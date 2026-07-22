Longevity wächst: MyGlamy rückt „Lipovit Longevity Phyto-Oil System“ mit Algenöl & Olivenöl in den Mittelpunkt

Lipovit Phyto-Oil System LONGEVITY Algenöl + Olivenöl Elixier setzt das Berliner Unternehmen einen klaren Akzent auf Ergänzungsprodukte, die den Longevity-Ansatz der Marke sichtbar machen.

Berlin, 22. Juli 2026 – MyGlamy baut sein Longevity-Portfolio weiter aus: Mit dem „Lipovit Premium Phyto-Oil System LONGEVITY Öl Algenöl + Olivenöl Elixier Omega3“ setzt das Berliner Unternehmen einen klaren Akzent auf Pflege- und Ergänzungsprodukte, die den Longevity-Ansatz der Marke sichtbar machen. Entwickelt im eigenen Labor, ergänzt das Öl-Elixier das bestehende Sortiment aus Naturkosmetik und ausgewählten Nahrungsergänzungsprodukten im Longevity-Bereich.

Ein neuer Fokus im Sortiment: Omega-3 auf Basis von Algen- und Olivenöl

Mit dem „Lipovit Premium Phyto-Oil System LONGEVITY Öl Algenöl + Olivenöl Elixier Omega3“ stellt MyGlamy ein Produkt in den Vordergrund, das die strategische Sortimentsentwicklung des Unternehmens unterstreicht. Der PR-Anlass liegt in der klaren Schwerpunktsetzung: MyGlamy verankert den Longevity-Ansatz stärker im Produktportfolio und rückt dabei ein Omega-3-Öl auf Basis von Algenöl und Olivenöl in den Fokus.

Als Anbieter von Naturkosmetik und Longevity-Produkten positioniert sich MyGlamy aus Berlin mit eigener Entwicklung im Labor. Diese Entwicklungskompetenz bildet nach Angaben des Unternehmens die Grundlage, um Pflege und Ergänzung in einem konsistenten Portfolio zusammenzuführen. Das neue Öl-Elixier steht damit nicht isoliert, sondern als Teil einer strategischen Ausrichtung, in der Naturkosmetik und ausgewählte Nahrungsergänzungsprodukte gemeinsam gedacht werden.

„Mit dem Lipovit Premium Phyto-Oil System machen wir unseren Longevity-Schwerpunkt im Sortiment noch sichtbarer und setzen einen klaren Fokus auf Omega-3-Öl auf Basis von Algen- und Olivenöl“, sagt ein Sprecher von MyGlamy. „Uns ist wichtig, dass sich unsere Ausrichtung in konkreten Produktkategorien widerspiegelt – von Pflege bis Ergänzung.“

MyGlamy LONGEVITY: Pflege- und Ergänzungsprodukte als strategische Klammer

Die Einführung beziehungsweise Schwerpunktsetzung rund um das „Lipovit Premium Phyto-Oil System“ ordnet MyGlamy in die eigene Markenlogik ein: Unter MyGlamy LONGEVITY bündelt das Unternehmen Produkte, die den Longevity-Gedanken im Alltag adressieren. Das neue Öl-Elixier ergänzt das bestehende Angebot und verdeutlicht, dass MyGlamy den Longevity-Bereich nicht als Einzelprodukt-Thema versteht, sondern als fortlaufende Sortimentsarbeit.

Für Medien und Handel ist damit vor allem die Einordnung relevant: MyGlamy zeigt mit dem Produktfokus, welche Rolle Omega-3-Öle im Longevity-Segment des Unternehmens spielen und wie die Marke den Bereich weiter ausbaut. Im Mittelpunkt steht die Kombination aus Algenöl und Olivenöl als Basis sowie die klare Positionierung als Omega-3-Elixier im LONGEVITY-Kontext.

„Wir entwickeln in Berlin im eigenen Labor und bauen unser Portfolio entlang klarer Schwerpunkte aus“, sagt ein Sprecher von MyGlamy. „Mit MyGlamy LONGEVITY schaffen wir Orientierung, indem wir Pflege- und Ergänzungsprodukte unter einem nachvollziehbaren Ansatz zusammenführen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyGlamy Longevity

Herr Zbigniew Conrady

Sandsteinweg 8

Berlin 12349

Deutschland

fon ..: 015750108033

web ..: https://myglamy.de

email : info@myglamy.de

MyGlamy ist ein in Berlin ansässiger Anbieter von Naturkosmetik und Longevity-Produkten. Die Produktentwicklung erfolgt im eigenen Labor. Das Sortiment umfasst Naturkosmetik sowie ausgewählte Nahrungsergänzungsprodukte, die das Unternehmen im Longevity-Bereich verortet.

Pressekontakt:

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Herr Zbigniew Conrady

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