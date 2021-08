MAG Silver Corp.: Valdecañas – Infill-Bohrergebnisse 2020 – ERGÄNZENDE TABELLE MIT ANALYSEERGEBNISSE – Zur Pressemitteilung vom 5. August 2021

Am 3. März 2020 veröffentlichte MAG Silver Corp. (MAG – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) eine Pressemitteilung, in der die Ergebnisse des 110 Bohrungen (39.700 m) umfassenden Kernbohrprogramms 2020 auf der Joint-Venture-Liegenschaft Juanicipio (Fresnillo plc 56 % / MAG 44 %) bekannt gegeben wurden. – Siehe Pressemitteilung vom 5. August 2021.

Folgend finden Sie eine vollständige Auflistung der Tabellen mit den Bohrergebnisse 2020 nach Erzgang:

Erzgang Valdecañas

BohrungVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

(m) (m) (m) (g/t (g/(%) (%) (%) 1

(m)) t)

3

D1-13 895.6901.405.75 5.3 296 0.4 1.0 2.5 0.0 V1

5

D1-6-1 989.21010.621.3518.1198 3.9 4.2 10.00.4 V1

5 0

D1-8 981.51003.321.8014.769 3.7 1.6 2.4 0.2 V1

5 5

D1-9 1145.1166.521.0014.3168 0.9 3.3 6.5 0.6 V1

55 5

D5-3-1 960.3965.505.15 4.7 175 2.2 1.5 4.6 0.9 V1

5

D5-3-2 870.2887.8517.609.1 198 1.5 2.9 4.3 0.4 V1

5

Einschl870.8874.003.15 1.6 213 2.5 10.812.90.3 V1

. 5

Einschl879.3886.357.00 3.6 385 2.0 2.2 4.4 0.7 V1

. 5

Einschl879.3880.351.00 0.5 1535 3.8 2.2 4.9 0.9 V1

. 5

D5-3-3 817.9855.7537.8521.0357 0.9 1.6 3.1 0.2 V1

0

Einschl838.9849.9011.006.1 1023 1.6 2.2 1.7 0.3 V1

. 0

Einschl840.9841.901.00 0.6 7920 4.3 4.9 3.6 0.4 V1

. 0

Einschl848.9849.901.00 0.6 2160 1.4 0.7 0.5 0.1 V1

. 0

D5-3-4 1004.1008.84.80 2.7 331 0.9 3.2 4.1 1.0 V1

00 0

Einschl1004.1006.62.60 1.5 587 1.3 5.4 5.6 1.7 V1

. 00 0

Einschl1004.1005.11.15 0.6 995 2.6 9.4 6.7 1.3 V1

. 00 5

D5-3-5R929.4934.154.75 2.8 183 1.7 3.6 4.5 0.9 V1

0

D6-7 936.4983.5047.1020.137 1.0 0.6 1.4 0.1 V1

0

Einschl969.6983.5013.855.9 39 1.6 0.7 3.2 0.1 V1

. 5

D7-1 1187.1192.35.05 3.0 30 0.0 0.1 4.9 0.2 V1

25 0

Einschl1187.1187.90.65 0.4 122 0.1 0.3 15.40.9 V1

. 25 0

D7-3 995.1999.104.00 1.6 159 1.1 2.0 7.7 1.1 V1

0

1 V1 = Valdecañas Vein (Erzgang) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgang Valdecañas (Fortsetzung)

BohrungVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

(m) (m) (g/t (g/(%) (%) (%) 1

(m) (m)) t)

