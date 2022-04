Looking Glass Labs-Tochter House of Kibaa demonstrierte die Alpha-Version ihres Origin-Metaversums auf der NFT Week in Miami

Von 1.-3. April 2022 war Jason Nguyen, CCO des Unternehmens, am Stand von House of Kibaa präsent und führte die Konferenzteilnehmer mit Virtual-Reality-Headsets durch eine Kunstgallerie im Metaversum von Project Origin

Vancouver, British Columbia – 4. April 2022 – Looking Glass Labs Ltd. (LGL oder das Unternehmen) ) (NEO: NFTX) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die NFT-Architektur (Non-Fungible Token), immersive Metaversum-Umgebungen, die Play-to-Earn-Tokenisierung sowie Lizenzeinnahmen aus virtuellen Assets spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass Jason Nguyen, Chief Creative Officer von LGL, sowie weitere Mitglieder des Studioteams von House of Kibaa (HoK) von 1. bis 3. April 2022 den Konferenzteilnehmern der NFT Week in Miami eine frühe Version (Alpha-Version) des Metaversums von Project Origin vorstellten. Mit Hilfe eines Virtual-Reality-Headsets konnten die Besucher am Stand von HoK die Alpha-Version in Form eines digitalen Rundgangs durch Kunstgalerien erleben, wo eine Auswahl aus der persönlichen NFT-Sammlung von Herrn Nguyen präsentiert wurde.

Die Demonstration der Alpha-Version bot LGL die Gelegenheit, interessierten Personen das Project Origin vorzustellen und sie im Detail über den vor kurzem angekündigten Verkauf von Grundstücksparzellen der Pocket Dimension innerhalb des Project Origin, der am 16. und 17. April 2022 über die Bühne gehen soll, zu informieren. Bei der Demonstration der Alpha-Version hatten die Besucher insbesondere die Gelegenheit, drei unterschiedliche Galerien zu erkunden. Über das Menüsystem konnten sie zwischen verschiedenen 3D-fähigen NFT-Avataren hin- und herschalten, umhergehen und verschiedene hyperrealistische Umgebungen erleben. Die Demonstration der Alpha-Version bot nicht nur ein faszinierendes Erlebnis, sondern diente vor allem als Proof of Concept oder Machbarkeitsnachweis dafür, dass Project Origin in der Lage ist, über zwei unterschiedliche Blockchains (Ethereum und Polygon) NFTs dynamisch in drei virtuelle Kunstgalerien zu laden.

HoK arbeitet derzeit an der Entwicklung des Metaversum-Ökosystems und des digitalen Vertriebssystems für Project Origin. Das Studio ist bestrebt, den Nutzern eine spektakuläre 3D-Welt zu bieten, in der sie kreativ tätig sein, sich austauschen, lernen und sich entfalten können. Gleichzeitig soll Menschen, Gemeinschaften, Kreativen und Unternehmen die Möglichkeit geboten werden, sich auf eine hyperrealistische Umgebung einzulassen. Sämtliche aktuelle NFT-Sammlungen des Unternehmens wurden für Project Origin in 3D animiert. Durch die Verbindung ihrer Wallets mit Project Origin können die Nutzer auf erweiterte Funktionen zugreifen und sich auf völlig neue Weise mit den NFTs und den jeweiligen Communitys austauschen:

– PLAY – Mini-Spiele und Aktivitäten werden in den NFTs, die den Nutzern gehören, personalisiert.

– TRADE – Ähnlich wie bei Trading Cards ist ein Tausch von NFTs in Echtzeit möglich.

– EARN – Das Sammeln von Coins und Prämien in der Umgebung bietet einen zusätzlichen Anreiz für das Engagement.

– ENGAGE – Eine neue Form des Engagements bietet Gemeinschaften und Kreativen die Möglichkeit, Live-Events zu veranstalten und eine neue Ebene der Kommunikation schaffen.

Bei der Entwicklung des Metaversums von Project Origin wird der Schwerpunkt auf Hyperrealismus und moderne Utilities gelegt. Nutzer, Gemeinschaften und Unternehmen sind in der Lage, in einer digitalen Premium-Umgebung aktiv in Kontakt zu treten und ein immersives Erlebnis zu genießen. Mit 20 geplanten Umgebungen, die von der realen Welt inspiriert sind, wird sich Project Origin als ultimatives Portal zur nächsten Generation von Metaversum-Erfahrungen positionieren. Bei der Entwicklung von Project Origin wird außerdem Wert auf eine HTML5-Interoperabilität gelegt, sodass Markenunternehmen ihre vorhandenen Web-Erfahrungen nutzen können und bestehende Design-Teams relativ rasch interaktive Displays in der Welt bereitstellen können.

Die Konferenz wurde ins Leben gerufen, um einerseits NFT-Brancheninsider und andererseits auch Neulinge auf diesem Gebiet zusammenzubringen und sowohl Gesprächsrunden über das dezentrale Finanzsystem und die Blockchain-Technologie als auch Workshops, Podiumsdiskussionen, Pitch-Wettbewerbe, kreative Installationen sowie immersive Kunst und Performance zu ermöglichen.

Kommentar der Unternehmensführung

Es war für mich ein Privileg, während der NFT Week in Miami als Redner zu den Teilnehmern zu sprechen. Und es war ebenso faszinierend, mit der Demonstration unserer Alpha-Version vielen Leuten zum ersten Mal einen kleinen Ausschnitt aus unserem Project Origin-Metaversum zeigen zu können. Die NFT Week in Miami bot eine großartige Gelegenheit, im Rahmen des Miami Tech Month mit unzähligen Mitgliedern der Web3-Community in Kontakt zu treten, erklärt Jason Nguyen, Chief Creative Officer von LGL. Ich denke, dass wir mit unserem Metaversum-Ökosystem bei vielen führenden Unternehmen der Branche einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, und freue mich schon darauf, dass noch mehr Menschen unsere hyperrealistische virtuelle Welt erleben können, sobald der Verkauf der Grundstücksparzellen von Pocket Dimension am 17. April abgeschlossen ist und Project Origin noch in diesem Jahr in Betrieb genommen wird, fügt Herr Nguyen hinzu.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs (LGL) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht fungiblen Token (NFT), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa (HoK), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte – zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version der Unreal-Engine einzuführen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: die Entwicklung des Project Origin Metaverse, das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die in dieser Pressemitteilung erwähnten kurzfristigen Projekte und die für die Development Division geplanten zukünftigen Projekte..

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen, dass günstige Marktbedingungen vorherrschen und dass HOK in der Lage ist, sein gesamtes oder nahezu gesamtes Angebot zu verkaufen.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch den Verbrauchermarkt; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

