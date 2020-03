Lucheng (China) der 1. Bailu Cup Digital Economy Entrepreneurship and Innovation Contest ist offiziell gestart

Der Bezirk Lucheng der Stadt Wenzhou, Provinz Zhejiang, hat den 1. Bailu Cup Digital Economy Entrepreneurship and Innovation Contest gesponsert, der am 25. März beginnt.

Am 25. März wird der erste Bailu Cup Digital Economy Entrepreneurship and Innovation Contest offiziell gestartet. Der Wettbewerb wird von der Distriktkommission und der Regierung von Lucheng (Hauptdistrikt von Wenzhou, Provinz Zhejiang, China) gesponsert. Hauptsächlich zu den Aspekten der digitalen Wirtschaft wie große Daten, IOT, Blockchain, KI, digitale Unterhaltung, Entwicklung von Spielen, Cloud-Computing, Bau einer intelligenten Stadt usw. soll er alle wettbewerbsfähigen Unternehmer und Projekte auf hohem Niveau aus der ganzen Welt nach Lucheng bringen.

Als Geburtsort des Wenzhou-Modells und des nationalen privatwirtschaftlichen Bereichs folgt Lucheng eng dem Zhejiang Digital Economy No.1-Projekt unter der Leitung des Distriktausschusses und der Regierung. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung der strategisch aufstrebenden digitalen Industrien zu fördern und das Potenzial des Wirtschaftswachstums zu erschließen.

Die Entwicklung in Lucheng heute, mit den Fortschritten der Industrie der digitalen Wirtschaft, treibt den Aufbau der digitalen Infrastruktur rund um die Gesellschaft und die Regierung voran. Und die Entwicklung führt eine typische Lucheng-Industriestruktur, einschließlich der Spezialitäten der großen Daten, des elektronischen Handels und der intelligenten Architektur sowie der Vorteile der Kommunikationsausrüstung, der Messinstrumente usw. Daher wird die digitale Wirtschaft nun zu den aktivsten und innovativsten aufstrebenden Industrien.

Nach dem offiziellen Start des Wettbewerbs wird das Organisationskomitee im Vorfeld ein weltweit führendes Investmentteam zusammenstellen. Und dann wird die Gruppe die meisten lokalen börsennotierten Unternehmen und führenden Unternehmen besuchen, um die Bedürfnisse dieser Unternehmen in Bezug auf Talente, Investitionen und Technologie vollständig zu verstehen. Im Rahmen des Wettbewerbs werden herausragende Projekte mit 2 Runden von Netto-Roadshows ausgewählt. Im November 2020 wird es das Finale des Bailu-Cup-Wettbewerbs sein, und alle ausgewählten führenden Projekte werden am Finale teilnehmen. Es werden etwa 15 Projekte ausgewählt, die am Finale teilnehmen werden. Die Gewinner können 300 Tausend RMB in bar und 6 Millionen RMB in maximalem Umfang erhalten.