3

D7-4 991.91003.311.454.2 235 5.3 3.6 14.70.8 V1

0 5

Einschl995.31002.37.00 2.6 352 8.6 3.9 17.91.2 V1

. 5 5

Einschl998.3999.351.00 0.4 485 35.91.3 16.80.7 V1

. 5

D7-6 841.1854.6013.459.9 112 3.4 2.9 6.2 0.4 V1

5

Einschl848.9853.905.00 3.7 72 7.9 3.4 9.3 0.2 V1

. 0

Einschl852.9854.601.70 1.3 147 7.8 7.6 26.60.3 V1

. 0

D7-7 1169.1192.422.956.7 42 0.0 0.1 6.1 0.4 V1

50 5

Einschl1169.1173.54.00 1.2 21 0.0 0.0 16.10.1 V1

. 50 0

Einschl1186.1192.46.00 1.8 137 0.0 0.1 9.0 1.6 V1

. 45 5

P34 1285.1287.92.40 1.9 68 0.7 0.5 1.2 0.6 V1

55 5

P35 1113.1122.08.85 5.7 232 0.6 2.0 7.7 0.9 V1

15 0

P36 1226.1228.81.95 1.3 186 0.0 0.2 5.3 1.5 V1

85 0

P37 1188.1200.912.658.5 64 0.7 2.7 4.9 0.1 V1

30 5

Einschl1191.1200.19.00 6.0 73 1.0 3.2 5.1 0.1 V1

. 15 5

P38_R 1197.1214.316.9011.67 0.1 0.3 1.1 0.0 V1

45 5

MIC-1 78.2080.20 2.00 1.8 39 0.7 0.1 0.1 0.0 V1

MIC-2 83.5085.45 1.95 1.4 45 0.1 0.0 0.1 0.0 V1

MIC-3 114.0115.001.00 0.8 63 0.2 0.0 0.0 0.0 V1

0

MIC-4 130.9134.703.75 2.8 333 0.3 0.0 0.0 0.0 V1

5

Einschl130.9132.401.45 1.1 825 0.7 0.0 0.0 0.0 V1

. 5

MIC-5 84.8085.60 0.80 0.7 29 0.5 0.0 0.0 0.0 V1

MIC-6 70.8079.40 8.60 5.2 1356 3.3 0.2 0.2 0.0 V1

Einschl70.8073.30 2.50 1.5 3302 9.3 0.4 0.5 0.0 V1

.

Einschl77.7579.40 1.65 1.0 1410 0.5 0.5 0.3 0.0 V1

.

MIC-7 89.0589.30 0.25 0.2 55 4.5 0.1 0.2 0.0 V1

Einschl89.0589.30 0.25 0.2 55 4.5 0.0 0.2 0.0 V1

.

MIC-8 84.1587.45 3.30 1.9 139 1.0 0.0 0.0 0.0 V1

MIC-9 131.4133.301.85 1.2 2329 1.8 0.2 0.9 0.0 V1

5

Einschl132.6133.300.70 0.5 5760 4.3 0.5 2.1 0.0 V1

. 0

MIC-10 122.3124.201.90 1.2 314 0.3 0.5 2.2 0.0 V1

0

Einschl123.4124.200.80 0.5 689 0.4 1.3 4.9 0.0 V1

. 0

MIC-11 66.1078.95 12.859.9 747 0.5 0.4 0.7 0.0 V1

Einschl66.1067.20 1.10 0.8 1190 3.2 0.3 1.1 0.0 V1

.

Einschl71.2572.00 0.75 0.6 7410 0.4 3.3 2.3 0.2 V1

.

MIC-12 70.6072.05 1.45 1.4 98 0.3 0.1 0.6 0.0 V1

MIC-13 82.2584.10 1.85 1.5 28 0.5 0.0 0.1 0.0 V1

MIC-14 74.5075.10 0.60 0.6 68 1.0 0.1 1.3 0.0 V1

MIC-15 99.70102.652.95 2.0 487 2.5 0.0 0.0 0.0 V1

Einschl99.70100.701.00 0.7 1420 7.2 0.1 0.1 0.0 V1

.

MIE-1 80.4084.35 3.95 1.9 444 0.7 0.2 0.2 0.0 V1

Einschl83.1584.05 0.90 0.4 1338 1.7 0.7 0.6 0.0 V1

.

MIE-2 74.1079.45 5.35 3.0 306 1.2 0.1 0.3 0.0 V1

Einschl74.1075.00 0.90 0.5 1509 6.4 0.4 1.2 0.1 V1

.

