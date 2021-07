Lithium Hot Stock im Visier von Lithium-Riese Ganfeng Lithium ($GNENF) nach Übernahme von Nachbar Millennial Lithium (ML.V) für 353 Mio. $. Massives Kaufsignal…

Lithium Hot Stock im Visier von Lithium-Riese Ganfeng Lithium ($GNENF) nach Übernahme von Nachbar Millennial Lithium (ML.V) für 353 Mio. $. Massives Kaufsignal. Neuer 506% Lithium Hot Stock nach 6.093% mit Lithium Americas ($LAC), 6.800% mit Millennial Lithium ($ML.V), 10.640% mit E3 Metals ($ETMC.V) und 20.900% mit Noram Ventures ($NRM.V)

22.07.21 08:03

AC Research

Toronto (www.aktiencheck.de , Anzeige)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.001.png

Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Hot_Stock_Visier_von_Li_Riese_Ganfeng_Lithium_Uebernahme_von_Nachbar_Millennial_Lithium_fuer_353_Mio-13438252

Executive Summary-22.07.2021

Lithium Hot Stock im Visier von Lithium-Riese Ganfeng Lithium ($GNENF)

Nach Übernahme von Nachbar Millennial Lithium (ML.V) für 353 Mio. $

Unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) entwickelt sich zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Erst vor wenigen Tagen hat der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) den direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips, Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), für 353 Mio. CAD$ übernommen, das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will bereits 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. für 7.789.055 USD übernehmen. Erst vor wenigen Tagen hat unser Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. mit dem Einstieg des Lithium-Riesen Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) als Strategischem Investor für einen Paukenschlag gesorgt. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird 6 Mio. CAD$ der aktuellen Finanzierungsrunde über insgesamt 10 Mio. CAD$ übernehmen und damit rund 12,9% an unserem Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) dürfte nach dem Einstieg von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) als Strategischem Investor bereits seine Felle davonschwimmen sehen. Ein Übernahmeangebot an unseren Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. wäre die logische Folge. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. haben unterdessen den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. ist der nächste große Lithium-Aktiendeal des Weltklasse-Teams von Börsenstar und Lithium-Veteran Eduardo Morales. Eduardo Morales war Präsident von Rockwood Lithium Latin America, das im Jahr 2014 für 6,2 Milliarden US-Dollar an den Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) verkauft wurde, das ist rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. CEO Will Randall ist verantwortlich für die Entdeckung und Entwicklung des Lithium-Sole-Projekts Sal de los Angeles in Argentinien von Lithium-X Energy Corp. Lithium-X Energy Corp. wurde 2018 für 265 Mio. USD übernommen. Das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Schlüssel des Erfolges in der Lithiumsole-Industrie besteht darin, den gesamten Prozess von der Rohstoffgewinnung bis zur verkaufsfähigen, hochwertiges Produkt zu beherrschen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor. Unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. hat sich die drei potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekte Sal de la Puna, Antofalla North und Antofalla South mit einer Gesamtfläche von 19.000 Hektar im Herzen des Lithium-Dreiecks Südamerikas, einer der größten Lithium-Lagerstätten der Welt, gesichert. Die Lithium-Projekte Antofalla North und Antofalla South unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. befinden sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Riesen Albemarle (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 299.273 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 19,48 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Das Sal de la Puna-Lithium-Projekt mit einer Gesamtfläche von 11.000 Hektar befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Pastos Grandes Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V). Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 11 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes für 7.789.055 USD übernehmen. Über 22 Mio. $ wurden bereits in die Exploration und Bohrungen auf dem Sal de la Puna-Lithium-Projekt investiert. Die Explorationsmaßnahmen und Bohrprogramm sind bereits abgeschossen. Derzeit läuft die Datenanalyse uns die erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101 soll in Kürze vorgestellt werden. Wir erwarten daher eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.893% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR

Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 919 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Unser Lithium Aktientip E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) wird an der Börse derzeit mit rund 63 Mio. EUR bewertet – das ist rund drei mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) wird an der Börse mit rund 89 Mio. EUR bewertet – das ist rund vier mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. . Der Lithium Explorer Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR – das ist rund 11 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 155 Mio. EUR bewertet – das ist rund elf mal so hoch als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 283 Mio. EUR auf die Börsenwaage – das ist rund 13 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 449 Mio. EUR bewertet – das ist rund 28 mal höher als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,40 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 66 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit rund 18,59 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc.

