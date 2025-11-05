-
Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 bekannt
WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 5. November 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Mittwoch, den 12. November 2025, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt geben.
Eine Telefonkonferenz wird um 10:00 Uhr Eastern Time (16:00 Uhr MEZ) stattfinden. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier. Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link sowie über die Rubrik Investor auf der Webseite von Loar Holdings (ir.loargroup.com) verfügbar sein.
Der Webcast wird aufgezeichnet und im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.
Über Loar Holdings Inc.
Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.
