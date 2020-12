Luftkanalsysteme von POLYTEC sorgen für sicheren und hygienischen Luftaustausch

Haiger – Weidelbach, den 18.12.2020. Als Dämmstoffgroßhandel und Konfektionär bietet POLYTEC superflache Luftkanalsysteme an.

In jeder Anlage die luft- und klimatechnisch arbeitet, sind für den Transport und die Logistik des gasförmigen Mediums Luft eine große Anzahl Lufturchlässe, Regelklappen und Lüftungsventile verbaut. POLYTEC bietet nun dafür eine komplette Reihe an Komponenten und Bauteilen an, die im Aufbau von komplexen Luftleitungssystemen Anwendung finden.

Insbesondere als Konfektionär unterstützt das Unternehmen POLYTEC den reibungslosen Ablauf und die Maßgenauigkeit von Zuschnitten aus allen Dämmstoffen. Diese Firma gibt es bereits seit 15 Jahren. POLYTEC bietet nun komplexe Luftkanalsysteme in eckiger, flacher oder runder Form an. Es gibt sogar Umlenkstücke von der eckigen auf die runde Form. Der Techniker findet bei POLYTEC alle Teile, die hochwertige Luftkanalsysteme ausmachen. Einer der verwendeten Isolierstoffe ist Polystyrol. Dieser Stoff hat hervorragende isolatorische Eigenschaften, und zwar sowohl elektrischer als auch thermischer Natur. Der PVC – Lüftungsschlauch ist sogar gewebeverstärkt.

Eine sichere und hygienische Luftverteilung innerhalb eines ganzen Gebäudes erfolgt mit der Hilfe der ausgereiften, hygienischen und allergikergerechten Luftkanalsysteme. Zu jedem System steht dem Techniker ein gut durchdachtes Sortiment zur Verfügung, sodass er auf der Baustelle sämtliche Teile lückenlos ineinander passend montieren kann. Eine zügige, zeitsparende Montage ist somit möglich. Dafür steht ein gut sortiertes, ergänzendes Zubehör zur Verfügung. Es umfasst unter anderem Verbindungsstücke in den verschiedensten Varianten wie Wand- und natürlich Dachdurchführungen, spezielle Winkelstücke Ventile und Auslässe, verschiedene Filter, Verbindungsschellen, Adapter und vieles mehr. Alle benutzten Isolierstoffe sind sehr widerstandsfähig. Hochwertige Isolierstoffe sind in diesem Bereich besonders wichtig.

POLYTEC liefert termingerecht an das Lager oder an die Baustelle eines Auftraggebers. Die zuverlässige Anlieferung gewährleistet die Firma aufgrund des eigenen Fuhrparks und muss sich nicht auf Transportunternehmen verlassen. Durch diese Flexibilität können spezielle Wünsche der Kunden zügig und unkompliziert erfüllt werden. Lange Lieferzeiten werden somit vermieden und es kommt zudem vor Ort nicht zu einem Baustopp weil Teile der Lüftungssysteme nicht termingerecht geliefert wurden.

Gerade als Konfektionär steht für Polytec der reibungslose Ablauf, sowie Maßgenauigkeit der Zuschnitte aus sämtlichen Dämmstoffen an oberster Stelle. Ausserdem eigene Produktion von Luftkanalsystemen.

