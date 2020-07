Lockout-Tagout Shadowboards nach Lean-Prinzip für mehr Ordnung und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit schützt Leben. Damit Unfälle vermieden werden, benötigt man ein professionelles Lockout-Tagout Equipment. Ein Shadowboard dazu sorgt für Ordnung und eine gut sichtbare Aufbewahrung.

Das beste Lockout-Tagout Programm in einem Betrieb nutzt nichts, wenn die Mitarbeiter ihre Werkzeuge, Verriegelungen, Sicherheitskennzeichnungen usw. nicht mehr wiederfinden. Damit dies nicht passiert, verfügt MAKRO IDENT über eine passende Lösung für jedes Unternehmen, dass Lockout-Tagout Systeme einsetzt und diese gut sichtbar aufbewahrt haben möchte.

Das Zauberwort ist: Shadowboard. Shadowboards werden speziell für jeden Kunden individuell erstellt. Das was an Verriegelungen, Blockier- und Absperrsysteme, Sicherheitsschlösser, Warnanhänger, Halterungen für Dokumente usw. benötigt wird, ist alles – mithilfe eines Shadowboards – übersichtlich auf einer LoTo-Tafel angeordnet.

Das passende Lockout-Tagout Epuipment wird vollständig bei MAKRO IDENT bestellt und danach wird das Shadowboard – oder mehrere – für den Kunden individuell – nach Lean-Prinzip – erstellt. Die effiziente Verrwaltung eines visuellen Arbeitsplatzes und die Informationsvermittlung in Echtzeit sind wichtige Voraussetzungen für eine sichere Arbeitskontrolle, sowie die Umsetzung von 5S- und Lean-Zielen. Das wird mit den Shadowboards von MAKRO IDENT erreicht.

Auf dem Board werden Schatten von den jeweiligen Sicherheitsschlössern, Verriegelungen usw. – nach vorheriger Layout-Erstellung – aufgebracht. Diese Schatten können in Grau oder Schwarz, wie auch in verschiedenen anderen Farben aufgebracht werden. Besonders wenn es sich um verschiedenfarbige Schlösser handelt, sollten diese auch farblich auf der LoTo-Tafel hinterlegt werden. So entstehen keine Unsicherheiten, welche Abteilung oder welche Mitarbeiter welche Schlösser entnehmen dürfen.

Viele Unternehmen lassen sich die Shadowboards abteilungsspezifisch erstellen. Entweder auf einem gesamten Board oder pro Abteilung ein eigenes. Gewählt werden kann zwischen einem weißen, sehr robusten, laminiertem PVC-Material oder einer transparenten Plexiglastafel. Die Grafiken und Schriften auf den Tafeln sind geschützt, so dass diese – auch bei häufiger Anwendung – nicht zerkratzen oder abgeschabt werden.

Für das Befestigen an die Wand werden automatisch Löcher vorgebohrt. Löcher für das Anbringen der verschiedenen Haken für das gesamte Lockout-Tagout Equipment werden ebenso vorgebohrt. Kundenspezifische Positionierungen werden natürlich berücksichtigt. Zusätzliche Befestigungen können ebenso angebracht werden, falls zu einem späteren Zeitpunkt weitere Werkzeuge oder andere Verriegelungen angebracht werden sollen.

Auf die LoTo-Tafel können das eigenen Firmenlogo, eigene Farben für den Rahmen und Umrandung aufgebracht werden. Überschriften und Subüberschriften werden nach Kundenwunsch mit aufgebracht. Ebenso ist spezielles Zubehör wie Dokumentenhalter, Wandschienen, Magnetrahmen, eine Halterung für Tafelstifte, Aufbewahrungstaschen, Dokumententaschen, Sichttafelsystem usw. mit auf die Tafel zu montieren.

Zudem können – nach Kundenwunsch – auf dem Board auch Tabellen abgebildet werden, die mit einem wieder abwischbaren Stift zu beschreiben sind. Dort können Mitarbeiter ihren Namen eintragen, zu welcher Uhrzeit sie etwas entnommen haben, für welchen Standort. Genauso auch die Uhrzeit, wann sie die Ausrüstung wieder zurück an die LoTo-Tafel gehängt haben, oder auch andere Informationen sind auf dem Board dann anzugeben.

Abteilungsbezeichnungen, Hallenbezeichnungen, bestimmte Standorte usw. können schon auf das Board aufgedruckt werden, so dass diese einen festen Platz auf der Tafel haben. Auch können die Sicherheitsschlösser mit Nummern oder Namen graviert werden. Die Schatten für die Schlösser sind auch mit Zahlen oder Namen zu versehen. Es gibt viele Möglichkeiten ein individuelles und gut erkennbares LoTo-Board für Mitarbeiter aus Wartung und Reparatur von MAKRO IDENT erstellen zu lassen.

Der Customer Service von MAKRO IDENT erstellt eine Vorlage für jeden Kunden, damit diese sich eine Vorstellung von ihrem zukünftigen Shadowboard machen können. Passt das Layout, wird danach das eigentliche Board erstellt.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/lockout-tagout/shadowboard.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

MAKRO IDENT – Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000 Artikeln

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.

Sortiment mit über 38.000 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 38.000 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.

Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, organische und anorganische Ölbindemittel + Universalbindemittel, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, SpillFix-Granulat, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.

