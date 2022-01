Live und hybrid am 06.1.2022 – Spanische Nächte

2G – Konzert in der Gymnasialkirche Petrinum Recklinghausen mit caterva musica auf historischen Instrumenten

Vor zwei Jahren, noch vor der Pandemie, war caterva um diese Zeit in Spanien. Es war warm, über 20 Grad und die Straßencafés waren vollbesetzt mit feiernden und ausgelassenen Menschen. Auch im 18. und frühen 19. Jahrhundert muss es dort so gewesen sein. Wir nehmen das Publikum mit in eine Nacht in Spanien zu Zeiten Boccherinis und Arriagas.

Kurz entschlossen haben wir uns dafür entschieden, dieses Konzert als Live-Konzert unter 2 G- Bedingungen stattfinden zu lassen. Gleichzeitige kann das Konzert auch in unserem Online-Musikzimmer als Livestream erlebt werden: https://caterva-musica.de/online-musikzimmer/

­Auf einen Blick

Veranstaltung:

caterva in der Kammer 2021: Spanische Nächte

Datum:

06.01.2022

Beginn:

19:30 Uhr

Veranstaltungsort:

Gymnasialkirche des Petrinums Recklinghausen

Herzogswall 29, 45657 Recklinghausen

Livestream:

https://caterva-musica.de/online-musikzimmer/

Programm:

Luigi Rodolfo Boccherini (1743 -1805)

Streichquintett: la musica notturna delle strade di madrid

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806 – 1826)

Streichquartett Nr.1 d-moll (1824)

Luigi Rodolfo Boccherini (1743 -1805)

Gitarrenquintett D-major, G.448

caterva musica

mit

Elke Fabri, Wolfgang Fabri – Violine

Magnus Döhler, Michael Glatz – Viola

Imola Gombos – Violoncello

Yuichi Sasaki – Gitarre

Joachim Gresch – critischer musikus

Eintritt:

10.-/8.- im VVK, 15.-/13.- AK

Für den Konzertbesuch ist ein 2 G- Nachweis erforderlich.

Weitere Informationen:

https://caterva-musica.de/veranstaltung/spanische-naechte/

