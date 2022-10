Lithium sorgt für Energiespeicherung

Der Siegeszug der Lithium-Ionen-Batterien ist ungebrochen. Ist die Lebenszeit eines Auto Akkus zu Ende, lebt der Rohstoff weiter.

Acht oder zehn Jahre lang leistet die Lithium-Ionen-Batterie eines Elektroautos seine Dienste. In einigen Jahren wird es eine Menge Akkus geben, mit denen noch etwas Sinnvolles geschehen kann. Die in den Akkus enthaltenen wertvollen Rohstoffe wie etwa Lithium, Kobalt oder Nickel können zu rund 90 Prozent wiederverwendet werden. Recycling lohnt sich. Sogar an einer größeren Recyclingrate bei Aluminium oder Kupfer wird gearbeitet. Oft können die in den Fahrzeugen ausgedienten Akkus noch in anderen Bereichen eingesetzt werden, Stichwort Zweitverwertung. Als Notspeicher oder als Zwischenspeicher für Solaranlagen können die alten Fahrzeug-Lithium-Ionen-Batterien oft eingesetzt werden. Und schon entstehen Batterierecyclingfabriken.

Die globale Stromerzeugung aus Solaranlagen lag noch 2012 bei rund 9 TWh und im Jahr 2020 schon bei fast 831 TWh, so die International Renewable Energy Agency. Ebenso wie bei der Elektromobilität ist auch hier Lithium ein Schlüsselrohstoff. So halten sich auch die Preise für Lithium auf einem hohen Niveau, während die Preise anderer Industrierohstoffe derzeit nach unten tendieren. Preisliche Höchststände gab es bei Lithium jetzt in der chinesischen Währung Yuan. Für Lithium-Unternehmen ist dies natürlich ein Grund zur Freude. Das meiste Lithium kommt aus Australien, Chile, China und Argentinien. Berühmt ist das sogenannte „Lithium-Dreieck“ in Argentinien, Bolivien und Chile.

Dort ist beispielsweise Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=QyBOY72WjuM – beheimatet. Das Tollilar-Projekt (27.500 Hektar) der Gesellschaft punktet mit einer positiven Ressourcenschätzung. Dazu kommt noch das Hombre Muerto-Lithiumprojekt (mehr als 5.000 Hektar).

In Nevada befindet sich Cypress Development – https://www.youtube.com/watch?v=-N38AA3Cokg – mit seinem aussichtsreichen Clayton Valley-Lithiumprojekt. Eine Machbarkeitsstudie soll bald fertiggestellt sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) und Cypress Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cypress-development-corp/ -).

