M. Eng. Matthias Solisch erhielt an der OTH Regensburg den IfKom-Preis 2024

Der IfKom-Preis wurde an der OTH – Fakultät für Elektro- und Informationstechnik für eine Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Master of Engineering“ vergeben.

Die Ingenieure für Kommunikation (IfKom e. V.) verliehen kürzlich den diesjährigen IfKom-Preis an Matthias Solisch an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg für seine Masterarbeit mit dem Titel „Algorithmik zur Qualitätsbewertung von Streuparametern“. Die Verleihung dieses Preises erfolgte im Rahmen der Absolventenfeier der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik für eine Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Master of Engineering“.

Mit seiner Arbeit beschäftigte sich Solisch mit Algorithmen zur Qualitätsbewertung von Streuparametern elektrisch linearer Netzwerke. Streuparameter werden verwendet, um das Übertragungsverhalten von elektronischen Bauteilen präzise zu charakterisieren. Sie finden Anwendung in der Automobil- oder Telekommunikationsindustrie, in denen hohe Datenübertragungen eine essenzielle Rolle spielen. Streuparametermessungen sind fehleranfällig und empfindlich gegenüber einem suboptimalen Messaufbau. Sie unterliegen keiner Prüfung, was potenzielle Risiken für den Entwicklungsprozess von Komponenten mit sich bringt.

Um die Qualität dieser Messungen zu sichern, wurden Algorithmen programmiert, die physikalische Eigenschaften wie Passivität, Reziprozität und Kausalität der Daten als Bewertungskriterien verwenden. In der Arbeit wurden verschiedene Methoden vorgestellt, um Messdaten auf ihre physikalische Korrektheit zu überprüfen. Es wurden sowohl qualitativ hochwertige als auch minderwertige Datensätze analysiert, wobei letztere absichtlich durch eine fehlerhafte Kalibrierung oder durch defektes Messequipment erzeugt wurden. Die Algorithmen waren in der Lage, diese Fehler zuverlässig zu identifizieren und hochwertige Messungen zu bestätigen.

Die Arbeit leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Datenqualität von Streuparametern. Fehlerhafte Messungen können dadurch vermieden werden und die Entwicklung leistungsfähiger, zuverlässiger Bauteile im Bereich der Kommunikationstechnik wird unterstützt.

Seit vielen Jahren verleihen die IfKom an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg den IfKom-Preis. Dem Berufsverband der Ingenieure für Kommunikation ist es ein besonderes Anliegen, herausragende Master- und Bachelorarbeiten zu fördern und entsprechend zu bepreisen. Damit unterstreichen die IfKom die Notwendigkeit, junge Menschen von der besonderen Relevanz technischer Studiengänge zu überzeugen. Die regionalen Vertreter des Verbandes, Helmut Steinberger und Peter Stöberl freuten sich, Matthias Solisch zu seinem Abschluss im Masterstudium und zu dem verliehenen Förderpreis beglückwünschen zu können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IfKom – Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Andreas Hofert

Castroper Str. 157

44357 Dortmund

Deutschland

fon ..: 030 43671144

web ..: http://www.ifkom.de

email : Andreas.Hofert@ifkom.de

Die Ingenieure für Kommunikation e. V. (IfKom) sind der Berufsverband von technischen Fach- und Führungskräften in der Kommunikationswirtschaft. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder – Ingenieure und Ingenieurstudenten sowie fördernde Mitglieder – gegenüber Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der Verband ist offen für Studenten und Absolventen von Studiengängen an Hochschulen aus den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik sowie für fördernde Mitglieder. Der Netzwerkgedanke ist ein tragendes Element der Verbandsarbeit. Gerade ITK-Ingenieure tragen eine hohe Verantwortung für die Gesellschaft, denn sie bestimmen die Branche, die die größten Veränderungsprozesse nach sich zieht. Die IfKom sind Mitglied im Dachverband ZBI – Zentralverband der Ingenieurvereine e. V. Mit über 40.000 Mitgliedern zählt der ZBI zu den größten Ingenieurverbänden in Deutschland.

www.ifkom.de

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) wurde 1971 als Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen gegründet. Sie garantiert beste Startbedingungen für eine erfolgreiche berufliche Karriere. Mit mehr als 10.000 Studierenden ist sie eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. Über 50 praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Soziales, Gesundheit, Architektur und Gestaltung überzeugen durch hohe Qualität in Lehre und Forschung.

www.oth-regensburg.de

Pressekontakt:

IfKom – Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Andreas Hofert

Castroper Str. 157

44357 Dortmund

fon ..: 030 43671144

web ..: http://www.ifkom.de

email : Andreas.Hofert@ifkom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Netzbetreiber E.DIS aus Brandenburg realisiert zügige technische Lösung nach Havarie in Velten Bis zu 5,67 g/t Gold: Brixton Metals mit krönendem Abschluss der Bohrungen 2024