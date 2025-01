Machen CBD-Tampons süchtig, Frau Doktor?

80 bis 90 % aller menstruierenden Frauen leiden unter Regelbeschwerden. Herkömmliche Schmerzmittel sind oft die einzige Lösung, können jedoch Nebenwirkungen mit sich bringen.

CBD-Tampons von MinaDays versprechen eine sanfte Alternative. Doch was steckt wirklich dahinter?

Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt, Gynäkologin und wissenschaftliche Beraterin von MinaDays, forscht seit Jahren zur Wirkung von CBD bei Menstruationsbeschwerden. Im Interview klärt sie über die Vorteile, Sicherheit und Wirkweise von CBD-Tampons auf und stellt sich gleich am Anfang einer provokanten Frage.

Dr. Lorenz-Eberhardt, gleich zu Beginn die provokante Frage: Machen CBD-Tampons süchtig?

Dr. Lorenz-Eberhardt: (lacht) Nein, definitiv nicht. CBD-Tampons machen nicht süchtig. CBD – oder auch Cannabidiol – ist eine nicht-psychoaktive Komponente der Hanfpflanze und hat kein Suchtpotenzial. CBD darf man nicht mit THC verwechseln. Ausschließlich das THC verursacht die berauschende Wirkung von Cannabis.

Können Sie uns den Unterschied zwischen CBD und THC genauer erklären?

Dr. Lorenz-Eberhardt: Gerne. CBD und THC sind beides Wirkstoffe aus dem Hanf, aber mit sehr unterschiedlichen Wirkungen. THC ist psychoaktiv und für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich. CBD hingegen hat keine berauschende Wirkung. Es wird für seine entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften geschätzt, ohne dabei das Bewusstsein zu beeinflussen.

Sie forschen seit Jahren zum Einsatz von CBD bei Menstruationsbeschwerden. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?

Dr. Lorenz-Eberhardt: Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass CBD eine vielversprechende Option zur Linderung von Menstruationsschmerzen sein kann. Es wirkt entzündungshemmend und kann Krämpfe reduzieren, ohne die Nebenwirkungen herkömmlicher Schmerzmittel zu haben. Zugeführtes CBD wirkt über das körpereigene Endocannabinoid-System. Die Scheidenwand enthält Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems. Das Cannabidiol dockt an diese Rezeptoren an und es kommt zur Schmerzreduktion und Entspannung der Gebärmuttermuskulatur.

Welche Vorteile bieten CBD-Tampons gegenüber herkömmlichen Schmerzmitteln bei Regelschmerzen?

Dr. Lorenz-Eberhardt: Der Vorteil dieser Anwendungsform liegt darin, dass das CBD unter Umgehung des First-Pass-Metabolismus der Leber aufgenommen wird. Dies führt zu einer effektiven Schmerzreduktion, ohne den Magen zu belasten. Die Wirkung tritt nach etwa 30 Minuten ein und hält einige Stunden an – was eine gezielte und wirksame Linderung ermöglicht.

Können Sie uns mehr über Ihre Anwendungsbeobachtungen mit CBD-Tampons erzählen?

Dr. Lorenz-Eberhardt: In meinen Beobachtungen habe ich festgestellt, dass viele Frauen eine spürbare Linderung ihrer Menstruationsbeschwerden erfahren. Die Rückmeldungen reichen von verringerten Krämpfen bis hin zu einem allgemein verbesserten Wohlbefinden während der Periode. Wichtig ist jedoch zu betonen, dass die Wirkung individuell unterschiedlich sein kann.

Dr. Lorenz-Eberhardt, es gibt immer wieder Missverständnisse zur Wirkungsweise von CBD-Tampons. Bitte erklären Sie uns die häufigsten Irrtümer.

Dr. Lorenz-Eberhardt: Natürlich, gerne kläre ich zwei wesentliche Missverständnisse auf. Erstens wird oft fälschlicherweise von einer „Vaginalschleimhaut“ gesprochen. Tatsächlich handelt es sich bei der Vaginalwand um ein mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel, nicht um eine Schleimhaut im eigentlichen Sinne. Der zweite häufige Irrtum betrifft die Wirkungsweise von CBD. Viele denken, CBD wirke direkt auf dieses Plattenepithel. In Wirklichkeit entfaltet CBD seine Wirkung über das Endocannabinoid-System.