Einschl74.1074.25 0.15 0.1 4880 12.60.6 0.9 0.1 V1

.

MIE-3 55.0562.85 7.80 6.6 194 0.3 0.1 0.3 0.0 V1

Einschl55.0556.55 1.50 1.3 353 0.9 0.0 0.0 0.0 V1

.

1 V1 = Valdecañas Vein (Erzgang) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgang Valdecañas (Fortsetzung)

BohrungVon bis Länge TW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgan

(m) (m) (g/t (g/(%) (%) (%) g

(m) (m)) t) 1

3

MIE-4 86.8091.85 5.05 2.0 134 1.1 0.7 0.7 0.0 V1

Einsch86.8090.35 3.55 1.4 178 1.5 1.0 0.8 0.1 V1

l.

Einsch83.0584.50 1.45 0.6 201 5.1 0.0 0.0 0.0 V1

l.

MIE-5 54.4057.40 3.00 2.2 447 2.7 0.1 0.1 0.0 V1

Einsch55.4056.40 1.00 0.7 1300 7.8 0.3 0.3 0.1 V1

l.

MIE-6 74.9579.75 4.80 2.8 186 1.0 0.1 0.2 0.0 V1

Einsch74.9577.45 2.50 1.5 330 1.9 0.1 0.2 0.1 V1

l.

MIE-7 95.3599.90 4.55 2.0 811 2.4 0.8 0.6 0.0 V1

Einsch95.3596.20 0.85 0.4 2730 11.20.4 0.3 0.1 V1

l.

MIE-8 104.9115.2010.25 4.3 347 1.8 1.0 0.4 0.0 V1

5

Einsch114.1115.201.10 0.5 2480 0.3 8.3 1.5 0.0 V1

l 0

.

Einsch104.9107.052.10 0.9 90 5.9 0.3 0.2 0.0 V1

l. 5

MIE-9 66.5569.95 3.40 2.7 16 0.1 0.0 0.0 0.0 V1

MIE-1092.60100.357.75 4.9 93 0.4 0.0 0.1 0.0 V1

MIE-1167.2569.60 2.35 1.9 5 0.1 0.0 0.0 0.0 V1

MIE-1268.5071.20 2.70 2.3 44 0.4 0.0 0.1 0.0 V1

MIE-1377.1588.20 11.05 6.6 95 1.3 0.1 0.9 0.0 V1

Einsch77.1580.80 3.65 2.2 134 3.2 0.0 0.1 0.0 V1

l.

MIE-1484.5587.75 3.20 2.6 362 2.5 0.1 0.5 0.0 V1

Einsch84.5586.70 2.15 1.7 522 3.2 0.1 0.6 0.0 V1

l.

MIE-1594.15104.2010.05 5.0 261 2.9 0.1 0.3 0.0 V1

Einsch95.9097.60 1.70 0.8 1351 15.10.5 0.8 0.1 V1

l.

Einsch95.9096.60 0.70 0.3 2630 26.00.7 1.5 0.1 V1

l.

Einsch96.6097.60 1.00 0.5 455 7.5 0.3 0.2 0.0 V1

l.

MIE-17125.4128.853.45 1.3 47 0.2 0.2 1.2 0.0 V1

0

MIE-18176.9183.206.30 3.5 381 0.1 1.9 2.1 0.0 V1

0

Einsch177.9178.901.00 0.6 1600 0.2 2.4 7.9 0.1 V1

l. 0

MIE-1989.80101.7511.95 8.0 183 1.3 0.2 1.0 0.0 V1

Einsch89.8093.80 4.00 2.7 232 3.5 0.2 0.3 0.0 V1

l.

MIE-2085.0593.25 8.20 6.3 601 1.9 1.1 1.6 0.1 V1

Einsch85.0587.05 2.00 1.5 329 6.1 0.4 0.4 0.1 V1

l.

Einsch90.0592.15 2.10 1.6 1593 0.3 2.9 3.3 0.1 V1

l.

