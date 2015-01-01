  • LKW Versicherungen sind dieses Jahr für Fuhrunternehmen ein heißes Thema

    Jedes zittern die Speditionen und Transportunternehmen hinsichtlich der neuen Prämie die sie nächstes Jahr erwartet. Aufgrund der Renta wird die Prämie von der Versicherung bestimmt.

    BildMit einer neuen, speziell entwickelten LKW Versicherung bietet Siktas24 Speditionen, Transportunternehmen und selbstständigen Fahrern ab sofort optimalen Schutz für ihre Fahrzeuge und Ladungen. Die Police deckt nicht nur klassische Risiken wie Haftpflicht- und Kaskoschäden ab, sondern geht mit maßgeschneiderten Zusatzbausteinen auf die besonderen Herausforderungen der Transportbranche ein.

    Maßgeschneiderter Schutz für Profis

    Die LKW-Versicherung von Serdar Siktas wurde in enger Zusammenarbeit mit Branchenexperten entwickelt. Sie berücksichtigt die komplexen Anforderungen moderner Logistikunternehmen und bietet unter anderem:

    * Haftpflicht-, Teil- und Vollkasko-Schutz für unterschiedliche Fahrzeugtypen
    * Absicherung von Sonderaufbauten wie Kühltransporter oder Tankfahrzeuge
    * Erweiterte Deckung für Ladungsschäden
    * Individuelle Tarife für kleine Fuhrparks ebenso wie für große Speditionen

    Sicherheit und Service im Fokus

    Neben dem finanziellen Schutz steht auch der Service im Mittelpunkt: Im Schadenfall profitieren Kunden von einer schnellen Regulierung, einem 24/7-Notfallservice und einem dichten Netzwerk an Werkstätten. Damit werden Ausfallzeiten minimiert – ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die auf eine lückenlose Lieferkette angewiesen sind.

    Nachhaltige Flotten im Blick

    Angesichts wachsender Anforderungen an umweltfreundliche Mobilität umfasst die Versicherung auch spezielle Konditionen für Unternehmen, die auf E-LKWs oder Hybridmodelle setzen.

    Zitat

    „Unsere neue LKW-Versicherung ist mehr als nur ein klassischer Schutzschirm – sie ist ein Partner für den gesamten Transportalltag in Verbindung mit der Transportversicherung. Wir möchten dazu beitragen, dass unsere Kunden ihre Fahrzeuge mit einem sicheren Gefühl auf die Straße schicken können,“ sagt Serdar Siktas, Geschäftsführer und Inhaber von Siktas24.

    Über Siktas24

    Siktas24.de ist ein erfahrener Anbieter von Versicherungslösungen für die Transport- und Logistikbranche. Mit einem breiten Portfolio an maßgeschneiderten Produkten unterstützt das Unternehmen seit 2012 kleine und große Betriebe bei der Absicherung ihrer Risiken.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Serdar Siktas Versicherungsmakler
    Herr Serdar Siktas
    Schweinemarkt 4
    97450 Arnstein
    Deutschland

    fon ..: 0176-20430041
    web ..: https://www.siktas24.de/
    email : info@siktas24.de

    Serdar Siktas ist seit über 13 Jahren Versicherungsmakler in Unterfranken und betreut sowohl Gewerbekunden als auch Privatkunden Bundesweit.

