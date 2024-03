MAG Silver Informiert über aktualisierten technischen Bericht von Juanicipio

25. März 2024 – Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) („MAG“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – gibt bekannt, dass es am Mittwoch, dem 27. März 2024, die Ergebnisse seines aktualisierten technischen Berichts über Juanicipio (der „Bericht“) veröffentlichen wird. Am Mittwoch, dem 27. März 2024, wird um 8:15 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abgehalten, um die Ergebnisse des Berichts zu erörtern.

Einwahlnummern für Telefonkonferenzen:

Kanada / USA gebührenfrei: +1-800-319-4610

International: +1-604-638-5340

Ein Live-Webcast wird auch unter folgender Adresse verfügbar sein:

services.choruscall.ca/links/magsilver202403.html

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochgradiger Edelmetallprojekte auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. MAG Silver entwickelt sich durch seine (44%) Joint-Venture-Beteiligung an der 4.000 Tonnen pro Tag (tpd) großen Mine Juanicipio, die von Fresnillo plc (56%) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradig mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das mehrere äußerst viel versprechende Ziele anvisiert. MAG Silver führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, Vizepräsident, Investor Relations und Kommunikation

Telefon: (604) 630-1399-

Gebührenfrei: (866) 630-1399

E-Mail: info@magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden können (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum des aktualisierten technischen Berichts von Juanicipio. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie „anstreben“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „potenziell“, „anvisieren“, „beabsichtigen“, „könnten“, „sollten“, „glauben“ und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Kontrolle der Cashflows und des Betriebs von Juanicipio durch ein Joint Venture, bei dem das Unternehmen kein Betreiber ist; es gibt keine Garantie für die Oberflächenrechte für das Grundstück Juanicipio oder für die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, die für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit in der Mine Juanicipio erforderlich sein könnten; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung zu den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist; Risiken im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens, sich an der Verarbeitung und Produktion der Mine Juanicipio zu beteiligen; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Juanicipio; geotechnische Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb der Mine Juanicipio und den damit verbundenen Bauwerken; arbeitsrechtliche Risiken; Änderungen der geltenden Gesetze; Risiken in Bezug auf das Eigentumsrecht, die Anfechtung des Eigentumsrechts oder potenzielle Rechtsstreitigkeiten bei Juanicipio; die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen; politische Risiken; Währungsrisiken; Inflation der Kapitalkosten und jene anderen Risiken, die in den von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen offen gelegt werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es besteht keine Gewissheit, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

