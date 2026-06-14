Love Me Tonight – Hitgarant Jimmy Pala schlägt wieder zu

Ein Retro-Song in zwei Sprachen

50er-Jahre Elvis-Vibe trifft auf modernen Salsa-Beat in einem einzigartigen Doppel-Release!

Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glauben, dieses Meisterwerk „Love Me Tonight“ sei damals direkt für Elvis Presley geschrieben worden und die italienische Version für „Dean Martin“. Doch weit gefehlt:

Die brandneuen Tracks wurden zu 100 % von dem charismatischen sardischen Singer-Songwriter, Jimmy Pala, geschrieben, komponiert und produziert. Nach seinen erfolgreichen Hits („Es wird Sommer“, „Sole in su coru“, „Su sole de Garda“ und der dreisprachigen Beziehungs-Satire „Wo ist dein dingheling“) liefert er nun den nächsten absoluten Ohrwurm ab.

Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ fängt Jimmy den authentischen, minimalistischen Produktionssound der goldenen 1950er Jahre ein. Der Clou an dieser Doppelveröffentlichung: Auf demselben mitreißenden Oldie-Schlager-Rhythmus, verfeinert mit einem feurigen Salsa-Beat, präsentiert Jimmy Pala zwei völlig unterschiedliche Textversionen:

o „Love me tonight“ (Englische Version): Ein leichter, absolut tanzbarer Song, der von der Vergänglichkeit des Augenblicks und der süßen Ungewissheit des Morgens erzählt.

o „Baciami“ (Italienische Version): Eine leidenschaftliche, tiefgehende Liebeserklärung voller mediterranem Temperament – genau das, was seine Fans von ihm erwarten und lieben.

Globaler Social-Media-Hype

Der Song erobert bereits das Internet: Seit dem 14. Juni 2026 läuft auf den Social-Media-Plattformen eine weltweite Dance Challenge, die online bereits für massiven Wirbel sorgt und den Track zu einem echten Magneten für die Tanzfläche macht.

Macht euch bereit für die Tanzfläche! Der sardische Singer-Songwriter Jimmy Pala bringt uns den unbeschwerten Sound der 50er Jahre zurück – gewürzt mit einem feurigen Salsa-Beat, der sofort in die Beine geht. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man schwören, Elvis Presley hätte diesen Song selbst eingesungen! Ein Rhythmus, zwei völlig verschiedene Vibes: Hier ist der brandneue Sommerhit von Jimmy Pala mit…: ,Love me tonight‘ bzw. „Baciami‘]!“

Quelle: Pala Isola Music

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