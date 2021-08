Lockout-Tagout: Effektive Lösungen für ein sicheres Arbeiten

Lockout-Tagout Sicherheitsmaßnahmen schützen Leben! Mit passenden und effektiven Lösungen hilft und unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen, ein richtiges LOTO-Programm einzusetzen und auszuführen.

Lockout Tagout – abgekürzt auch LoTo genannt – umfasst geplante Sicherheitsmaßnahmen zum Abschalten der gesamten oder nur von notwendigen Energiequellen an Maschinen, Geräten, Anlagen oder Teile von Anlagen, wenn Wartungen, Reparaturen oder auch Inspektionen durchgeführt werden. Es wird somit eine Prozessunterbrechung vorgenommen, die aber genau vorgegeben sein muss, damit keine Unfälle, Todesfälle und Sachschäden – durch ein versehentliches Wiedereinschalten – entstehen.

Lockout-Tagout – und auch Tryout – sind Maßnahmen, die Mitarbeiter vor Gefahren schützen sollen, die von elektrischen, mechanischen und anderen Gefahrenquellen ausgehen können. Diese Lockout-Tagout Systeme dienen zur Abschaltung der Energiequelle und Trennung aller potentiell gefährlichen Energiequellen, die Produktions- oder Anlagebetriebsmaschinen versorgen, damit die Arbeitsmittel sicher gewartet und instand gehalten werden können.

Lockout bedeutet das Verriegeln von gefährlichen Energiepunkten (Energiequellen). Im Rahmen einer Reparatur- oder Wartungsarbeit werden hierfür ganz bestimmte Verriegelungen, Blockier- oder Absperrsysteme verwendet. MAKRO IDENT hat verschiedene Verriegelungen für elektrische, mechanische, pneumatische, hydraulische und andere Energiequellen – in verschiedenen Ausführungen – im Sortiment.

Tagout bezeichnet das Kennzeichnen von gefährlichen Energiepunkten, sowie das Anbringen eines Sicherheits- oder Warnanhängers am Sicherheitsschloss. Diese Warnanhänger werden – mit dem Schloss – zum Absperren an eine Lockout-Verriegelung angebracht. Somit ist die Energiequelle vollständig abgesichert. Die Warnhinweise und rote Warnfarbe signalisiert bereits von weitem, dass hier etwas abgesperrt bzw. verriegelt wurde.

Unter Tryout versteht man das Prüfen bzw. Überprüfen, ob die jeweilige Verriegelung auch tatsächlich und korrekt angebracht wurde. Es ist außerdem zu prüfen, ob die richtige Verriegelung verwendet wurde, ob das Schloss mit angebracht wurde. Ein wichtiges Prüfungskriterium ist, ob noch Restenergie vorhanden ist, die möglicherweise einem Mitarbeiter schaden könnte.

Als Brady-Distributor und zertifizierter GOLD-Expert Partner entwickelt MAKRO IDENT seit über 15 Jahren effiziente Lösungen mit Unternehmen aus, die LOTO einführen möchten. Für die Erweiterung eines bereits vorhandenen LOTO-Programmes verfügt MAKRO IDENT über eine Vielzahl an Lockout-Systemen, viele Tausend Sicherheitskennzeichnungen und sogar über die entsprechende Software, um Lockout-Tagout Prozeduren erstellen zu können.

Lockout-Tagout Prozeduren zu erstellen erfordert ein umfangreiches Wissen über Anlagen und ein effizientes LOTO-Programm, genaue Schrift-für-Schritt Abläufe von Vorgehensweisen,wie auch die Kenntnis über Sicherheitsvorschriften. Lockout-Tagout Prozeduren sind genaue Verfahrensanweisungen die in Wort und Bild, wie auch in der Kennzeichnung genau festgehalten werden müssen.

MAKRO IDENT verfügt hier über sehr erfahrene Fachkräfte, die vor Ort beim Kunden LOTO-Prozeduren erstellen. Besonders die erste Aufnahme von allen Trennstellen / Gefahrenstellen in Wort und Bild kann sehr umfangreich sein, wie auch das anschließende Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren. Die Fachkräfte von MAKRO IDENT haben bereits einige Jahre Erfahrung in der Vorgehensweise. Aus diesem Grund ist der Aufwand nicht so groß, wie bei einem Neueinstieg.

Da einige Unternehmen für nur 50 oder 200 Prozeduren teilweise Jahre benötigt haben, um richtige Prozeduren erstellen, übernimmt MAKRO IDENT diese Arbeiten in kurzer Zeit und bietet diese Dienstleistungen vor Ort an. Auf Wunsch werden Mitarbeiter vor Ort auf die Software geschult und auch darauf, welche wichtige Vorarbeiten benötigt werden, um eine Prozedur zu erstellen und wie man Prozeduren richtig erstellt.

Von der LOTO-Schulung bis hin zum kompletten abgeschlossenen LOTO-Programm bietet MAKRO IDENT alle Hard- und Software, wie auch die entsprechenden Dienstleistungen, um zukünftig effizienter zu arbeiten und Unfälle zu vermindern.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/lockout-tagout/lockout-tagout.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 39.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

