Lockout-Tagout Sicherheitsmaßnahmen für eine hohe Arbeitssicherheit

Effektive Lockout-Tagout Sicherheitsmaßnahmen dienen zum Schutz vor Personen- und Sachschäden. Mit dem Komplettsortiment von MAKRO IDENT sind Unfälle durchaus vermeidbar.

Viele tausende Artikel für die Arbeitssicherheit und Lockout-Tagout sind bei MAKRO IDENT erhältlich. Der bekannte Brady Premium-Distributor verfügt auch über ein LoTo-Schulungsprogramm, verschiedene Service-Pakete zum Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren, entsprechende Software dazu und eine Vielzahl unterschiedlicher Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme und eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitsschlösser.

Einige tausend Sicherheitskennzeichnungen wie zum Beispiel Boden-, Rohr- und Sicherheitsschilder sind verfügbar. Sogar höchst saugfähige und leichtgewichtige Öl- und Universalbindemitteln finden sich im Sortiment. Die meisten Artikel sind sofort lieferbar innerhalb der EU, aber auch in die Schweiz.

Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und zur Wartungssicherung ist das erste, was ein Unternehmen zu tun hat, seine Mitarbeiter gründlich zu schulen. Diese müssen ein grundlegendes Verstehen über Lockout-Tagout erhalten. Nur wer auch wirklich verstanden hat, wofür Lockout-Tagout gut ist und wie man die Systeme richtig verwendet, kann Arbeitsunfälle vermeiden. Mit einem integrierten Wissenstest ist das Wissen und Verstehen eines jeden Mitarbeiters zu prüfen. Das 9-sprachig aufgebaute Lockout-Tagout Schulungsprogramm ist auf einem USB-Stick bei MAKRO IDENT sofort lieferbar.

Nachdem die Mitarbeiter wissen, was Lockout-Tagout (LoTo) ist, sollten diese auch die Vorteile und Verwendung der verschiedenen Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, die im Schulungsprogramm vorgestellt wurden, kennen und damit arbeiten können.

Damit zukünftige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen nicht in einem Desaster enden, ist bei MAKRO IDENT die Sicherheitssoftware LINK360 (cloudbasiert) und die Software-App Lockout-Writer (auf CD) erhältlich. Mit diesen beiden Sicherheits-Softwarelösungen können für Mitarbeiter Schrift-für-Schritt Verfahrensanweisungen pro Maschine bzw. Anlage – für ein sicheres Durchführen von Wartungen und Reparaturen – erstellt werden. Bilder von bestimmten Gefahrenquellen und von Lockout-Verriegelungen können hier mit integriert werden. Diese genauen Anweisungen sind an jede Maschine gut sichtbar anzubringen. Hilfestellung zur Erstellung gibt MAKRO IDENT mit speziellen Services und Schulungen.

Zur Kennzeichnung gefährlicher Energiequellen verfügt MAKRO IDENT über eine Vielzahl verschiedenster Sicherheitsanhänger und -aufkleber. Und das in verschiedenen Farben und Größen. Das beginnt vom kleinen Piktogramm bis hin zu großen Sicherheitsbeschriftungen.

Damit Unternehmen ihre eigenen Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen selber erstellen können, wie auch Kennzeichnungen für Produkte und verschiedene andere Komponenten, sind entsprechende Schilderetikettendrucker und Schneidplotter erhältlich, wie z.B. der Brady BBP37. Mit diesem LOTO-Drucker können vom kleinen Etikett bis hin zu großen Bannern alle Sicherheitskennzeichnungen – ein- oder mehrfarbig – erstellt werden.

Buchstaben, Zahlen und Symbole können mit dem BBP37 exakt ausgeplottet werden. Gut sichtbare Lean/5S-Kennzeichnungen sind mit diesem Drucker ebenso hervorragend zu verwirklichen. Der BBP37 ist daher in vielen Unternehmen bereits ein sehr wertvoller Begleiter für den Do-It-Yourself-Druck geworden.

Um alle möglichen Energiequellen auch absperren zu können, sind einige Hundert verschiedene Verriegelungen, Absperrvorrichtungen und Blockiersysteme bei MAKRO IDENT erhältlich. Dazu verschiedene Kabelverriegelungen und ein umfangreiches Sortiment an Sicherheitsschlössern in unterschiedlichen Schließsystemen, Farben, Größen, Materialien usw. Auch Sonderanfertigungen bei den Sicherheitsschlössern werden realisiert.

Für die verschiedensten Ausrüstungsgegenstände im Unternehmen, wie zum Beispiel Leitern, Gabelstapler, Gerüste, Hebevorrichtungen, Maschinen usw. sind die Visuellen Sicherheitskontrollsysteme Scafftag erhältlich. Diese bestehen aus einer Halterung mit Warnhinweis und Einsteckschildern für den schriftlichen Nachweis der aktuell durchgeführten Wartung, Prüfung oder Inspektion. Diese sorgen für eine eindeutige Sicherheitskennzeichnung von Ausrüstungsgegenständen und verhindern Unfälle am Arbeitsplatz.

Um verschüttete Flüssigkeiten schnell aufnehmen zu können und diese auch günstig zu entsorgen, sind bei MAKRO IDENT auch Ölbindemittel und Universalbindemittel in verschiedensten Ausführungen erhältlich. Diese sind für alle Bereiche in Industrie, Labor, Handel, Handwerk usw. entwickelt worden. Darunter auch das bekannte hocheffiziente organische Bindemittel SpillFix aus weichem Kokosnussmaterial, das mit jeder Art von Flüssigkeit fertig wird und eine Nachreinigung völlig überflüssig macht.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.lockout-tagout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