Lithium Hot Stock 2021 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,60 EUR – 506% Aktienchance

Lithium Hot Stock im Visier von Lithium-Riese Ganfeng

Lithium

($GNENF)

Nach Übernahme von Nachbar Millennial Lithium (ML.V) für

353 Mio.

$

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.002.jpeg

Unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) entwickelt sich zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Erst vor wenigen Tagen hat der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) den direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips, Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), für 353 Mio. CAD$ übernommen, das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will bereits 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. für 7.789.055 USD übernehmen. Erst vor wenigen Tagen hat unser Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. mit dem Einstieg des Lithium-Riesen Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) als Strategischem Investor für einen Paukenschlag gesorgt. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird 6 Mio. CAD$ der aktuellen Finanzierungsrunde über insgesamt 10 Mio. CAD$ übernehmen und damit rund 12,9% an unserem Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) dürfte nach dem Einstieg von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) als Strategischem Investor bereits seine Felle davonschwimmen sehen. Ein Übernahmeangebot an unseren Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. wäre die logische Folge. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. haben unterdessen den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. ist der nächste große Lithium-Aktiendeal des Weltklasse-Teams von Börsenstar und Lithium-Veteran Eduardo Morales. Eduardo Morales war Präsident von Rockwood Lithium Latin America, das im Jahr 2014 für 6,2 Milliarden US-Dollar an den Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) verkauft wurde, das ist rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. CEO Will Randall ist verantwortlich für die Entdeckung und Entwicklung des Lithium-Sole-Projekts Sal de los Angeles in Argentinien von Lithium-X Energy Corp. Lithium-X Energy Corp. wurde 2018 für 265 Mio. USD übernommen. Das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Schlüssel des Erfolges in der Lithiumsole-Industrie besteht darin, den gesamten Prozess von der Rohstoffgewinnung bis zur verkaufsfähigen, hochwertiges Produkt zu beherrschen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor. Unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. hat sich die drei potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekte Sal de la Puna, Antofalla North und Antofalla South mit einer Gesamtfläche von 19.000 Hektar im Herzen des Lithium-Dreiecks Südamerikas, einer der größten Lithium-Lagerstätten der Welt, gesichert. Die Lithium-Projekte Antofalla North und Antofalla South unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. befinden sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Riesen Albemarle (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 299.273 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 19,48 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Das Sal de la Puna-Lithium-Projekt mit einer Gesamtfläche von 11.000 Hektar befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Pastos Grandes Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V). Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 11 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes für 7.789.055 USD übernehmen. Über 22 Mio. $ wurden bereits in die Exploration und Bohrungen auf dem Sal de la Puna-Lithium-Projekt investiert. Die Explorationsmaßnahmen und Bohrprogramm sind bereits abgeschossen. Derzeit läuft die Datenanalyse uns die erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101 soll in Kürze vorgestellt werden. Wir erwarten daher eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.893% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Unser Lithium Aktientip E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) wird an der Börse derzeit mit rund 63 Mio. EUR bewertet – das ist rund drei mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) wird an der Börse mit rund 89 Mio. EUR bewertet – das ist rund vier mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. . Der Lithium Explorer Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR – das ist rund 11 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 155 Mio. EUR bewertet – das ist rund elf mal so hoch als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 283 Mio. EUR auf die Börsenwaage – das ist rund 13 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 449 Mio. EUR bewertet – das ist rund 28 mal höher als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,40 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 66 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit rund 18,59 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. zunächst auf 0,40 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 304% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. ein Kursziel von 0,60 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 506% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2021 Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

Weltklasse-Team startet nächsten großen Lithiumdeal

Nach Verkauf von Rockwood Lithium für 6,2 Mrd. $ und

Lithium X für 265 Mio.

