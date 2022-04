Looking Glass Labs beruft Tom Sweeney in das Strategic Advisory Board

Das Unternehmen erwartet, dass es von der über 25-jährigen Expertise von Tom Sweeney in den Bereichen Technologie, grenzüberschreitendes Fondsmanagement und Unternehmensstrategie profitieren wird

Vancouver, British Columbia – 14. April 2022 – Looking Glass Labs Ltd. (LGL oder das Unternehmen) (NEO: NFTX) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die NFT-Architektur (Non-Fungible Token), immersive Metaversum-Umgebungen, die Play-to-Earn-Tokenisierung sowie Lizenzeinnahmen aus virtuellen Assets spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Tom Sweeney in sein Strategic Advisory Board (das Advisory Board) berufen hat. Herr Sweeney ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen grenzüberschreitendes Technologie-Investment, Fondsmanagement und Unternehmensstrategie. Herr Sweeney ist Gründer und derzeitiger CEO von Jun Capital Management, einer Gesellschaft für Krypto-Investments und strategische Beratung, sowie der Chief Operating Officer und Mitbegründer der Smart-CeDeFi-Plattform von Unizen (www.unizen.io).

Herr Sweeney fungierte zuvor als General Manager und Partner von Iris Capital Management MENA (dem in Dubai ansässigen Fondsmanager von STC Ventures, dessen Ankerinvestor die Saudi Telecom Company ist) und ist außerdem in mehreren Beratungs- und Managementpositionen bei wichtigen saudischen Gesellschaften tätig, unter anderem King Abdulaziz City for Science and Technology, SABIC Ventures (der weltweit tätigen Kapitaloperation der Saudi Basic Industries Corporation) und Taqnia (der hoheitlichen Technologie-Investmenteinheit des Königreichs). Ferner trug Herr Sweeney zur Beeinflussung der kanadischen Steuergesetzgebung zugunsten der Vereinfachung grenzüberschreitender VC-Investitionen zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten bei.

Stellungnahme

Tom Sweeney nahm zu seiner Berufung in das Advisory Board von LGL wie folgt Stellung: LGL hat bereits große Fortschritte in den schnell wachsenden Bereichen NFT, Metaverse und P2E-Gaming-Technologien gemacht, die immer mehr von Branchenführern, Regierungen und Institutionen rund um den Globus übernommen werden. Ich bin davon überzeugt, dass mein Know-how und meine Beziehungen ideal auf die Unternehmensziele von LGL ausgerichtet sind, das ambitioniert danach strebt, eine Vorreiterrolle in einer Vielzahl wachstumsstarker Bereiche des Web3-Ökosystems einzunehmen. Im Jahr 2022 nimmt das Interesse an diesen Technologien auf Makroebene weiter zu, sodass ich der direkten Zusammenarbeit mit LGL bei der Gestaltung seines Produktangebots in einer Weise, die den Bedürfnissen und Prioritäten der wichtigen globalen Unternehmen und Investoren entspricht, mit Spannung entgegensehe.

Dorian Banks, der Chief Executive Officer von LGL, erklärte seinerseits: Ich möchte Herrn Sweeney in unserem Advisory Board willkommen heißen. Unser Team freut sich darauf, von seiner Expertise zu profitieren und eine für beide Seiten fruchtbare Beziehung einzugehen. LGL hat eine glänzende Zukunft vor sich, insbesondere mit seinem Immobilienverkauf von Pocket Dimension, der für den 16.-17. April geplant ist und momentan über eine überzeichnete Verkaufsliste für den Privatverkauf verfügt. Tom ist eine weitere Ergänzung unseres wachsenden Advisory Board, das inzwischen die Perspektiven einer vielseitigen und erfahrenen Gruppe von Experten umfasst.

Ausgabe von Optionen und RSUs

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Herrn Sweeney 50.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat. Jede Aktienoption kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von 0,75 CAD gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Die Optionen werden vier Monate nach dem Gewährungsdatum freigegeben.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seinen Directors, leitenden Angestellten und Beratern (die berechtigten Parteien) des Unternehmens im Rahmen seines von den Aktionären genehmigten Restricted Share Unit Plan (der RSU-Plan) insgesamt 5.925.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat. Die RSUs, die den Directors des Unternehmens gewährt wurden, werden über einen Zeitraum von 18 Monaten zugewiesen. Von den gesamten gewährten RSUs entfallen 25.000 RSUs auf Meadowbank Holdings Inc. (Meadowbank). Wie vom Unternehmen bereits am 24. Oktober 2021 angekündigt, hat das Unternehmen ein mit Meadowbank verbundenes Unternehmen mit der Leistung von Beratung in den Bereichen Investor Relations, Kapitalmärkte und Unternehmensentwicklung beauftragt. Diese zusätzlichen RSUs für Meadowbank sind eine weitere Vergütung neben der bereits gemeldeten Vergütung für Meadowbank für ihre Services. Meadowbank und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind vom Unternehmen unabhängige und selbstständige Gesellschaften. Die RSUs berechtigen die berechtigten Parteien zum Erwerb einer Stammaktie (eine Aktie) des Unternehmens, die dieser RSU zugrunde liegt; hierfür ist dem Unternehmen gemäß dem RSU-Plan während eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Ausgabe eine Erwerbsmitteilung zuzustellen. Gemäß dem RSU-Plan lag der Preis der RSU bei CAD 0,70, und zwar auf der Basis des früheren Schlusskurses am Handelstag vor der Gewährung der RSU.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs (LGL) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht fungiblen Token (NFT), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa (HoK), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte – zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version der Unreal-Engine einzuführen.

Im Namen von LOOKING GLASS LABS LTD.

Dorian Banks

Dorian Banks, Chief Executive Officer

Twitter: @DorianBanks

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dorian Banks

Gebührenfrei: +1 833 LGL-NFTX (833-545-6389)

E-Mail: info@lgl.io

Twitter: @LGL_io

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die in dieser Pressemitteilung erwähnten Projekte und Ereignisse.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren, und dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch den Verbraucher; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

