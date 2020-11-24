Lir Life Sciences stellt Design einer vergleichenden Tierstudie zur Beurteilung der über zellpenetrierende Peptide vermittelten Verabreichung von GLP/GIP-basierten Adipositastherapien fertig

Vancouver, Kanada – 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Lir Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (Frankfurt: N790, WKN: A41QA9) (Lir oder das Unternehmen) freut sich, das Design einer neuen vergleichenden Studie zur Aufnahme von zellpenetrierenden Peptiden (die Studie) in der GLP/GIPGLP (Glukose-abhängiges insulinotropes Polypeptid) und GIP (Glucagon-like Peptide-1) sind beides Hormone im Darm, die als Inkretine bezeichnet werden und nach dem Essen freigesetzt werden. Beide wirken, indem sie die Bauchspeicheldrüse dazu anregen, mehr Insulin auszuschütten, was zur Senkung des Blutzuckerspiegels beiträgt.

-basierten Adipositastherapie bekannt zu geben. Damit wird ein weiterer Schritt in der Entwicklung einer neuartigen transdermalen Plattform zur Behandlung von Adipositas (Fettleibigkeit) und Stoffwechselerkrankungen gesetzt. Mit dieser Initiative will das Unternehmen die Forschung und Entwicklung von patientenfreundlichen Therapien zur nadelfreien Verabreichung von Inkretin-Mimetika vorantreiben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass transdermale Systeme das Potenzial haben, den Komfort, die Zugänglichkeit und die langfristige Therapietreue für jene Personen verbessern, die von chronischen Stoffwechselerkrankungen betroffen sind bzw. evidenzbasierte Behandlungsmethoden zur Gewichtsabnahme durchführen.

GLP, insbesondere GLP-1, und GIP wirken über komplementäre biologische Signalwege, die in ihrem Zusammenspiel den Glukosestoffwechsel, die Energiebilanz und die Gewichtsregulierung verbessern können. Durch die gezielte Beeinflussung sowohl metabolischer als auch appetitbezogener Mechanismen haben diese Hormone das Potenzial, wichtige Ursachen für Fettleibigkeit zu bekämpfen. diabetesjournals.org/diabetes/article/70/9/1956/137765/The-Role-of-GIP-in-the-Regulation-of-GLP-1-Satiety

In Zusammenarbeit mit seinen wissenschaftlichen Partnern hat Lir Life Sciences ein kontrolliertes Tiermodell konzipiert, um die völlig neue Aufnahme von GLP/GIP-basierten Adipositastherapeutika über die Haut unter Verwendung neuartiger zellpenetrierender Peptidformulierungen (CPP) zu evaluieren. In der Untersuchung werden die Studientiere mit transdermalen Formulierungen des jeweiligen Arzneimittels vorbehandelt und anschließend einer oralen Glukosebelastung unterzogen. Die Wirksamkeit der Verabreichung wird durch die Messung des Blutzuckerspiegels im Anschluss an die Glukoseaufnahme bewertet. Im Rahmen der Studie wird auch die Effizienz der transdermalen Verabreichung (über die Haut) mit der von subkutanen Standardinjektionen verglichen. In der Praxis ist damit gemeint, dass das Forschungsteam bewertet, wie effektiv jedes Molekül die Haut durchdringt und den Blutzuckerspiegel im Vergleich zur herkömmlichen Verabreichung mittels Injektion unterstützend beeinflusst.

Diese vergleichende Studie soll die Leistungsfähigkeit der CPP-optimierten transdermalen Plattform von Lir für verschiedene GLP/GIP-basierte Therapien erfassen und als Grundlage für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte dienen. Unter anderem geht es um die Frage, welche Moleküle sich am besten für die nadelfreie Verabreichung und für Folgestudien zur Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) eignen. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, jene Wirkstoffkandidaten zu ermitteln, die am besten zu den Fähigkeiten der Plattform passen, und als Leitfaden für die nächsten Schritte der Formulierungsoptimierung und klinischen Planung dienen.

Diese Bemühungen sind Teil der umfassenderen Forschungs- und Entwicklungs-Roadmap von Lir, wo es darum geht, sichere, wirksame und patientenfreundliche Alternativen zu injizierbaren GLP/GIP-basierten Therapien zu entwickeln.

Anhand der Bewertung von drei der klinisch am besten validierten Inkretintherapien innerhalb desselben Verabreichungsrahmens generieren wir die Vergleichsdaten, die wir brauchen, um die erfolgversprechendsten Kandidaten für die transdermale Weiterentwicklung zu priorisieren. Unser Ziel im Rahmen dieser Studie ist es, klare Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich diese Moleküle im Zusammenspiel mit unserem CPP-fähigen System verhalten, und Daten für unsere IND-Strategie zu sammeln, so Edward Mills, CEO von Lir Life Sciences.

Über Lir Life Sciences Corp.

Der Fokus von Lir Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

