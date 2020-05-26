  • Luehrsen Care Plus übernimmt Caritasstift St. Josef in Verden zum 1. Mai 2026

    Betrieb und Immobilie gehen an die Luehrsen Investment Gruppe über. Einrichtungsleitung und Mitarbeiter bleiben an Bord. Die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner ist uneingeschränkt gesichert.

    BildVerden, 31. März 2026 – Zum 1. Mai 2026 übernimmt die Luehrsen Care Plus als Teil der Luehrsen Investment Gruppe das Caritasstift St. Josef in Verden. Die Übernahme umfasst den Betrieb und die Immobilie der Pflegeeinrichtung. Ziel ist es, den Standort langfristig zu sichern, seine regionale Verankerung zu stärken und ihn behutsam weiterzuentwickeln.

    Für Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet die Übernahme vor allem Kontinuität und Verlässlichkeit. Die Einrichtungsleitung mit Frau Stein bleibt an Bord. Das gesamte Team wird übernommen. Der Betrieb der Einrichtung läuft ohne Einschränkungen weiter.

    Das Caritasstift St. Josef ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Pflegeinfrastruktur in Verden. Die Einrichtung liegt zentral und zugleich ruhig in der Nähe des Rosengartens und bietet ein breites Pflege und Betreuungsangebot. Dazu zählen auch besondere Versorgungsangebote für Menschen mit Demenz und gerontopsychiatrischen Erkrankungen sowie die Zusammenarbeit im Palliativnetz des Landkreises Verden.

    Nils Leßmeister, Geschäftsführer Betriebe der Luehrsen Care Plus, betont:
    „Wir möchten den Standort in Verden langfristig sichern und seine regionale Verankerung stärken. Unser Ziel ist es, dem Haus genau die Unterstützung zu geben, die es für einen erfolgreichen Betrieb braucht.“

    Die Luehrsen Investment Gruppe bringt langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Begleitung von Sozialimmobilien mit. Mit dem Erwerb in Verden setzt die Gruppe ihren Kurs fort, in zukunftsfähige Pflegeimmobilien zu investieren und diese gemeinsam mit den Teams vor Ort weiterzuentwickeln.

    Frau Stein, Einrichtungsleitung des Caritasstifts St. Josef, sagt:
    „Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen ist entscheidend, dass es verlässlich weitergeht. Besonders wichtig ist mir dabei, die Leistung unseres Teams hervorzuheben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen mit ihrem täglichen Einsatz, ihrer Erfahrung und ihrer Nähe zu den Menschen wesentlich dazu bei, dass das Haus so gut aufgestellt ist.“

    Über die weiteren Entwicklungen informiert das Unternehmen fortlaufend auf der Website des Caritasstifts unter https://www.caritasstift.de/.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Luehrsen Care Plus
    Herr Nils Leßmeister
    Martinistrasse 68
    28195 Bremen
    Deutschland

    fon ..: +49 421 840021-0
    web ..: https://luehrsen.care/
    email : info@luehrsen.care

    Die Luehrsen Investment Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Bremen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Begleitung von Immobilien. Seit vielen Jahren investiert die Gruppe gezielt in Sozialimmobilien und schafft tragfähige Perspektiven für Pflegeheime, Seniorenresidenzen und weitere wohnwirtschaftliche Konzepte. Die Luehrsen Care Plus verantwortet innerhalb der Gruppe den Betrieb von Pflegeeinrichtungen.

    Pressekontakt:

    Luehrsen // Heinrich
    Herr Hendrik Luehrsen
    Atelierstr. 1
    81671 München

    fon ..: +49 89 21 555 469 0
    email : info@luehrsen-heinrich.de


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