$

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.003.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) ist der nächste große Lithium-Aktiendeal des Weltklasse-Teams von Börsenstar und Lithium-Veteran Eduardo Morales. Eduardo Morales war Präsident von Rockwood Lithium Latin America, das im Jahr 2014 für 6,2 Milliarden US-Dollar an den Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) verkauft wurde, das ist rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. CEO Will Randall ist verantwortlich für die Entdeckung und Entwicklung des Lithium-Sole-Projekts Sal de los Angeles in Argentinien von Lithium-X Energy Corp. Lithium-X Energy Corp. wurde 2018 für 265 Mio. USD übernommen. Das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Schlüssel des Erfolges in der Lithiumsole-Industrie besteht darin, den gesamten Prozess von der Rohstoffgewinnung bis zur verkaufsfähigen, hochwertiges Produkt zu beherrschen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor

Aufsichtsratsvorsitzender Eduardo Morales zählt zu den erfahrensten Lithium-Veteranen der Welt. Der Pionier der Lithiumsoleindustrie verfügt über 40 Jahre Erfahrung im boomenden Lithium-Sektor. Eduardo Morales war Präsident von Rockwood Lithium Latin America, das im Jahr 2014 für 6,2 Milliarden US-Dollar an den Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) verkauft wurde, das ist rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Eduardo Morales war zudem Chief Operating Officer von Lithium-X Energy Corp, das im Jahr 2018 für 265 Mio. US-Dollar verkauft wurde. Das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Lithium-Veteran Eduardo Morales war zudem verantwortlich für Erbau und Betrieb der Salar de Atacama-Mine, einer der größten Lithium-Sole-Minen der Welt.

CEO Will Randall ist verantwortlich für die Entdeckung und Entwicklung des Lithium-Sole-Projekts Sal de los Angeles in Argentinien von Lithium-X Energy Corp. Lithium-X Energy Corp. wurde 2018 für 265 Mio. USD übernommen. Das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Lithium-Pionier Will Randall ist einer der Early Mover in der Lithiumsole-Industrie mit mehr als 10 Jahren in der Lithium-Boom-Region Argentiniens. Will Randall gilt als einer der Top-Geologen der boomenden Lithium-Branche.

Vorstandsmitglied Sam Pigott ist Head of Business Development für Nordamerika des chinesischen Lithium Riesen Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF). Die Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) sind seit ihrem Börsendebüt um stattliche 1.303% von 1,36 USD auf in der Spitze 19,08 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) ein kleines Vermögen von bis zu 140.294 EUR. Aktuell wird Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) an der Börse mit rund 4,31 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 222 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) ist Strategischer Partner unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Bei der Entwicklung des Sal de la Puna-Lithium-Projektes im Lithium-Dreieck Argentiniens. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes für 7.789.055 USD übernehmen.

Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.893% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.004.jpeg

Weltklasse-Lithium-Lagerstätte inmitten des

Lithium-Dreiecks

Eine der ergiebigsten Lithium-Lagerstätten der Welt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.005.jpeg

Unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) hat sich die drei potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekte Sal de la Puna, Antofalla North und Antofalla South mit einer Gesamtfläche von 19.000 Hektar im Herzen des Lithium-Dreiecks Südamerikas, einer der größten Lithium-Lagerstätten der Welt, gesichert.

Das Sal de la Puna-Lithium-Projekt mit einer Gesamtfläche von 11.000 Hektar befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Pastos Grandes Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V). Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 11 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Über 22 Mio. $ wurden bereits in die Exploration und Bohrungen auf dem Sal de la Puna-Lithium-Projekt investiert. Die Explorationsmaßnahmen und Bohrprogramm sind bereits abgeschossen. Derzeit läuft die Datenanalyse uns die erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101 soll in Kürze vorgestellt werden. Wir erwarten daher eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Projekte Antofalla North und Antofalla South unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. befinden sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Riesen Albemarle (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 299.273 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 18,59 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.893% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.006.jpeg

Erste Ressourcen-Schätzung in Kürze

Neubewertung voraus

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.007.jpeg

Unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) hat bereits eine erste Ressourcen-Schätzung für sein Lithium-Projekt Sal de la Puna nahe Lithium-Aktien-Highflyer Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) angekündigt. Unternehmenskreisen zufolge soll diese Ressourcen-Schätzung bereits in Kürze veröffentlicht werden. Wir erwarten daher eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc.

Das Sal de la Puna-Lithium-Projekt mit einer Gesamtfläche von 11.000 Hektar befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Pastos Grandes Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V). Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 11 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc.

