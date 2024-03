LiTHOS beginnt Herstellung von AcQUA(TM)-Feldsystem für Vertragskunden

VANCOUVER, BC, 25. März 2024 / IRW-Press / – LiTHOS Group Ltd. (LiTHOS oder das Unternehmen) (CBOE CA: LITS) (OTCQB: LITSF) (FWB: YU8) (WKN: A3ES4Q) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Herstellung einer modularen AcQUA-Demonstrationsfeldeinheit begonnen hat. Die Werksabnahmeprüfung für den Aufbau des AcQUA-Systems soll in vier (4) Monaten ab heute stattfinden, was diesen Meilenstein für Juli dieses Jahres ansetzt. Sobald das modulare AcQUA-System die Werksabnahmeprüfung besteht, wird es sofort vor Ort für Abnahmetests eingesetzt, was eine Betriebsleistungsprüfung von 1500 Stunden (etwa ~2,5 Monate) pro Kunde erfordert.

Scott Taylor, CEO von LiTHOS, erklärte: Auf diesen Meilenstein haben wir vom ersten Tag an hingearbeitet. Angesichts des Reifegrads der Lieferkette und der erwiesenen Leistungsfähigkeit unseres zum Patent angemeldeten Elektro-Druck-Membran-AcQUA-Technologie-Stacks war es unser Ziel, Pilotergebnisse mit Feldsolen der Kunden aufzuzeigen und direkt zum Einsatz vor Ort zu wechseln, um Resultate zu liefern. Als wir die Technologie gekauft haben, haben wir ebenfalls eine solide und erwiesene gewerbsmäßige Lieferkette erworben. Wir befinden uns auf direktem Weg, im 4. Quartal 2024 Einnahmen zu erzielen. Sobald wir können, werden wir nähere Einzelheiten veröffentlichen.

Über LiTHOS

Lithium ist heute aufgrund intensiver ambitionierter Bemühungen zur Elektrifizierung, um die CO2-Emissionen zu verringern, eines der gefragtesten Metalle der Welt. Dieser weltweite Bedarf wird gestützt von der Einführung von Elektrofahrzeugen und der Installation von Hunderten von Gigawatt an intermittierender Solarstromkapazität, die teilweise Batteriespeicherlösungen erfordern.

Die Mission des Unternehmens besteht darin, eine nachhaltige Lithiumproduktion ohne den Einsatz von Salinen zu ermöglichen. AcQUA ist die zum Patent angemeldete Technologie von LiTHOS, die die gesamte Wertschöpfungskette von der Aufbereitung und Vorbehandlung von Rohsole über die DLE-Phase bis hin zum Polieren und Reinigen von Lithiumrohstoff in Batteriequalität umfasst. LiTHOS verfügt über zwei voll funktionsfähige Verarbeitungsanlagen: ein 4.000 ft² großes Labor in Denver (Colorado) und einen 55.000 ft² großen Komplex in Bessemer (Alabama).

LiTHOS arbeitet im Rahmen von Verträgen mit mehreren strategischen Mineralressourceneigentümern und verarbeitet Solen von den größten Salaren in Chile und Argentinien sowie vom Vorkommen Smackover im Südosten der USA. Unsere 100-%-Tochtergesellschaft Aqueous Resources LLC hat eine Subvention des US-Energieministeriums sowie eine Subvention des Colorado Advanced Industries erhalten.

