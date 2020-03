Logbuch für Venedig oder Bündnis Christine de Pizan – Reiseberichte und Geschichten

Rolf Dieter Kaufmann lässt daheim gestrandete Leser mit „Logbuch für Venedig oder Bündnis Christine de Pizan“ in Venedig eintauchen.

Nach Italien darf momentan niemand reisen, doch das muss nicht heißen, dass man vollkommen auf einen entspannten Urlaub in Italien verzichten muss. Wer ein wenig Vorstellungsvermögen hat und gerne liest, der kann auf literarische Weise mit Rolf Dieter Kaufmanns neuem Buch nach Venedig reisen. Sein Werk besteht aus interessanten Reiseberichten und abwechslungsreichen Geschichten, die in Venedig spielen. Es ist zudem auch ein Sachbuch mit viel Insider-Wissen über Venedig. In den Texten und Bildern zeigt sich Venedig aus einem kaum bekannten Blickwinkel und in geheimnisvoller Maskerade. Die Leser erhalten durch den Autor einen Einblick in die Stadt, wie man sie als Tourist kaum sieht, denn Venedig entfaltet seinen Zauber vor allem dann, wenn es menschenleer ist.

Das Buch ist ein idealer Zeitvertreib für Menschen, die ihre eigene Heimat momentan nicht verlassen können, aber nicht auf einen Ausflug in die Ferne verzichten möchten. Mit diesem Buch kann man sich eine Weile zurück lehnen und die Welt um sich herum vergessen, um in den Zauber einer faszinierenden Stadt einzutauchen.

„Logbuch für Venedig oder Bündnis Christine de Pizan“ von Rolf Dieter Kaufmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-0510-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

50 effektive Mahnbriefe – Hilfreicher Fachratgeber für praktisches Vorgehen Mentale Selbstverteidigung – Vom Geheimnis als feiner Mensch zu überleben!