Lithium für enttäuschte Anleger

Einige große Lithiumwerte haben aktuell Federn gelassen, kleinere Unternehmen haben sich teils besser gehalten.

Wer von der Entwicklung bestimmter Lithiumaktien im Februar enttäuscht ist, sollte vielleicht daran denken, dass Lithium einst für die Behandlung von Depressionen eingesetzt wurde. Spaß beiseite, die Kurse einiger großen Lithiumgesellschaften haben gelitten. Grund war wohl die Ankündigung des größten Herstellers von Elektrofahrzeugbatterien (CATL), den Preis für Lithium-Ionen-Batterien zu senken. Lithium ist der entscheidende Rohstoff, wenn es um nachhaltige Energiespeicherung geht. Zwar sind die Werte einiger großen Lithiumunternehmen um sieben bis 14 Prozent gefallen, aber deutlich besser gehalten hat sich beispielsweise die nicht so große Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/play/century-lithium-namensaenderung-machbarkeitsstudie-kommt-in-q2-2023/ -. Das Unternehmen besitzt zu 100 Prozent das Clayton Valley-Lithiumprojekt in Nevada.

Da fragt es sich nun, wie sich der Preiskampf von CATL (Contemporary Amperex Technology`s) auf die Marktteilnehmer auswirken wird. Für Autobauer könnte dies etwas von der Rentabilität kosten. Unternehmen, die im Lithium-Bergbau unterwegs sind, könnten allerdings profitieren. Denn selbst wenn CATL die Batterien rabattiert, werden die Produktionskosten sich nicht verringern. Die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und anderen batteriegebundenen Produkten hat zu einem rasanten Anstieg des Lithiumpreises geführt. Die neue Bepreisung von CATL könnte nun eine größere Nachfrage nach Lithiumcarbonat nach sich ziehen. Und wenn die Produktion nicht Schritt halten kann, profitieren die Lithium-Bergbaugesellschaften.

Die aktuell niedrigen Preise bei einigen Lithiumunternehmen sind also Einstiegspreise, die es zu nutzen gilt. Beispielsweise mit einem Investment in die oben genannte Century Lithium oder in ION Energy. Zwei Explorationslizenzen besitzt ION Energy – https://www.commodity-tv.com/play/ionenergy-recent-drill-results-indicate-a-shallow-lithium-brine-with-good-grades/ – in der Mongolei. Bergbaufreundlichkeit ist gegeben. ION Energy hat das benachbarte China als großen Lithium-Abnehmer im Blick. Denn aktuell befinden sich in China rund 75 Prozent der Giga-Fabriken der Welt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -).

