Lithium-Nachfrage wird steil ansteigen

Die Großbank UBS hat die Lithiumnachfrage untersucht, damit auch die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen.

Bis zum Jahr 2030, so die UBS, werde der Lithiumbedarf um das zehnfache nach oben gehen, und zwar auf rund 5,8 Millionen Tonnen Lithium. Denn Elektrofahrzeuge werden bis 2030 allein davon 4,9 Millionen Tonnen Lithium verschlingen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die durchschnittliche Batteriegröße, die für den enormen Lithiumverbrauch sorgen wird. Bis 2025 sollen geschätzte 22 Prozent und bis 2030 etwa 54 Prozent der Fahrzeuge auf den Straßen elektrisch unterwegs sein. Die Lithiumnachfrage berechnet sich nach der Formel weltweiter Absatz von Elektrofahrzeugen x durchschnittlicher Batteriegröße. Entscheidende Faktoren für die wachsende Elektromobilität sind staatliche Anreize, erhöhte Investitionen von führenden Autoherstellern und OEMs (bei OEMs sind Produkthersteller und Vermarkter desselben Produkts verschiedene Unternehmen) sowie die Kostenreduzierung beim Elektrischen Fahren und die steigende Zahl von Automodellen.

Laut einer Umfrage der UBS Evidence Lab würden Autokäufer bei gleichem Preis und gleichen Spezifikationen bevorzugt zum Elektroauto greifen. Am meisten entscheiden sich Chinesen für ein Elektroauto, aber auch in Europa oder Korea steigt der Appetit auf dieses umweltfreundliche Fahren. Schlüsselfaktoren sind nach wie vor der Kaufpreis, Reichweite und Ladestationen. Die Reichweite steht meist im Vordergrund bei den Käufern und in diesem Bereich wird bis 2030 von einer etwa 1,5-fachen Erhöhung der Batteriegröße ausgegangen. Und nicht nur die Autoindustrie, sondern auch Energiespeichersysteme in Verbindung mit erneuerbaren Energien brauchen Lithium. Die Zukunft für Gesellschaften mit Lithiumprojekten wie ION Energy oder Alpha Lithium sollte daher rosig aussehen.

ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=M9G_h_6RzJk – ist in der Mongolei bei zwei Lithium-Projekten aktiv. Die Lagerstätten enthalten hochwertiges Lithium und die Mongolei ist bergbaufreundlich.

Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=xpf-56YHSy0&t=7s – besitzt ebenfalls sehr hochwertiges Lithium im Lithium-Dreieck in Argentinien. Die Produktion soll bald starten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -).

