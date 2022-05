Lüftung: VALLOX punktet bei neuer Commercial-Line-Serie mit Outdoorfähigkeit und flexiblen Anschlüssen

Der Lüftungsspezialist VALLOX präsentiert eine neue und optimierte Auflage seiner Geräteserie „Commercial Line“ für den gewerblichen oder mehrgeschossigen Wohnungsbau.

Highlights der ab sofort über den GC- und G.U.T-Fachgroßhandel erhältlichen Lüftungsgeräte sind die Outdoorfähigkeit (C4 Korrosionsschutz), mehr Luftleistung bei gleicher Gerätegröße sowie die für VALLOX typische Flexibilität auf der Baustelle: Der Luftanschluss kann wahlweise rechts oder links gelegt werden oder ein Stand- wird zum Deckengerät (bis 3400 CC) umgewidmet. Ist der Platz drinnen doch zu knapp, wird das Gerät dank Wetterfestigkeit kurzerhand nach draußen gestellt. Ein Klemmanschlusskasten und leicht erreichbare Wartungsklappen machen die neue Vario-Geräteserie zum Flexibilitätswunder.

„Commercial Line“ heißt die Geräteserie für Frischluft in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Objekten beim Lüftungsspezialisten VALLOX. Sieben Gerätegrößen decken dabei hocheffizient den Luftleistungsbereich bis 6.000 m3/h ab. Allen Geräten gemein ist der sandwichförmige Aufbau mit beidseitig beschichtetem Stahlblech mit Hartschaumkern (optimale Schall- und Wärmedämmung – DIN 1886: T2/TB1). Mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 90 Prozent (Passivhaus-Zertifikat) sind diese wegen ihrer hohen Flexibilität auf der Baustelle auch VARIO benannten Geräte zudem extrem energieeffizient. Diese Lüftungsgeräte werden zentral entweder im Technikraum oder neuerdings auch draußen aufgestellt und gesteuert. Die Luft wird von dort zu den Flat Boxen geleitet, die in jeder Wohnung für ein optimales Raumklima sorgen.

Leistungs- und energieeffiziente Geräte für zentrale Lüftung.

VALLOX-Geschäftsführer Malte Knief sagt: „Beim Bau von Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Hotels, Pensionen oder auch Heimen spielt die leistungs- und energieeffiziente Belüftung der Räume eine immer größere Rolle. Die Ansprüche an ein gesundes Wohnraumklima steigen, gleichzeitig muss Energie gespart und Kosten gesenkt werden. Mit unserer überarbeiteten VARIO-Geräteserie der Commercial Line bieten wir Planern, SHK-Handwerkern und Architekten das komplette Lüftungssystem mit höchstmöglicher Flexibilität und allem Zubehör aus einer Hand: Zentrale Geräte, flexible Verrohrung und die Flat Boxen für den wohnungs-individuellen Zu- und Abluftstrom. Gesteuert, geregelt und gewartet wird die Lüftungsanlage zentral und handwerkerfreundlich durch Wartungsklappen.“

Korrosionsklasse C 4 und Zubehör für Außeneinsatz.

Die hohe Flexibilität der Vario-Geräte mit ihrer noch auf der Baustelle frei wählbaren Außenluftansaugung rechts oder links war bislang schon ein zusätzliches Argument für die Wahl von VALLOX-Systemen. Die neue Geräteserie toppt dieses noch durch die Wahl des Aufstellortes: Durch die neuen Beschichtungen in der Korrosionsklasse C 4 und entsprechendem Zubehör sind die Geräte nun wetterfest und damit selbst in Küstennähe für den Outdoor-Einsatz geeignet.

Bei der Installation im Innenraum ist der Klemmanschlusskasten je nach Ausstattungsoption fest am Gerät montiert oder mit einem drei Meter Steuerkabel versehen. Damit ist eine optimale Positionierung am Aufstellungsort möglich und der Klemmanschlusskasten ist auch im Falle der

Deckenmontage erreichbar. Die Universalregelung, mit der sich alle Flat Boxen individuell und doch zentral regeln lassen, kann darin untergebracht werden.

Flexibilität auf der Baustelle“ erreicht neues Level.

Malte Knief erläutert: „Jeder weiß, dass auch bei noch so guter Planung manchmal auf der Baustelle flexibel entschieden werden muss. Wir sind nun exakt seit 30 Jahren Partner des SHK-Handwerks und wissen um die Bedeutung von Flexibilität. Es rettet nicht nur Nerven, sondern auch Budgets, wenn kurzfristig ein Gerät statt auf dem Boden stehend auch an der Decke (bis 3400 CC) befestigt werden kann – und trotzdem für die Wartung alles leicht erreichbar bleibt. Oder wenn die Außenluftansaugung rechts oder links frei gewählt werden kann – oder das Gerät doch drinnen keinen Platz mehr hat und auf das Dach muss. Unsere neue Commercial-Line hebt damit „Flexibilität auf der Baustelle“ auf ein neues Level – bei gewohnter Qualität und Zuverlässigkeit. Darauf sind wir stolz.“

Die neue Commercial Line Geräteserie mit allen Lüftergrößen bis zu 6.000 m³/h Luftleistung ist ab sofort ab Lager verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vallox GmbH

Frau Nicole von Thülen

Von-Eichendorff-Str. 5

86911 Diessen

Deutschland

fon ..: 088079466-13

web ..: http://www.vallox.de

email : presse@vallox.de

Die VALLOX GmbH mit Sitz in Dießen am Ammersee ist in Deutschland führender Anbieter von Lüftungssystemen für Wohnräume und gewerbliche Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreich als Spezialist in diesem Segment tätig. Das Produktportfolio beinhaltet sowohl zentrale als auch dezentrale Lüftungssysteme verschiedener Leistungsklassen zum Einbau in Privathaushalten, gewerblichem Wohnungsbau sowie in öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich dreistufig über den GC- und G.U.T-Fachgroßhandel an das Fachhandwerk. Eigene Service- und Vertriebsbüros sowie Partner in ganz Deutschland sorgen flächendeckend für schnellen und professionellen Kundenservice vor Ort.

Pressekontakt:

Petra Erner PR MARKETING

Frau Petra Erner

Franz-Siegele-Weg 8

86919 Utting

fon ..: 017624126502

email : erner@petra-erner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Agon Tax seit 30 Jahren Ihr Steuerberater in Garbsen