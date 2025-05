Logopädie Frankfurt: Logosoma eröffnet moderne Praxis in zentraler Innenstadtlage

Ab Juli 2025 bietet Logosoma in der Frankfurter Innenstadt moderne Logopädie für Kinder und Erwachsene – mit einem innovativen Ansatz.

Logosoma kommt nach Frankfurt

Die Logosoma GmbH, ein Unternehmen mit klarer Vision für eine patienten- und mitarbeiterzentrierte Sprachtherapie, eröffnet im Juli 2025 ihre erste logopädische Praxis im Herzen von Frankfurt am Main. In der Meisengasse 13, nur wenige Schritte von der Hauptwache entfernt, entsteht ein moderner Praxisstandort, der sowohl räumlich als auch konzeptionell neue Maßstäbe in der ambulanten Logopädie setzt.

Mit dem Fokus auf eine hochwertige, evidenzbasierte Sprachtherapie für gesetzlich Versicherte und Privatpatient:innen aller Altersgruppen, will Logosoma ein Umfeld schaffen, das optimale Therapieerfolge ermöglicht .

Ein Ort, der Therapie und Arbeitskultur neu verbindet

Was Logosoma von herkömmlichen Praxismodellen unterscheidet, ist der Anspruch, nicht nur Patient:innen bestmöglich zu versorgen, sondern auch den Therapeut:innen ein professionelles Arbeitsumfeld zu bieten, das deren Kompetenzen und Zeit sinnvoll nutzt. Im Zentrum steht die Idee, dass therapeutische Qualität nur dann entstehen kann, wenn Fachkräfte von administrativen Aufgaben entlastet werden und ihre Expertise dort einsetzen können, wo sie am wichtigsten ist: in der individuellen Arbeit mit den Patient:innen.

Praxisleiterin Vivien Steuernagel, selbst erfahrene Sprachtherapeutin, beschreibt das Ziel des Standorts mit klaren Worten:

„Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sich sowohl unsere Patient:innen als auch unsere Therapeut:innen wohlfühlen. Sprache ist Lebensqualität – und wir wollen helfen, sie zu stärken“

Logopädische Versorgung für alle Generationen – wohnortnah und persönlich

Das Therapieangebot der Logosoma-Praxis richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Sprach-, Sprech-, Stimm- oder Schluckstörungen – ganz gleich, ob angeboren, krankheitsbedingt oder altersassoziiert. Die Praxis versteht sich als niedrigschwelliges, wohnortnahes Versorgungsangebot mitten in Frankfurt, das sowohl akute Bedürfnisse abdeckt als auch langfristige Therapieprozesse professionell begleitet.

Logosoma setzt auf interdisziplinäre Zusammenarbeit, transparente Diagnostik und evidenzbasierte Methoden. Die Praxis wird barrierefrei zugänglich sein und versteht sich als Ort des Zuhörens, der Begleitung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung – für Patient:innen und Therapeut:innen gleichermaßen.

Jetzt bewerben oder registrieren – Logosoma öffnet Türen für Fachkräfte und Patient:innen

Mit der Eröffnung beginnt auch die Erweiterung des Teams: Die Logosoma GmbH sucht engagierte Logopäd:innen, die Teil eines Netzwerks werden möchten, das Wert auf fachlichen Austausch, moderne Strukturen und menschliches Miteinander legt. Für Therapeut:innen bietet der neue Standort nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatz in zentraler Lage, sondern auch die Möglichkeit, sich in einem unterstützenden Umfeld weiterzuentwickeln.

Patient:innen wiederum können sich bereits jetzt online registrieren und auf die Warteliste für Termine ab Juli 2025 setzen lassen. Die Website bietet alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Anmeldung, zum Leistungsspektrum und zur Praxisphilosophie.

Die Logosoma GmbH ist ein wachsendes Gesundheitsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf moderne Logopädie. Ziel ist es, therapeutische Versorgung neu zu denken. Logosoma setzt auf ein zukunftsorientiertes Praxiskonzept, das sowohl Patient:innen als auch Fachkräften ein professionelles, wertschätzendes Umfeld bietet. Der Standort Frankfurt bildet den Auftakt für weitere geplante Praxen im gesamten Bundesgebiet.