MIE-2199.00109.6010.60 5.0 226 2.1 0.6 0.6 0.0 V1

Einsch100.0101.001.00 0.5 582 14.20.3 0.4 0.0 V1

l. 0

MIE-22140.9151.9511.00 2.7 340 3.3 0.2 0.1 0.0 V1

5

Einsch146.9150.954.00 1.0 760 2.4 0.3 0.2 0.0 V1

l. 5

MIE-23188.6197.959.30 4.3 61 0.3 0.1 0.4 0.0 V1

5

MIE-2467.3073.50 6.20 2.7 5 0.0 0.0 0.0 0.0 V1

MIE-3499.60100.851.25 0.9 314 9.4 0.0 0.0 0.0 V1

Einsch100.1100.850.70 0.5 431 14.10.0 0.0 0.0 V1

l. 5

MIE-3574.6080.65 6.05 3.2 656 1.5 2.6 2.6 0.1 V1

Einsch75.6076.60 1.00 0.5 2230 0.1 12.55.9 0.1 V1

l.

MIW-1 83.7087.65 3.95 3.1 3584 5.7 0.5 0.6 0.0 V1

Einsch85.9087.65 1.75 1.4 5152 9.6 0.7 0.8 0.0 V1

l.

Einsch85.9086.70 0.80 0.6 8860 9.9 1.3 1.4 0.1 V1

l.

MIW-2 87.9090.25 2.35 2.1 2430 3.0 0.2 0.5 0.2 V1

Einsch87.9089.30 1.40 1.3 3894 4.8 0.3 0.9 0.3 V1

l.

1 V1 = Valdecañas Vein (Erzgang) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgang Valdecañas (Fortsetzung)

BohrungVon bis Länge TW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgan

(m) (m) (g/t (g/(%) (%) (%) g

(m) (m)) t) 1

3

MIW-3 81.8584.30 2.45 2.2 367 2.0 0.1 0.1 0.0 V1

MIW-4 69.3575.70 6.35 4.6 200 0.3 0.0 0.1 0.0 V1

MIW-5 113.9115.401.50 1.3 1100 5.6 0.1 0.2 0.0 V1

0

MIW-6 111.3111.800.45 0.3 104 0.2 0.0 0.1 0.0 V1

5

MIW-7 99.40102.653.25 1.8 611 1.6 0.1 0.2 0.0 V1

Einsch101.0102.051.05 0.6 1645 3.2 0.2 0.5 0.0 V1

l. 0

MIW-8 127.9130.602.70 2.0 716 1.6 0.0 0.1 0.0 V1

0

Einsch128.6129.600.95 0.7 1305 2.0 0.1 0.1 0.0 V1

l. 5

MIW-9 71.4074.25 2.85 1.5 223 0.2 0.1 0.6 0.0 V1

MIW-1089.4593.70 4.25 2.0 678 0.1 0.5 0.3 0.0 V1

Einsch90.3092.40 2.10 1.0 1336 0.2 1.1 0.6 0.0 V1

l.

SRIII-83.6088.30 4.70 2.7 656 2.9 0.2 0.6 0.0 V1

10

Einsch84.5086.15 1.65 0.9 1461 5.5 0.4 1.0 0.0 V1

l.

SRIII-183.891.50 7.65 4.8 1466 1.8 0.6 0.4 0.0 V1

1A 5

Einsch83.8587.45 3.60 2.3 2883 3.2 1.0 0.7 0.1 V1

l.

Einsch83.8584.55 0.70 0.4 1435 6.1 0.1 0.9 0.0 V1

l.

Einsch84.5585.55 1.00 0.6 4190 3.5 0.9 0.4 0.1 V1

l.

SRIII-83.0589.15 6.10 4.7 584 2.6 0.1 0.2 0.0 V1

5

Einsch84.2588.45 4.20 3.2 809 3.6 0.2 0.3 0.0 V1

l.

Einsch85.5088.05 2.55 2.0 1199 5.2 0.2 0.5 0.0 V1

l.

Einsch86.2588.05 1.80 1.4 1484 6.6 0.3 0.6 0.0 V1

l.

