eine Marke der Lindenfield GmbH, setzt auf diese Flexibilität. „Buy war früher die Standardlösung, heute wollen die Betriebe vor allem up to date bleiben, ohne Kapital zu binden“, so Partz. „Das gelingt nur mit Mietmodellen.“
Fazit: Mietmodelle schaffen Investitionsfreiheit für die Energiewende
In Zeiten volatiler Energiepreise, notwendiger strategischer Flxibilität und schneller technologischer Entwicklung sind flexible Finanzierungsmodelle wie Miete ein echter Mehrwert für mittelständische Unternehmen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Deutsche Thermo – Lindenfield GmH
Herr Johannes Partz
Eupener Str. 124
50933 Köln
Deutschland
fon ..: 0221 – 96880453
web ..: https://www.deutsche-thermo.de/
email : info@deutsche-thermo.de
Über Deutsche Thermo
Deutsche Thermo ist ein führendes Portal mit langjähriger Erfahrung in der Bereitstellung innovativer und flexibler Energie-Lösungen. Mit einem stetig wachsenden Partnernetzwerk und einem europaweiten Vertriebsnetz stellt das Unternehmen eine verlässliche Lösung für unterschiedlichste Branchen dar. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-thermo.de.
Pressekontakt:
Lindenfield GmbH
Johannes Partz
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50933 Köln
fon ..: +49 221 96880420
email : geschaeftsleitung@lindenfield.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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