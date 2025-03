Loar Holdings Inc. gibt die Beförderung von TC Queener zum Executive Vice President bekannt

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 3. März 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (Loar, wir und uns/er) gibt die Beförderung von TC Queener zum Executive Vice President bekannt, der in dieser Funktion direkt dem CEO und Executive Co-Chairman Dirkson Charles unterstellt ist. TC wird die betriebliche Aufsicht über Hydra-Electric in Burbank, Kalifornien, und SMR Technologies in Fenwick, West Virginia, haben.

TC hat eine Erfolgsbilanz in der betrieblichen und strategischen Führung vorzuweisen, und ich freue mich sehr, ihn im Führungsteam zu haben, sagte Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman von Loar Holdings. Ebenso wichtig für die Steigerung der betrieblichen Ergebnisse ist, dass TC den Fokus auf den gezielten Aufbau einer Kultur legt, die mit den Werten von Loar übereinstimmt.

TC trat der Loar Group im Jahr 2018 bei und hat seitdem an mehreren Standorten in Führungspositionen gearbeitet, zuletzt als President bei Hydra Electric in Burbank, CA. Mit 15 Jahren Erfahrung in der Luft- und Raumfahrtindustrie hatte TC zuvor verschiedene betriebliche und vertriebliche Führungspositionen bei AvtechTyee Inc. in Everett, WA, inne.

TC erwarb seinen Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen an der Oregon State University.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Ansprechpartner

Ian McKillop

Loar Holdings Investor Relations

914-909-1311

IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loar Holdings Inc.

Ian McKillop

20 New King St

10604 White Plains, NY

USA

email : info@loargroup.com

Pressekontakt:

Loar Holdings Inc.

Ian McKillop

20 New King St

10604 White Plains, NY

email : info@loargroup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fortschrittliche Kieferorthopädie in Nürnberg Korrektur durch die Quelle: General Atomics übernimmt North Point Defense