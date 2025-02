Lizenzierte PNKP-Inhibitor-Technologie von Onco-Innovations erhöht in Tierstudie die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber Strahlung

Vancouver, Kanada – 10. Februar 2024 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, Informationen über seine exklusiv lizenzierte Technologie, eine neue Klasse von Polynukleotidkinase-3-Phosphatase (PNKP)-Hemmern (die Technologie), die vielversprechende Ergebnisse bei der Verbesserung der Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber Strahlung in einer im Dezember 2021 veröffentlichten In-vivo-Studie Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage in Frontiers in Oncology 11:772920

(die Studie) mit dem Titel Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage, die von Forschenden an der University of Alberta (Kanada) bei tumortragenden Mäusen durchgeführt wurde, bereitzustellen. Laut der Studie hat diese Technologie das Potenzial, die Landschaft gezielter Krebsbehandlungen zu verbessern und effektivere Therapien zu ermöglichen, die potenziell die Patientenergebnisse verbessern könnten.

Die Studie zeigte, dass die Technologie von Onco die Empfindlichkeit von PTEN-defizienten Krebszellen gegenüber Strahlung bei tumortragenden Mäusen unter Verwendung von HCT116-Modellen für das kolorektale Karzinom (CRC) im Vergleich zur alleinigen Bestrahlung statistisch signifikant erhöhte. PTEN ist ein entscheidendes Tumorsuppressorgen, das das Zellwachstum reguliert. Wenn PTEN mutiert oder verloren geht, wie es oft in Krebszellen der Fall ist, werden diese Zellen anfälliger für unkontrolliertes Wachstum und sind weniger in der Lage, Schäden zu reparieren. National Library of Medicine. PTEN Gene (Phosphatase and Tensin Homolog). MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine, medlineplus.gov/genetics/gene/pten/.

Durch die Hemmung von PNKP, das an der DNA-Reparatur beteiligt ist, wurde in der Studie gezeigt, dass die Technologie die Fähigkeit der Krebszellen, sich von Strahlung zu erholen, schwächt und sie anfälliger für die Behandlung macht. Dies deutet darauf hin, dass weitere Tests lohnenswert sind, um herauszufinden, ob niedrigere Strahlendosen in Verbindung mit der Technologie verwendet werden könnten, um ähnliche therapeutische Wirkungen zu erzielen, mit dem potenziellen Vorteil, dass die Nebenwirkungen reduziert und die Schädigung des gesunden Gewebes minimiert werden.

Darüber hinaus wurden in der Studie die umfassenderen Auswirkungen dieses Ansatzes untersucht. Durch selektives Angreifen von PNKP in PTEN-defizienten Zellen zielt die Technologie darauf ab, die einzigartigen Schwachstellen von Krebszellen zu nutzen und gleichzeitig normale, gesunde Zellen zu schonen. Diese Strategie zielt darauf ab, eine präzisere und wirksamere Methode zur Zerstörung von Tumoren mit weniger Kollateralschäden zu entwickeln, indem die Schwächen ausgenutzt werden, die entstehen, wenn sowohl die PTEN- als auch die PNKP-Funktionen in Krebszellen gestört sind.

Diese Studie hat gezeigt, dass unsere Technologie das Potenzial hat, die Wirksamkeit der Strahlentherapie speziell bei PTEN-defizienten Tumoren zu verbessern. Wir freuen uns daher, unsere Studien fortzusetzen, um den Weg für gezieltere und weniger toxische Behandlungsmöglichkeiten zu ebnen und Onco seinem Ziel näher zu bringen, ein führendes Unternehmen in der Onkologie zu werden. Wir freuen uns sehr über die zukünftigen Möglichkeiten, die diese Technologie zur Verbesserung der Patientenergebnisse bietet, so Thomas OShaughnessy, CEO des Unternehmens.

Informationen zum kolorektalen Karzinom (CRC):

Darmkrebs (kolorektales Karzinom) ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Kanada Colorectal cancer in Canada – Canada.ca

und die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache bei Männern und Frauen in den USA. Colorectal cancer statistics, 2023 (wiley.com) auf Seite 234.

Es ist die häufigste Krebstodesursache bei Männern unter 50 Jahren und belegt insgesamt den zweiten Platz bei krebsbedingten Todesfällen. Colorectal Cancer Facts & Figures 2023 auf Seite 2.

Es wird erwartet, dass die weltweite Inzidenz von CRC bis 2040 3,2 Millionen neue Fälle erreichen wird, was auf die Alterung der Bevölkerung, das Wachstum und die Entwicklung zurückzuführen ist. Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040 (nih.gov) auf Seite 1.

In den USA werden mehr als die Hälfte (55 %) der Darmkrebsfälle mit Lebensstilfaktoren in Verbindung gebracht, darunter schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen. Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040 (nih.gov) auf Seite 3.

In Kanada wurden 2019 etwa 26.300 neue Fälle von Darmkrebs gemeldet, 9.500 Todesfälle wurden der Krankheit zugeschrieben, was auf eine Verlagerung hin zu Diagnosen in fortgeschritteneren Stadien hinweist. Colorectal Cancer – Canada.ca

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Venture Liquidity Providers Inc. (Geschäftsadresse: 1 McGuire Cres., Uxbridge, Ontario, Kanada, L9P 1G7, E-Mail: info@vlpinc.net, Website: www.vlpinc.net, Telefon: +1 416-891-4349; und Ansprechpartner: John (JC) Cunningham) (VLP)), beauftragt hat, ab sofort Market-Making-Services zu erbringen. Im Rahmen seiner Beauftragung wird VLP Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange und allen anderen Handelsplätzen, an denen die Wertpapiere des Unternehmens gehandelt werden dürfen, mit dem Ziel handeln, einen angemessenen Markt für die Stammaktien des Unternehmens zu aufrechtzuerhalten.

Gemäß den Bedingungen der Beauftragung erhält VLP eine Vergütung von 5.000 CAD$ pro Monat, wobei die Zahlung für die ersten drei (3) Monate im Voraus erfolgt. Die Vereinbarung gilt für einen Zeitraum von drei (3) Monaten und verlängert sich automatisch um jeweils einen weiteren Monat, sofern sie nicht in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung gekündigt wird. Jede Partei kann die Vereinbarung nach Ablauf der ersten drei Monate schriftlich kündigen. Bei Beendigung des Mandats werden alle vorausbezahlten monatlichen Gebühren des Emittenten, die sich im Besitz von VLP für Monate befinden, in denen kein Handel stattgefunden hat, innerhalb von 15 Geschäftstagen zurückerstattet.

Der Auftrag enthält keine Leistungsfaktoren, und VLP erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

FÜR ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und die Vorteile der Technologie, die Fähigkeit des Unternehmens, Studien bei der US-amerikanischen FDA einzureichen und abzuschließen, die Fähigkeit von VLP, einen geordneten Markt für den Handel mit den Aktien des Unternehmens zu schaffen und aufrechtzuerhalten, und die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der weiteren Entwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung der Technologie, das Scheitern des Abschlusses der klinischen Studien nach der FDA, das Scheitern der behördlichen Zulassung der Technologie, das Unvermögen von VLP, einen geordneten Markt für den Handel mit den Aktien des Unternehmens zu schaffen und aufrechtzuerhalten, und andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Newcore Gold kündigt vermittelte Privatplatzierung im Wert von 12 Millionen $ an Führung und Kommunikation stehen in einem engen Zusammenhang