Über 22 Mio. $ wurden bereits in die Exploration und Bohrungen auf dem Sal de la Puna-Lithium-Projekt investiert. Die Explorationsmaßnahmen und Bohrprogramm sind bereits abgeschossen. Derzeit läuft die Datenanalyse uns die erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101 soll in Kürze vorgestellt werden. Wir erwarten daher eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Die bislang durchgeführten Bohrarbeiten decken lediglich einen kleinen Teil des 11.000 Hektar riesigen Sal de la Puna Lithium-Projektes ab. Die Top-Geologen unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. sehen daher riesiges Potential für ein Upgrade der in Kürze erwarteten ersten Ressourcen-Schätzung. Das Projekt ist uneingeschränkt für zusätzliche Bohrungen und den Bau einer Pilotanlage zugelassen

Im Jahr 2019 durchgeführte Pumptests erzielten erstklassige Lithium-Konzentrationen von durchschnittlich 533 mg/l Lithium und sind damit mit denen von den Nachbarn Litica (wurde 2019 für und 100 Mio. $ übernommen) und Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) vergleichbar. Die erstklassigen Lithium-Kontentrationen beginnen bereits in einer Tiefe von 140 Metern und reichen bis zu 600 Meter Tiefe. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes für 7.789.055 USD übernehmen. Die Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) sind seit ihrem Börsendebüt um stattliche 1.303% von 1,36 USD auf in der Spitze 19,08 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) ein kleines Vermögen von bis zu 140.294 EUR. Aktuell wird Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) an der Börse mit rund 4,31 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 222 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) ist Strategischer Partner unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.893% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.008.jpeg

Im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 919 mal höher bewertet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.009.jpeg

Unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. sind bis zu 919 mal höher bewertet.

Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) ein kleines Vermögen von bis zu 1.074.000 EUR. Aktuell wird der Lithium Explorer E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) an der Börse mit rund 63 Mio. EUR bewertet. Damit wird E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) derzeit rund drei mal höher bewertet als unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) in der Spitze ein kleines Vermögen von 816.667 EUR. Aktuell wird unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) an der Börse mit rund 89 Mio. EUR bewertet. Damit wird Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) derzeit rund vier mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 11 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) ein Betrag von bis zu 72.444 EUR. Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 155 Mio. EUR bewertet. Damit ist Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) rund sieben mal so hoch bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) ein stattlicher Betrag von bis zu 79.545 EUR. Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 283 Mio. EUR auf die Börsenwaage. Folgerichtig wird Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) derzeit rund 13 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) ein Vermögen von bis zu 103.371 EUR. Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 449 Mio. EUR bewertet. Damit wird Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) rund 28 mal höher bewertet als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 619.273 EUR. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,40 Mrd. EUR bewertet. Damit ist Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) rund 66 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc.

Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 299.273 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 18,59 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.893% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