SRIII-99.60104.254.65 3.3 494 2.6 0.1 0.3 0.0 V1

6A

Einsch102.9104.251.35 1.0 595 5.0 0.2 0.5 0.0 V1

l. 0

SRIII-66.5569.05 2.50 2.3 555 7.1 0.1 0.4 0.0 V1

8

Einsch67.2067.90 0.70 0.6 698 11.60.1 0.3 0.0 V1

l.

SRIII-65.2069.40 4.20 3.7 721 2.1 0.1 0.2 0.0 V1

9

Einsch66.1069.40 3.30 2.9 893 2.5 0.1 0.3 0.0 V1

l.

Einsch66.1067.10 1.00 0.9 1524 4.9 0.1 0.3 0.0 V1

l.

1 V1 = Valdecañas Vein (Erzgang) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgänge im Hangenden (Hangingwall Veins)

BohrungVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

(m) (m) (m) (g/ (g/(%) (%) (%) 1

(m) t) t)

3

D5-3-1819.5830.811.3010.3 112 0.6 3.2 6.2 0.1 VANT

0 0

D5-3-2807.2814.27.00 6.6 168 1.5 2.7 6.4 0.2 VANT

5 5

D5-3-3809.1811.32.25 2.0 691 0.4 6.6 6.5 0.1 VANT

0 5

D5-3-4867.2878.411.2010.5 17 0.2 0.4 1.3 0.0 VANT

0 0

Einsch867.2869.52.35 2.2 29 0.1 0.8 2.8 0.0 VANT

l. 0 5

D5-3-5813.2817.64.40 4.0 115 3.7 0.7 2.5 0.1 VANT

0 0

Einsch813.2816.23.00 2.7 161 5.2 0.9 3.4 0.1 VANT

l. 0 0

Einsch813.2814.21.00 0.9 63 13.90.3 1.0 0.1 VANT

l. 0 0

D6-7 916.2927.211.007.6 101 2.4 2.9 3.5 0.2 VANT

5 5

Einsch924.2925.21.00 0.7 196 10.54.1 6.5 0.5 VANT

l. 5 5

D7-1 927.9938.310.353.9 249 0.3 3.4 4.7 0.7 VANT

5 0

1 VANT = Anticipada Vein (Erzgang), PANT = Pre-Anticipada Vein (Erzgang), HWE = Unnamed east hangingwall vein (unbenannter Erzgang im Hangenden) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgänge im Hangenden (Hangingwall Veins) (Fortsetzung)

BohrunVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgan

g (m) (m) ( (g/ (g/(%) (%) (%) g

(m) m) t) t) 1

3

D7-3 871.5875.43.85 2.3 108 0.7 1.3 6.8 0.1 VANT

5 0

D7-4 813.3819.86.50 3.3 65 0.3 2.6 6.2 0.1 VANT

0 0

D7-6 739.1739.80.70 0.6 278 0.2 0.9 3.7 0.0 VANT

5 5

D7-7 920.0923.53.50 1.9 115 0.1 3.1 5.2 0.3 VANT

0 0

P34 1221.1230.8.85 7.0 102 1.4 2.0 4.4 0.3 VANT

90 75

P35 1031.1031.0.75 0.8 49 0.1 0.4 1.9 0.2 VANT

20 95

P36 1024.1025.0.70 0.5 2 0.0 0.0 0.0 0.0 VANT

95 65

D5-2-1711.2711.80.60 0.4 17 0.1 0.3 1.0 0.0 PANT

0 0

D5-3-1632.0632.60.60 0.3 92 0.2 0.1 0.3 0.0 PANT

0 0

D5-3-2627.6628.20.60 0.4 24 0.0 0.0 0.0 0.0 PANT

5 5

D5-3-3575.4576.81.40 1.2 294 0.3 0.0 0.0 0.0 PANT

0 0

D5-3-4617.1618.31.20 0.8 96 0.0 0.0 0.1 0.3 PANT

0 0

D5-3-5640.5641.50.95 0.6 509 0.1 0.2 0.6 0.0 PANT

5 0

P35 947.5948.20.65 0.7 9 0.6 0.0 0.0 0.0 PANT

5 0

D5-3-1906.7911.95.20 3.5 171 1.0 7.6 18.30.3 HWE

5 5

D5-3-5901.5905.03.50 2.2 133 01.7 6.1 0.4 HWE

R 0 0 .1

1 VANT = Anticipada Vein (Erzgang), PANT = Pre-Anticipada Vein (Erzgang), HWE = Unnamed east hangingwall vein (unbenannter Erzgang im Hangenden) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgangfamilie Venadas (Streichrichtung Nordost)

BohrungVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

(m) (m) ( (g/ (g/(%) (%) (%) 1

(m) m) t) t)

3

100P 1331.1332.0.60 0.4 36 0.7 0.4 1.5 0.1 VEN

60 20

98P 961.6962.30.75 0.5 74 0.1 0.0 0.0 0.0 VEN

0 5

99P 1176.1176.0.60 0.4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 VEN

15 75

D6-7 609.1611.72.65 0.5 2 0.0 0.0 0.0 0.0 VEN

0 5

MIC-1097.8098.300.50 0.5 278 0.9 0.0 0.0 0.0 VEN

MIC-11137.6138.30.75 0.6 216 3.0 0.0 0.0 0.0 VEN

0 5

MIC-6 122.3123.51.25 1.1 246 1.0 0.0 0.0 0.0 VEN

0 5

MIC-7 111.6112.50.90 0.6 341 2.5 0.0 0.0 0.0 VEN

5 5

MIC-8 104.8106.71.85 1.5 133 0.9 0.0 0.0 0.0 VEN

5 0

MIC-9 93.7094.600.90 0.9 580 2.7 0.0 0.0 0.0 VEN

MIE-1 68.9571.352.40 1.9 607 9.8 0.0 0.0 0.0 VLT

Einsch68.9569.800.85 0.7 153123.00.0 0.0 0.0 VLT

l.

MIE-1497.6099.201.60 1.0 124 3.1 0.0 0.0 0.0 VLT

MIE-2 90.7592.101.35 1.0 444 7.5 0.0 0.0 0.0 VLT

Einsch91.5592.100.55 0.4 719 13.40.0 0.0 0.0 VLT

l.

MIE-3496.4596.750.30 0.2 9 0.3 0.0 0.0 0.0 VLT

MIE-3593.9594.700.75 0.5 444 6.4 0.0 0.0 0.0 VLT

MIE-4 83.0584.501.45 1.1 201 5.1 0.0 0.0 0.0 VLT

Einsch83.0583.800.75 0.6 327 8.7 0.0 0.0 0.0 VLT

l.

1 VEN = Venadas Vein (Erzgang), VEN2 = Venadas II Vein, VLT = Valentina Vein 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgangfamilie Venadas (Streichrichtung Nordost)(Fortsetzung)

BohrungVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

(m) (m) ( (g/ (g/(%) (%) (%) 1

(m) m) t) t)

3

MIE-7 83.4084.501.10 0.9 241 3.6 0.0 0.0 0.0 VLT

D1-13 582.7584.61.90 1.0 155 0.3 0.0 0.0 0.0 VEN2

0 0

D1-8 615.4616.00.65 0.3 4 0.1 0.0 0.0 0.0 VEN2

0 5

D1-9 1132.1138.6.40 2.5 73 0.5 0.5 2.3 0.4 VEN2

05 45

P37 915.7916.30.60 0.4 3 0.0 0.0 0.0 0.0 VEN2

0 0

P38 532.4534.31.85 0.8 536 2.1 0.0 0.0 0.0 VEN2

5 0

1 VEN = Venadas Vein, VEN2 = Venadas II Vein, VLT = Valentina Vein 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Erzgänge im Liegenden (Footwall Veins)

BohrunVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

g (m) (m) ( (g/ (g/(%) (%) (%) 1

(m) m) t) t)

