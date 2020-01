Luxuriös entspannen in Rostock-Warnemünde direkt am Ostseestrand

Das Hotel NEPTUN liegt direkt am Ostseestrand von Rostock-Warnemünde. Alle Zimmer und Suiten bieten einen traumhaften Meerblick. Ein umfassendes Wellness-Angebot rundet den Urlaub am Meer perfekt ab.

Die Gäste des Hotels NEPTUN werden in allen 338 Zimmern und Suiten mit einem atemberaubenden Blick auf die Ostsee belohnt. Das 5-Sterne-Hotel verfügt als erstes Hotel in Deutschland über ein zertifiziertes Thalasso-Zentrum im Spa-Bereich. Nährstoffreiche Packungen aus Algen und Schlick, erholsame Meerwasserbäder und Massagen lassen den Alltag in weite Ferne rücken. In der Sauna oder im Dampfbad kann der Gast entspannen. Sole-Inhalationen versorgen den Körper mit Energie und befreien die Atemwege. Die Ostsee liegt vor der Tür und auch das Schwimmbad mit Meerblick im zweiten Stock verwöhnt mit frischem Meerwasser. Im Sportbereich bieten zudem erfahrene Personal Trainer ihre Dienste an.

Kulinarische Genüsse für jeden Geschmack

Das Strandhotel NEPTUN erfreut seine Gäste mit einem umfassenden kulinarischen Angebot. Im Dünenfein erwarten sie ein großes Frühstücksbuffet, vielfältige Speisen und ein täglich wechselndes Abendbuffet. Der Genusshafen lockt mit den Schätzen des Meeres. Fangfrische Fische aus Warnemünde, Austern und Hummer sowie regionale Spezialitäten und Fleischgerichte runden das Angebot ab. Die Grillstube Broiler bietet knusprige Hähnchen nach Original-DDR-Rezept an. Im Weineck werden Freunde der Mecklenburger Küche fündig.

Reizvolles Warnemünde – immer einen Aufenthalt wert

Das Ostseeheilbad Warnemünde ist ein Ortsteil im Norden der sehenswerten Hansestadt Rostock und liegt an der Einmündung der Warnow in die Ostsee. Der gemütliche Hafen- und Fischerort lockt mit einem langen Sandstrand. Die Strandpromenade führt an kleinen Fischerhäusern und Boutiquen vorbei und lädt zum Bummeln ein. Berühmte Gebäude sind das Restaurant Teepott und der Leuchtturm, an dessen Mole sich tosend die Wellen brechen.

Ob gemütliches Bummeln durch den Ort, ein ausgiebiger Strandspaziergang oder sportliche Aktivitäten im und am Wasser – ein kurzer oder auch längerer Aufenthalt in Warnemünde lohnt sich in jedem Fall. Auch nach Sonnenuntergang, der auch gut von den Zimmern aus zu bestaunen ist, lässt sich noch einiges erleben. Freitags und samstags ruft die Sky-Bar des Hotel NEPTUN in 64 Meter Höhe bei Livemusik und zu den besten Hits zum Tanz. Clubgänger finden in der Diskothek DA CAPO ihren Sound.

Ein Hotel für alle Sinne

Das Hotel NEPTUN befindet sich direkt am Ostseestrand in Rostock-Warnemünde in der Seestraße 19. Neben den 338 Zimmern bietet das 5-Sterne-Hotel auch einen Spa- und Thalasso-Bereich, mehrere Restaurants und Bars sowie vielfältige Aktivitäten für die unterschiedlichsten Kundenwünsche. Zimmer können telefonisch unter 0381 777 7777 oder per E-Mail unter reservierung@hotel-neptun.de reserviert werden. Hierfür ist das Hotel Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

