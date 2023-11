Macht Discovery Lithium Inc. Nordamerikas nächste Lithium-Entdeckung mit Distriktgröße?

Das Beste vom Besten: Seesedimentdaten weisen den Weg nach Nunavik

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72544/IRW1_Rockstone.001.jpeg

Shawn Ryan, der leitende Prospektor von Discovery Lithium, auf der Titelseite des New York Times Magazine. (Foto: Finlay MacKay für die New York Times). Die Lithium-Opportunität in Nunavik wurde von dem renommierten Prospektor Shawn Ryan entwickelt. Er wurde mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet und in den Medien als einer der erfolgreichsten Prospekteure der Welt bezeichnet. Ryan ist weltweit führend auf seinem Gebiet. Seine Prospektion und seine Spezialisierung auf fortgeschrittene Bodenarbeiten führten zur Entdeckung von Millionen von Goldunzen in den Weltklasse-Goldressourcen Golden Saddle & Arc, Coffee und QV im Yukon. Aufgrund seiner eingehenden Analyse der geochemischen Daten der Québec-Provinz, insbesondere im Vergleich zu den bekannten Daten der laufenden Entdeckungsinitiativen in der südlicheren Region James Bay, ist er der Ansicht, dass die viel größere Region Nunavik ein hervorragendes Potenzial als Lithium-Distrikt hat. (Quelle)

Vor kurzem hat Discovery Lithium Inc. eine bahnbrechende Akquisition im Norden von Québec getätigt. Die Grundstücke in Distrikt-Größe umfassen 1.643 km2 unberührten Bodens mit den höchstprozentigen Lithiumproben in Seesedimenten, die in der staatlichen Datenbank von Québec identifiziert wurden. Die Daten weisen auf höhere Lithiumkonzentrationen und eine bessere Verteilung weit über den James Bay Lithium Distrikt weiter südlich in Québec hinaus, wo Patriot Battery Metals Inc. auf seinem Corvette-Grundstück die größte Lithium-Pegmatit-Entdeckung Nordamerikas machte. Das Unternehmen, das jetzt mit $1,1 Milliarden bewertet wird und bei $10 pro Aktie notiert, akquirierte Corvette Ende 2017, als es noch 92 Resources Corp. hiess. Die Entdeckung wurde 2018 gemacht (siehe hier und hier), allerdings zu einer Zeit, als die Marktstimmung für Lithium nicht so gut war wie heutzutage, weshalb der Aktienkurs von Patriot Battery Metals erst im letzten Jahr in die Höhe schoss.

Aufgrund des jüngsten Erfolges von Patriot Battery Metals stürzt sich eine noch nie dagewesene Anzahl von Junior-Explorationsunternehmen auf den James Bay Lithium-Distrikt, darunter auch Discovery Lithium mit seiner jüngsten Akquisition des großen Route Du North Projekts (ca. 60 km2) in der Nähe von Infrastruktur und fortgeschrittenen Lithium-Projekten. Da Discovery Lithium zudem große Grundstückspakete in Nord- und Ost-Québec erworben hat, ist das Unternehmen in erster Linie auf der Suche nach dem nächsten Lithium-Distrikt in wenig explorierten Regionen.

Die Suche begann mit einer Studie der staatlichen Datenbank von Québec, die historische Lithium-Konzentrationen in Seesedimenten in der gesamten Provinz zeigt. Die Idee ist, dass über lange Zeiträume der Verwitterung und Erosion Partikel von lithiumhaltigen Spodumenpegmatiten zerfallen und in Flüsse wandern und sich schließlich am Grund von Seen ansammeln. Je mehr Lithium in diesen Seesedimenten enthalten ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in der Nähe lithiumreiche Pegmatite befinden. Discovery Lithium hat große Landpakete um die Seen mit den höchsten Lithium-Anreicherungen erworben, um die Quelle zu finden

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6148-Ist-dies-Nordamerikas-naechste-Lithium-Entdeckung-mit-Distriktgroesse

Unternehmensdetails

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72544/IRW1_Rockstone.002.png

Discovery Lithium Inc.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 778 868 2226

Email: info@discoverylithium.com

www.discoverylithium.com

Börsengang: 29. September 2022

CUSIP: 45029H / ISIN: CA25472M1077

Aktien im Markt: 41.432.584

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72544/IRW1_Rockstone.003.png

Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): DCLI

Aktueller Kurs: $0,59 CAD (07.11.2023)

Marktkapitalisierung: $25 Million CAD

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72544/IRW1_Rockstone.004.png

Vollbild / Quelle

Deutschland-Ticker / WKN: Q3Q0 / A3EFKA

Aktueller Kurs: 0,342 EUR (07.11.2023)

Marktkapitalisierung: 14 Million EUR

Kontakt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72544/IRW1_Rockstone.005.png

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, inklusive den zitierten Pressemitteilungen, Artikeln und Videos, enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Discovery Lithium Inc. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Discovery Lithium Inc.verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt aktuell keine Wertpapiere von Discovery Lithium Inc., jedoch hält er Wertpapiere von Zimtu Capital Corp., und wird somit von Volumen- und Aktienkursanstiegen profitieren. Discovery Lithium Inc. (vormals ISM Resources Corp.) bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

Schweiz

email : sb@rockstone-research.com

Pressekontakt:

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

email : sb@rockstone-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was wir gegen Übergewicht tun können Arbeit im Ausland steht hoch im Kurs: Befristete Arbeitsverträge sind beliebter als Work & Travel