3

D1-13 927.6928.20.65 0.6 60 0.2 1.9 0.7 0.0 R1

0 5

D1-8 1007.1009.1.50 1.1 40 0.5 1.0 2.1 0.1 R1

55 05

MIC-1 104.0105.01.00 1.0 32 0.0 0.0 0.1 0.0 R1

0 0

MIC-14101.7102.30.60 0.4 7 0.0 0.0 0.0 0.0 R1

5 5

SRIII-155.3155.60.30 0.2 58 0.1 2.1 2.4 0.0 R1

10 5 5

SRIII-163.6164.40.75 0.8 18 0.1 0.0 0.0 0.0 R1

8 5 0

SRIII-168.6168.90.30 0.2 79 0.3 0.3 0.1 0.0 R1

9 5 5

D5-3-2905.4908.83.40 2.8 69 0.6 0.9 2.4 0.4 FW2

0 0

D5-3-3898.9903.34.35 3.2 22 0.4 0.7 0.5 0.0 FW2

5 0

D6-7 988.61000.12.057.4 80 0.9 2.1 4.8 0.2 FW2

5 70

Einsch991.61000.9.05 5.6 97 0.9 2.6 5.9 0.3 FW2

l. 5 70

D7-4 1043.1043.0.80 0.5 98 0.2 5.6 12.70.4 FW2

00 80

D7-6 890.3890.90.65 0.6 156 0.3 6.1 17.30.5 FW2

0 5

1 R1 = Ramal 1, FW2 = Unnamed footwall vein (unbenannter Erzgang im Liegenden) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne

Andere Abschnitte

BohrunVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

g (m) (m) ( (g/ (g/(%) (%) (%) 1

(m) m) t) t)

3

D7-1 1197.1385.187.4N/D4 16 0.0 0.1 0.5 0.1 Skarn

60 00 0

D7-7 1192.1471.278.9N/D 31 0.0 0.0 1.3 0.1 Skarn

45 35 0

P33 772.6775.32.65 2.3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 NV

5 0

P33-2 760.3762.82.50 2.2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 NV

5 5

101P 945.1946.71.55 1.2 64 0.2 0.9 2.6 0.4 JUAN

5 0

1 Skarn = Skarn-Zone, NV = Unnamed north vein (unbenannter Erzgang im Norden), JUAN = Juanicipio Vein, HW = notable hanginwall intercept (bemerkenswerter Abschnitt im Hangenden), FW = Notable footwall intercept (bemerkenswerter Abschnitt im Liegenden) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne 4Nicht ermittelt

Isolierte Abschnitte

BohrunVon bis LängeTW2 Ag Au Pb Zn Cu Erzgang

g (m) (m) ( (g/ (g/(%) (%) (%) 1

(m) m) t) t)

3

D6-7 1078.1080.2.95 N/D 112 0.530.673.370.18FW

00 95

SRIII-78.1080.702.60 N/D 752 0.880.070.080.01FW

9

D7-4 1227.1229.2.55 N/D 24 0.012.649.010.05FW

15 70

P36 1209.1211.2.30 N/D 109 0.020.324.680.91HW

05 35

D5-3-1953.7955.51.80 N/D 166 0.2612.21.630.04HW

0 0 5

D5-3-5708.3709.61.30 N/D 545 0.100.420.510.02HW

0 0

D5-3-1706.1707.31.20 N/D 368 0.200.340.680.02HW

5 5

MIE-7 168.0169.11.15 N/D 676 1.430.180.320.02FW

0 5

D5-3-5721.6722.50.90 N/D 440 0.250.130.310.01HW

0 0

D5-3-5660.3660.90.60 N/D 10850.391.205.160.06HW

0 0

D5-2 385.2385.80.60 N/D 527 0.150.000.010.01HW

0 0

D7-7 981.2981.80.60 N/D 101 0.074.3613.30.07HW

0 0 5

MIE-6 119.7120.20.50 N/D 542 3.110.000.000.01FW

5 5

MIE-3 52.4052.700.30 N/D 17952.820.560.690.02HW

MIE-9 76.4576.750.30 N/D 579 0.370.060.210.03FW

1 HW = notable isolated hanginwall intercept (bemerkenswerter isolierter Abschnitt im Hangenden), FW = Notable isolated footwall intercept (bemerkenswerter isolierter Abschnitt im Liegenden) 2 Geschätzte wahre Mächtigkeiten (True Width) wurden basierend auf Profilschnitten und Bohrkernwinkeln geschätzt.

