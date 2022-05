LV 1871 gratuliert Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. Peter Hohenemser zum 70. Geburtstag

Dr. Peter Hohenemser, Aufsichtsratsvorsitzender der LV 1871, feierte am 29. Mai 2022 seinen 70. Geburtstag.

Seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet er die LV 1871 im Aufsichtsrat; seit vier Jahren ist er dessen Vorsitzender. „Wie kaum ein anderer Versicherer zeigt die LV 1871 seit mehr als 150 Jahren Konstanz und Stabilität. Umso mehr freut es uns als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, dass wir mit Dr. Peter Hohenemser seit mehr als einem Jahrzehnt einen langjährigen Begleiter und ausgewiesenen Kenner der LV 1871 als Aufsichtsratsvorsitzenden an unserer Seite haben. Sein volkswirtschaftliches Knowhow und sein großes Engagement im Sinne der LV 1871 schätzen wir sehr. Im Namen meiner Vorstandskollegen und der Belegschaft gratuliere ich herzlich zum 70. Geburtstag“, sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.

Seit 2008 im Aufsichtsrat

Dr. Peter Hohenemser gehört seit 2008 als ordentliches Mitglied dem Aufsichtsrat der

LV 1871 an, war seit 2013 Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und wurde 2018 zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Er ist Gründer und Inhaber der BHN Associates GmbH, mit der er sich viele Jahre der Beratung des Mittelstands und von Turnaround-Projekten gewidmet hat. Dr. Peter Hohenemser ist Autor zahlreicher Fachbücher und hat umfangreiche Auslandserfahrung durch Projekte, die er mit EU-Institutionen abgewickelt hat. Der Diplom-Volkswirt hat in München und Kiel studiert und promoviert. Er lebt in München, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