Lithium Hot Stock 2021 – Strong Outperformer – Kursziel

24M: 0,60 EUR – 506%

Aktienchance

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60608/220721-ac.010.jpeg

Unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) entwickelt sich zu einem der heißesten Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Erst vor wenigen Tagen hat der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) den direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips, Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), für 353 Mio. CAD$ übernommen, das ist mehr als elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will bereits 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. für 7.789.055 USD übernehmen. Erst vor wenigen Tagen hat unser Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. mit dem Einstieg des Lithium-Riesen Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) als Strategischem Investor für einen Paukenschlag gesorgt. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird 6 Mio. CAD$ der aktuellen Finanzierungsrunde über insgesamt 10 Mio. CAD$ übernehmen und damit rund 12,9% an unserem Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) dürfte nach dem Einstieg von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) als Strategischem Investor bereits seine Felle davonschwimmen sehen. Ein Übernahmeangebot an unseren Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. wäre die logische Folge. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. haben unterdessen den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. ist der nächste große Lithium-Aktiendeal des Weltklasse-Teams von Börsenstar und Lithium-Veteran Eduardo Morales. Eduardo Morales war Präsident von Rockwood Lithium Latin America, das im Jahr 2014 für 6,2 Milliarden US-Dollar an den Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) verkauft wurde, das ist rund 248 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. CEO Will Randall ist verantwortlich für die Entdeckung und Entwicklung des Lithium-Sole-Projekts Sal de los Angeles in Argentinien von Lithium-X Energy Corp. Lithium-X Energy Corp. wurde 2018 für 265 Mio. USD übernommen. Das ist rund elf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Schlüssel des Erfolges in der Lithiumsole-Industrie besteht darin, den gesamten Prozess von der Rohstoffgewinnung bis zur verkaufsfähigen, hochwertiges Produkt zu beherrschen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor. Unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. hat sich die drei potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekte Sal de la Puna, Antofalla North und Antofalla South mit einer Gesamtfläche von 19.000 Hektar im Herzen des Lithium-Dreiecks Südamerikas, einer der größten Lithium-Lagerstätten der Welt, gesichert. Die Lithium-Projekte Antofalla North und Antofalla South unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. befinden sich in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Riesen Albemarle (ALB:NYSE, #ALB, $ALB). Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) ein Vermögen von bis zu 299.273 EUR. Aktuell wird Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 19,48 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Das Sal de la Puna-Lithium-Projekt mit einer Gesamtfläche von 11.000 Hektar befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Pastos Grandes Lithium-Projekt von Lithium-Aktien-Highflyer Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V). Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ein Vermögen von bis zu 690.000 EUR. Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR. Damit wird (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) rund 11 mal höher bewertet als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der chinesische Lithium-Riese Ganfeng Lithium Co Ltd. (002460.SZ, OTC: GNENF, #GNENF, $GNENF) will 35% des Sal de la Puna Lithium-Projektes für 7.789.055 USD übernehmen. Über 22 Mio. $ wurden bereits in die Exploration und Bohrungen auf dem Sal de la Puna-Lithium-Projekt investiert. Die Explorationsmaßnahmen und Bohrprogramm sind bereits abgeschossen. Derzeit läuft die Datenanalyse uns die erste Ressourcen-Schätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101 soll in Kürze vorgestellt werden. Wir erwarten daher eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. Clevere Anleger positionieren sich daher schon jetzt in den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Nach Kursgewinnen von bis zu 624% mit den Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V), bis zu 695% mit den Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V), bis zu 934% mit den Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TS,XV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V), bis zu 2.500% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN), bis zu 2.893% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB), bis zu 10.640% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V), bis zu 6.093% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO), bis zu 6.567% mit unserem Lithium Aktientip AVZ Minerals (AVZ:ASX, #AVZ, $AVZ), bis zu 6.800% mit den Aktien des Lithium Highflyers Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V), bis zu 7.167% mit den Lithium-Aktien von Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) und bis zu 20.100% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. heute die Aktienchance dabei zu sein, wenn der nächste Lithium Highflyer zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren bietet sich eine Aktienchance von bis zu 371% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

Mit Lithium-Aktien konnte Aktionäre ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 2.020.000 EUR. Die Lithium-Aktien von Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) schossen in den vergangenen Monaten um beeindruckende 624% von 0,225 CAD$ auf in der Spitze 1,63 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) sind in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 695% von 0,44 CAD$ auf in der Spitze 3,50 CAD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) schossen in den vergangenen 12 Monaten um sagenhafte 934% con 0,445 CAD$ auf in der Spitze 4,60 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Spearmint Resources Inc. (CNX: SPMT.CN, #SPMT.CN, $SPMT.CN) schossen zuletzt um sagenhafte 2.500% von 0,01 CAD$ auf in der Spitze 0,26 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Nordamerikas einzigem Lithium-Produzenten Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 2.893% von 6,19 USD auf in der Spitze 185,25 USD in die Höhe geklettert. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) schossen in den vergangenen Jahren um bis zu 10.640% von 0,05 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 6.093% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 34,06 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium (TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) ist um bis zu 6.800% von 0,06 CAD auf bis zu 4,14 CAD nach oben geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium-Aktientips Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.167% von 0,03 CAD auf in der Spitze 2,45 CAD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Noram Ventures Inc. (TSXV: NRM.V, #NRM.V, $NRM.V) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 20.100% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,01 CAD in die Höhe geschossen. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor.

Unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. erscheint im Branchenvergleich derzeit günstig bewertet. Unser Lithium Aktientip E3 Metals Corp (TSXV: ETMC.V, #ETMC.V, $ETMC.V) wird an der Börse derzeit mit rund 63 Mio. EUR bewertet – das ist rund drei mal höher als unser neuer Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Unser vormaliger Lithium Aktientip Cypress Development (TSX: CYP.V, #CYP.V, $CYP.V) wird an der Börse mit rund 89 Mio. EUR bewertet – das ist rund vier mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. . Der Lithium Explorer Millennial Lithium (OTCQX: MLNLF, TSXV: ML.V, #ML.V, $ML.V) kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 232 Mio. EUR – das ist rund 11 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Critical Element Corporation (OTCQX: CRECF, TSXV: CRE.V, #CRE.V, $CRE.V) wird an der Börse derzeit mit rund 155 Mio. EUR bewertet – das ist rund elf mal so hoch als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Neo Lithium (OTCQX: NTTHF, TSXV: NLC.V, #NLC.V, $NLC.V) bringt derzeit rund 283 Mio. EUR auf die Börsenwaage – das ist rund 13 mal höher als unser neuer Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Der Lithium Explorer Standard Lithium (OTCQX: STHLF, TSXV: SLL.V, #SLL.V, $SLL.V) wird an der Börse derzeit mit rund 449 Mio. EUR bewertet – das ist rund 28 mal höher als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Lithium Americas (NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC.TO, $LAC.TO) wird an der Börse derzeit mit rund 1,40 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 66 mal so teuer als unser Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Albemarle Corporation (ALB:NYSE, #ALB, $ALB) wird an der Börse derzeit mit rund 18,59 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 919 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Arena Minerals Inc.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Lithium Aktientip Arena Minerals Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. zunächst auf 0,40 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 304% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lithium Hot Stock Arena Minerals Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips Arena Minerals Inc. ein Kursziel von 0,60 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 506% mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2021 Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V).

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Arena Minerals Inc.

Ausführliche Informationen zu den Lithium-Aktien von Arena Minerals Inc. (ISIN CA0400451062 / WKN A2AJF0, FSE: 23R, TSXV: AN.V, #AN.V, $AN.V) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

arenaminerals.com

Risiken

Die Aktien unseres Lithium-Aktientips Arena Minerals Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Der Lithium Explorer Arena Minerals Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch keine Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Arena Minerals Inc.

Arena Minerals Inc. ist in hohem Maße von der künftigen Entwicklung des Lithiumpreises abhängig. Sollte der Lithiumpreis an Wert verlieren, so könnte dies die wirtschaftliche Machbarkeit der Projekte von Arena Minerals Inc. gefährden. Sollte sich der Lithiumpreis nachhaltig negativ entwickeln, dann würde den Aktionären von Arena Minerals Inc. im schlimmsten Fall der Totalverlust drohen.

Metallische Ressourcen sind noch keine Reserven. Ressourcen der Kategorie „Inferred Resources“ sind der Teil einer Ressource für die die Tonnage, der Metallgrad und der Metallgehalt mit einem niedrigen Wahrscheinlichkeits-Level bestimmt werden kann. Die Ressource der Kategorie „Inferred“ ist abgeleitet von geologischer Evidenz und basiert auf Vermutungen und ist nicht final verifiziert. Die Ressource der Kategorie „Inferred“ basiert auf geeigneten geologischen Techniken mit begrenzter oder unsicherer Qualität und Verlässlichkeit. Ressourcen der Kategorie „Indicated Ressources“ sind einfache ökonomische Metallvorkommen basierend auf Proben mit einem begründeten Wahrscheinlichkeits-Level hinsichtlich dem enthaltenen Metall, Metallgrad und der Tonnage. Zur Wandlung von Ressourcen in Reserven sind weitere umfangreiche und teure geologische Arbeiten wie Bohrmaßnahmen und eine Machtbarkeitsstudie erforderlich. Gelingt die Wandlung von Ressourcen in Reserven nicht, dann könnten sich die Metallvorkommen ökonomisch gesehen schlimmstenfalls als wertlos erweisen.

Als Explorations-Unternehmen ist Arena Minerals Inc. in einem hochriskanten Geschäftsfeld tätig. Gelingt es Arena Minerals Inc. nicht ein geeignetes Lithiumvorkommen zu erschließen oder scheitert die Realisierung der Minen-Projekte an der mangelnden wirtschaftlichen Machbarkeit, dann droht den Aktionären der Arena Minerals Inc. im schlimmsten Fall der Totalverlust.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Arena Minerals Inc. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Arena Minerals Inc. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Arena Minerals Inc. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Arena Minerals Inc. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Arena Minerals Inc. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Arena Minerals Inc. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Arena Minerals Inc. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Arena Minerals Inc. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Arena Minerals Inc. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Arena Minerals Inc. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Arena Minerals Inc. darstellen; dass Arena Minerals Inc. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Arena Minerals Inc. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierun

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Deutschland

email : info@aktiencheck.de

Pressekontakt:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

email : info@aktiencheck.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jetzt noch schnell den Urlaub 2021 buchen, bevor die besten Angebote vergriffen sind Workbook Resilienz – Eine praktische Anleitung zu mehr Widerstandsfähigkeit