3 Gramm pro Tonne 4Nicht ermittelt

Qualifizierte Person: Dr. Peter Megaw, Ph.D., C.P.G., und Lyle Hansen, M.Sc., P.Geo. haben als qualifizierte Personen im Sinne der National Instrument 43-101 für diese Veröffentlichung fungiert. Dr. Megaw hat einen Doktortitel in Geologie und mehr als 35 Jahre einschlägige Erfahrung mit Schwerpunkt auf Silber- und Goldexploration in Mexiko. Er ist zertifizierter professioneller Geologe (CPG 10227) des American Institute of Professional Geologists und in Arizona registrierter Geologe (ARG 21613). Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er Chief Exploration Officer und Aktionär der MAG ist. Dr. Megaw ist damit zufrieden, dass die Ergebnisse auf der Grundlage einer Inspektion der Bohrkerne und der untertägigen Aufschlüsse, einer Überprüfung der Probeentnahmeverfahren, der Referenzen der Fachleute, die die Arbeiten durchführen, und der visuellen Beschaffenheit der Silber- und Nichtedelmetallsulfide in einem Bezirk, in dem er mit der Art und der Kontinuität der Mineralisierung vertraut ist, überprüft werden. Herr Hansen ist eingetragener Professional Geologist with Engineers and Geoscientists BC (149624) und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit epithermalen Erzgängen. Herr Hansen ist nicht unabhängig, da er der geotechnische Leiter der MAG Silver ist.

Qualitätssicherung und Kontrolle: Die Proben wurden in sicher verschlossenen Säcken direkt zu den Aufbereitungslabors von ALS-Chemex Laboratories in Guadalajara, Jalisco, Mexiko (ISO 9001) transportiert. Die verschickten Proben schlossen ebenfalls sporadisch Standards und Leerproben ein. Die Gesteinspulverproben werden anschließend zur Analyse an die ALS-Chemex Laboratories in North Vancouver, Kanada, geschickt. Es wurden ebenfalls zwei Extrapulverproben vorbereitet und sie werden zurzeit von SG Laboratories (ISO 9001) und Inspectorate Laboratories ISO 9001) (oder ein anderes anerkanntes Labor) untersucht. Der Großteil der Rückstände wir anschließend an CIDT (Center for Investigation and Technical Development) von Penoles in Terreon, Mexiko, zu metallurgischen Tests geschickt, wo eine vierte Untersuchung an jeder Probe durchgeführt wird und ein berechneter Gehalt des Fördererzes auf Basis eines Konzentratabgleichs erhalten wird. Das CIDT führt ebenfalls eine mineralogische Mikroskopie-, XRF- und XRD-Analyse durch.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochwertige, gebietsspezifische, silberdominante Projekte in Nord- und Südamerika erkundet und avanciert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Liegenschaft Juanicipio (44 %), die im Rahmen einer Joint Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56 %) entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaugebiet. Die Joint-Venture-Partner bauen und entwickeln derzeit mit der operativen Expertise unseres JV-Partners Fresnillo plc die übertägige und untertägige Infrastruktur auf der Liegenschaft, um einen Bergbaubetrieb mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag zu unterstützen. Darüber hinaus verfügen wir über ein aggressives Explorationsprogramm, das auf dem gesamten Grundstück auf mehrere hochinteressante Ziele abzielt. Ferner liegt für Juanicipio ein erweitertes Explorationsprogramm mit mehreren sehr höffigen Zielen auf der gesamten Liegenschaft vor.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt J. Curlook, VP Investor Relations and Communications

Tel.: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

Fax: (604) 681-0894

E-Mail: info@magsilver.com

Website: www.magsilver.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Hinweis: Investoren werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu beachten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

