Lockout-Tagout aufbewahren auf Tafeln, Stationen und Shadwobaords

Für die Aufbewahrung von Lockout-Tagout Equipment gibt es individuelle Tafeln, Stationen und auch kundenspezifische Shadowboards. Das LOTO-Equipment ist immer am gleichen Platz wieder zu finden.

Damit Schlösser, Lockout-Verriegelungen, Warnanhänger und andere Lockout-Tagout Absperrvorrichtungen immer am gleichen Platz wieder zu finden sind, gibt es bereits vorgefertigte Boards, wie auch individuell zu erstellende Shadowboards.

Für die unterschiedlichen Wünsche und Anforderungen hat MAKRO IDENT die passende Lockout-Tafel im Sortiment. Diese gibt es standardmäßig für 5, 10, 20 und 36 Personen. Individuelle Shadowboards für Lockout-Tagout werden nach Kundenwunsch ganz nach Anforderung erstellt. Der Kunde ist frei in der Gestaltung. Es kann das eigene Logo, wie auch Schatten, Linien, Umrandungen usw. in Farbe oder grau aufgebracht werden.

Ebenso sind Tabellen für die jeweiligen Tätigkeiten auf das Board mit aufzubringen. Die jeweiligen Schatten (auch mit Nummerierungen) zeigen genau an, welches Sicherheitsschloss, welche Lockout-Verriegelung, welche Schlösserbox und anderes LOTO-Equipment wo hingehängt werden muss. Hilfestellung und Unterstützung, sowie ein Vorablayout für das angedachte Shadowboard erhält man direkt vom MAKRO IDENT Customer Service.

Neben den Shadowboards verfügt MAKRO IDENT über einige verschiedene Lockout-Stationen. Entweder offen oder abschließbar. Für spezielle Arbeitsumgebungen gibt es auch explosionsgeschützte Lockout-Stationen für den Einsatz in Zone 2.

Die Standard-Tafeln und -Stationen sind ohne Inhalt erhältlich und werden – nach Kundenwunsch – entsprechend bestückt. Der Anwender schöpft hier aus einem sehr großen Sortiment an Lockout-Tagout Verriegelungen und einigen hundert Sicherheitskennzeichnungen. Erhältlich sind bei MAKRO IDENT mehr als 39.000 Brady-Produkte, vorwiegend von Brady, aber auch Lockout-Tagout Systeme von MasterLock, Abus, Catu, Tyco, Panduit etc. Was noch nicht im Sortiment ist, kann in den meisten Fällen für den Kunden besorgt werden.

Für die Bestückung der Lockout-Tagout Tafeln und Stationen werden auch individuell erstellte Schlösserlösungen und Sicherheitskennzeichnungen von MAKRO IDENT angefertigt. Die Sicherheitsschlösser sind in verschiedenen Farben, Bügelhöhen, Bügeldurchmessern und Materialien erhältlich. Schlösser, speziell für den elektrischen Bereich, sind ebenfalls im Sortiment zu finden. Diese sind verfügbar mit geschütztem und isoliertem Kabelbügel (4,7 mm Durchmesser) oder mit Nylonbügel (6,5 mm Standarddurchmesser). Isolierte Zylinder sorgen außerdem für einen zusätzlich guten Schutz.

Bei Sonderanfertigungen können bestimmte Schlösserserien auch untereinander gemischt werden. Dies trifft in diesem Falle auf die STANDARD-Modelle Nylon-Stahl 71/40, Nylon-Nylon 71PS/40 und alle COMPACT-Serien zu. Möglich sind hier bis zu 14.500 Key Different Schließungen. Key Different = unterschiedlich schließend. Somit sind unendlich viele gleichschließende Schließungen möglich. Auch werden für spezielle Lösungen MasterKeys (Hauptschlüssel) und Grand MasterKey (Generalschlüssel) erstellt. Diese sind sinnvoll, wenn Mitarbeiter- oder Abteilungs-bezogene Schlösserlösungen (Gruppenschließungen) erstellt werden müssen.

Für höchste Sicherheit mit maximalem Schutz sorgen die neuen Brady-Schlösser vom Typ SAFEKEY. Auch diese sind in verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund des einzigartigen, patentierten eckigen Schlüssels sind hier sogar 100.000 Key Different Schließungen möglich. Diese Schlösser eignen sich besonders, wo die STANDARD-Serie für kundenspezifische Schlösserlösungen mit MasterKeys und Grand MasterKey zu wenig Schließungen bieten.

Alle Schlösser werden – nach Kundenwunsch – selbstverständlich auch graviert und mit eigenem Foto versehen. Die Schlüssel zu jedem Schloss können ebenfalls mit graviert werden.

Sonderanfertigungen werden auch für alle Tagout Warn- und Sicherheitsanhänger realisiert. Egal was der Kunde aufgedruckt haben möchte: ob Logo, Text, Symbole in irgendeiner Zusammenstellung usw. – es wird genau so produziert, wie der Kunde es haben möchte. Auch alle Arten von Sicherheitsschildern, Sicherheits- und Hinweistafeln für den Innen- und Außenbereich.

Weitere Informationen über die Lockout-Tagout Tafeln, Stationen und Shadowboards sind zu finden unter folgendem Link:

www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/lockout-tafeln.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 39.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

