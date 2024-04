März 2024 – der stärkste Goldmonat seit 2004

Der März war nicht nur der wärmste in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, auch der Goldpreis brach alle Rekorde.

Im Vergleich zum Februar war im März der Goldpreis um mehr als acht Prozent nach oben gegangen. Die Betrachtung der Saisonalität des Edelmetalls über viele Jahre ist zwar immer interessant, doch aktuell ist die Saisonalität nicht der vorherrschende Faktor, der auf den Preis des Goldes wirkt. Der April 2024 brachte, verglichen mit dem April 2023, ein Plus von fast 14 Prozent, in Euro gerechnet, für Goldinvestoren. Damit konnte Gold der Inflation wieder einmal ein Schnippchen schlagen. Gold scheint so gefragt wie noch nie zu sein. Besonders Zentralbanken vermehren ihre Goldreserven kräftig und unterstützen so den Preis.

Dazu gehört beispielsweise Indien. Wie jetzt der Gouverneur der Zentralbank verlauten ließ, habe Indien im Rahmen seiner Deviseninvestitionen Goldreserven aufgebaut – wieviel verriet er allerdings nicht. Laut dem World Gold Council machten die Goldbestände der indischen Zentralbank Ende Januar 812,3 Tonnen aus. Im Dezember 2023 waren es noch 803,58 Tonnen. Allein im Januar 2024 habe die Zentralbank in Indien 8,7 Tonnen Gold eingekauft, damit den höchsten Wert seit zwei Jahren. Was der Gouverneur der indischen Zentralbank allerdings verkündete, war dass die gesamten Devisenreserven Ende März ein Allzeithoch von mehr als 645 Milliarden US-Dollar erreicht haben.

Ziel sei es, sich gegen zukünftige Risiken im Zusammenhang mit Dollarabflüssen aus Indien zu wappnen. Auch eine stabile Rupie sei gewünscht sowie eine starke nationale Bilanz. Länder, nicht nur Indien, sorgen für die Zukunft vor, mit Gold. Private Anleger sollten sich dies zu Gemüte führen. Goldunternehmen gehören jedenfalls in ein gut gemischtes Portfolio. Da wären etwa Victoria Gold oder Revival Gold.

Die Eagle-Goldmine von Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/victoria-gold-corp/ – im Yukon konnte im Jahr 2023 mehr als 166.000 Unzen Gold produzieren.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – verfügt in Idaho, USA über die größte dort früher produzierende Goldmine. Das Explorationsgebiet wurde gerade erweitert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

