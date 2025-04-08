Logista Strator und Shekel unterzeichnen Vereinbarung zur Einführung von Innovendi Elite in Spanien – der autonomen Verkaufslösung, die den Umsatz steigert

Ziel ist es, Tabakhändlern und dem spanischen Einzelhandel eine Technologie an die Hand zu geben, mit der sie neue Einnahmequellen erschließen können.

MADRID, ES / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Logista Strator, die auf Einzelhandelsmanagement spezialisierte Technologieplattform von Logista, hat eine strategische Vereinbarung mit Shekel, dem Entwickler der WeightAI-Technologie und Hersteller von Innovendi Elite, über den Vertrieb in Spanien und Portugal geschlossen. Die Unternehmen werden Innovendi Elite auf der Fachmesse Hospitality Innovation Planet (HIP) vom 16. bis 18. Februar 2026 in Madrid vorstellen.

Innovendi Elite ist ein intelligenter Kühlschrank der nächsten Generation, der die Zukunft des Verkaufserlebnisses neu definiert: eine fortschrittliche autonome Einzelhandelslösung, die patentierte Wägetechnologie mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um ein völlig reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten. Kunden bezahlen mit Karte oder App, öffnen den gekühlten Automaten, wählen ihre Produkte aus und können ohne Wartezeit weitergehen.

Da er im Dauerbetrieb eingesetzt werden kann und sich an stark frequentierte Standorte anpasst, lassen sich neue Verkaufsstellen aktivieren, die rund um die Uhr geöffnet sind, die Raumleistung maximieren und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren.

Mit dieser Vereinbarung bieten wir Tabakhändlern und spanischen Einzelhändlern eine Lösung, die Technologie und Dienstleistungen kombiniert und es ihnen ermöglicht, neue Einnahmequellen zu erschließen und das Einkaufserlebnis zu verbessern, unterstützt durch die Zuverlässigkeit und den Support unseres Beratungsnetzwerks auf der gesamten Halbinsel, sagte Carlos Vasques, Iberia-Direktor bei Logista Strator.

Bis zu 2,7-mal mehr Umsatz

Der Innovendi Elite-Kühlschrank wurde entwickelt, um den autonomen Einzelhandel zu transformieren und auf die nächste Stufe zu heben. Diese Lösung steigert nicht nur den Umsatz um bis zu 2,7-mal, sondern erschließt auch neue Standorte und Konsumgelegenheiten und erweitert so die Reichweite des Unternehmens.

Die patentierte Wägetechnologie garantiert 99,8 % Sicherheit und Genauigkeit, identifiziert jeden Artikel und verhindert Diebstahl oder Fehler.

Darüber hinaus ist die betriebliche Effizienz unübertroffen: Er verfügt über intelligente Bestandswarnungen und minimalen Wartungsaufwand und ermöglicht eine vollständige Fernverwaltung über die zentrale Verwaltungskonsole, wodurch sichergestellt wird, dass die Regale immer gefüllt sind und Produkte mit geringer Umschlagshäufigkeit vermieden werden. Außerdem ermöglicht er die Aufnahme einer breiten Palette von Produkten, die nicht in herkömmliche Verkaufsautomaten passen.

Diese Partnerschaft markiert einen revolutionären Wandel für den autonomen Einzelhandel in Spanien. Das kommerzielle Netzwerk von Logista Strator und seine engen Beziehungen zu Einzelhändlern ermöglichen es uns, Innovendi Elite, basierend auf der WeightAI-Technologie, in mehr als 10.000 Convenience-Stores einzuführen, sagte Rami Bahar, Chief Business Development Officer bei Shekel. Unsere Lösung ermöglicht einen vollständig autonomen Betrieb ohne herkömmliche Kassensysteme und löst damit echte betriebliche Herausforderungen in Bezug auf Personal und verlängerte Öffnungszeiten. Gemeinsam verändern wir die Art und Weise, wie der unbeaufsichtigte Convenience-Einzelhandel auf dem Markt funktioniert.

Mit dieser Allianz bekräftigt Logista Strator sein Engagement für Innovationen im Einzelhandel und bietet Tools, die einen echten Unterschied im täglichen Geschäftsmanagement machen und die Tür zu einem schnell wachsenden Markt öffnen.

Über Logista Strator – www.logistastrator.com

Logista Strator ist die auf Einzelhandelsmanagement spezialisierte Technologieplattform von Logista, die für jeden Kunden die beste Lösung bietet, sich an seine Bedürfnisse anpasst und ihn individuell berät. Mit einer 360°-Vision hat sich das Unternehmen als umfassende Lösung für jedes Unternehmen etabliert und integriert führende Produkte für Bargeldmanagement, Zeitkontrolle, Telemetrie, elektronische Etiketten und Sicherheit sowie Dienstleistungen, die einen Mehrwert für das Geschäft seiner Kunden schaffen, wie z. B. Rechnungszahlung, elektronische Inhalte, Convenience, Website-Erstellung oder Umbauarbeiten.

Über Logista – logista.com

Logista ist einer der größten Logistikdienstleister Europas und auf die Distribution an Nahversorgungskanäle spezialisiert. Das Unternehmen beliefert regelmäßig fast 200.000 Verkaufsstellen in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, den Niederlanden, Belgien und Polen und bietet den besten und schnellsten Marktzugang für eine breite Palette von Produkten, darunter Convenience-Waren, Arzneimittel, elektronische Aufladungen, Bücher, Publikationen, Tabakwaren und Lotterien. Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen als größtes Transportnetzwerk Spaniens aus, das auch in Bezug auf Lebensmittelsicherheit zertifiziert ist.

Über Shekel – www.shekel.ai

Shekel Scales Ltd. ist ein Pionier und führender Anbieter von Wägetechnologie und bietet fortschrittliche Lösungen, die Unternehmen mit Präzision, Skalierbarkeit und KI-gesteuerten Innovationen unterstützen. Mit seiner globalen Präsenz und seinem Engagement für Spitzenleistungen definiert Shekel die Zukunft des selbstständigen Einkaufens und der operativen Exzellenz im Einzelhandel neu.