Dieses System durchzieht unseren gesamten Körper und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung verschiedener physiologischer Prozesse, einschließlich Schmerzempfindung und Entzündungsreaktionen. CBD interagiert mit den Rezeptoren dieses Systems, was zu den beobachteten Effekten wie Schmerzlinderung führt.Wie sicher ist die Anwendung von CBD-Tampons aus gynäkologischer Sicht?

Dr. Lorenz-Eberhardt: CBD-Tampons sind bei sachgemäßer Anwendung sicher. Wie bei allen Hygieneprodukten ist es wichtig, die Anwendungshinweise zu beachten.

Als Beraterin für MinaDays, welche Fragen werden Ihnen am häufigsten von Kundinnen gestellt?

Dr. Lorenz-Eberhardt: Viele Frauen fragen nach der Wirkungsweise und ob CBD-Tampons wirklich helfen können. Auch Fragen zur Sicherheit und möglichen Nebenwirkungen sind häufig. Ich erkläre dann, dass CBD-Tampons eine natürliche Alternative sind, die bei vielen Frauen zu einer Linderung der Beschwerden führt, ohne dabei Nebenwirkungen wie bei herkömmlichen Schmerzmitteln zu verursachen.

Was raten Sie Frauen, die skeptisch gegenüber CBD-Tampons sind?

Dr. Lorenz-Eberhardt: Diesen Frauen würde ich raten, offen für neue Ansätze zu sein. CBD-Tampons sind eine sichere und natürliche Option, die es wert ist, ausprobiert zu werden. Jede Frau ist einzigartig. Was für eine Frau funktioniert, muss nicht unbedingt für die andere Frau gelten. Es lohnt sich, verschiedene Optionen zu erkunden, um die beste Lösung für sich selbst zu finden.

Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Dr. Lorenz-Eberhardt.

Dr. Lorenz-Eberhardt: Gerne, es war mir ein Vergnügen!

Über Dr. Lorenz-Eberhardt

Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt ist eine anerkannte Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie hat langjährige Erfahrung und besonderes Interesse am Einsatz von Cannabinoiden in der Frauenheilkunde. Seit 1993 betreibt sie ihre eigenen Ordinationen in Graz und Heiligenkreuz. Seit 2017 beschäftigt sie sich intensiv mit den medizinischen Einsatzmöglichkeiten von Hanfprodukten.

Dr. Lorenz-Eberhardt ist bekannt für ihren einfühlsamen und ganzheitlichen Zugang zur Frauengesundheit. Sie integriert innovative und natürliche Behandlungsmethoden, um das Wohlbefinden ihrer Patientinnen zu fördern. Ihre Expertise umfasst die Behandlung von Menstruationsbeschwerden und den Einsatz von CBD-haltigen Produkten, die sie als wirksame Ergänzung zur Schulmedizin sieht.

In ihren Blogbeiträgen bei MinaDays teilt Dr. Lorenz-Eberhardt ihr fundiertes Wissen und ihre praktischen Erfahrungen. Damit unterstützt sie Frauen und zeigt ihnen neue Wege zur Linderung von Menstruationsbeschwerden.

Über MinaDays

MinaDays ist eine Marke der Swiss Canna GmbH. Das Schweizer Unternehmen revolutioniert die Damenhygiene mit innovativen CBD-Tampons und nachhaltigen Bambus-Periodenartikeln. Mit der Mission #Periodenstolz setzt sich MinaDays für ein neues Bewusstsein ein: Menstruation ist kein Tabu, sondern Teil weiblicher Stärke.

Die von Frauen für Frauen entwickelten Produkte vereinen innovative CBD-Technologie für mehr Wohlbefinden, nachhaltige Materialien wie Bambusfasern und höchste Qualitätsstandards.

