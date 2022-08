MAG Silver meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal

Vancouver, British Columbia. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (MAG, MAG Silver oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) gibt die ungeprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für die drei Monate und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt. Nähere Informationen zum ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und zum Bericht der Geschäftsführung für die drei Monate und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder auf EDGAR (www.sec.gov).

Alle Beträge in diesem Bericht sind in Tausend US-Dollar (USD) sofern nicht anders angegeben.

WICHTIGSTE PUNKTE

BETRIEB – Juanicipio, zu 44 % im Besitz von MAG Silver

– Für die drei Monate, die am 30. Juni 2022 endeten, auf einer 100 %-Basis:

– Eine Rekordmenge von 154.069 Tonnen an mineralisiertem Entwicklungs- und Stollenmaterial wurden in den Anlagen Fresnillo und Saucito aufbereitet, wobei 2.207.626 verkaufsfähiger Unzen Silber, 5.119 verkaufsfähiger Unzen Gold, 1.016 verkaufsfähiger Tonnen Blei und 1.599 verkaufsfähiger Tonnen Zink produziert und verkauft wurden;

– Der durchschnittliche Silbergehalt des Fördererzes lag im Quartal bei 597 Gramm pro Tonne (g/t); und

– Die Verkäufe der vorkommerziellen Produktion (abzüglich der Aufbereitungs- und Verarbeitungskosten) beliefen sich im Quartal auf insgesamt 655.224 USD abzüglich 17.962 USD an Bergbau- und Transportkosten sowie Abschreibungen und Amortisationen, wodurch sich der Bruttogewinn von Juanicipio im Quartal auf 37.262 USD belief.

– Am Ende des Quartals verfügte Juanicipio über ein Barguthaben von 37.504 USD gegenüber 18.261 USD am Ende des ersten Quartals.

– Wie der Betreiber Fresnillo mitteilte, wird der Anschluss an das nationale Stromnetz in den kommenden Wochen erwartet, wobei davon ausgegangen wird, dass die Aufbereitungsanlage von Juanicipio bis zum Jahresende auf 85-90 % der Nennkapazität hochgefahren werden kann.

– Fresnillo stellt weiterhin überschüssige Aufbereitungskapazitäten in seinen nahegelegenen Betrieben Saucito und Fresnillo zur Verfügung. Die Aufbereitung von mineralisiertem Material aus den Entwicklungsabbaustrecken und -stollen wird in diesen in der Nähe liegenden Anlagen fortgesetzt und soll bis zur Inbetriebnahme der Anlage in Juanicipio fortgesetzt werden.

– Zu den Vorteilen der Kampagnenaufbereitung zählen der Cashflow, der zum Ausgleich eines Teils des Anfangs- und Unterhaltskapitals verwendet wird, sowie die Verringerung des Risikos der metallurgischen Leistung von Juanicipio, was den Projektanlauf erheblich beschleunigen dürfte.

– Etwa 60 % der im zweiten Quartal 2022 aufbereiteten Tonnage wurden in der Anlage Saucito aufbereitet, wo das Arbeitsablaufdiagramm dem Diagramm der Anlage Juanicipio ähnlicher ist. Es wird erwartet, dass diese Ergebnisse weitere wertvolle metallurgische Vorteile bringen werden, wenn mit den Aufbereitungsarbeiten in Juanicipio begonnen wird.

– Die Metallgewinnung und der Konzentratgehalt entsprechen den Erwartungen der ersten metallurgischen Testarbeiten, die bei Valdecañas durchgeführt wurden.

UNTERNEHMEN

– MAG meldete für die drei Monate, die am 30. Juni 2022 endeten, einen Nettogewinn von 7.562 USD bzw. 0,08 USD pro Aktie.

– Im Laufe des Quartals schloss MAG die bereits angekündigte Übernahme von Gatling Exploration Inc. (Gatling) im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (die Transaktion) ab. MAG erwarb alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Gatling durch die Emission von Stammaktien des Unternehmens und stellte in Verbindung mit der Transaktion einen Vorschuss auf eine Wandelanleihe in Höhe von 3 Millionen CAD zur Verfügung. Gatlings Projekt Larder liegt in der äußerst produktiven Goldprovinz Abitibi im Norden von Ontario und verfügt über eine gute Infrastruktur in der Umgebung sowie über bereits genehmigte Bohrplattformen zur Überprüfung erster Ziele.

EXPLORATION

– Das Explorationsprogramm Juanicipio 2022 läuft derzeit mit fünf Bohrgeräten über Tage, die gleichzeitig mit den laufenden untertägigen Abgrenzungsbohrungen und geotechnischen Bohrungen im Einsatz sind, sowie mit einem Gerät, das das neue Ziel Cesantoni im nordwestlichen Teil des Konzessionsgebiets Juanicipio überprüft.

– MAG hat eine Bohrkampagne auf dem erworbenen Projekt Larder begonnen. Zusätzlich zu einer umfassenden Datenüberprüfung ist ein Bohrprogramm geplant, um unterhalb und seitlich der bereits identifizierten Mineralisierung zu bohren.

– Das 5 Bohrungen umfassende Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail ist im Gange, wobei 3 Richtungsbohrungen niedergebracht wurden und alle Ergebnisse noch ausstehen.

– In den sechs Monaten, die am 30. Juni 2022 endeten, verzeichnete das Unternehmen eine Abschreibung von 10.471 USD auf seine Option für ein Earn-in-Projekt auf einem höffigen Claim-Paket in den Black Hills von South Dakota

LIQUIDITÄT UND KAPITALRESSOURCEN

– Zum 30. Juni 2022 verfügte MAG über Barmittel in Höhe von 44.655 USD, während Juanicipio auf 100 %-Basis über Barmittel in Höhe von 37.504 USD verfügte.

– Laut dem Betreiber Fresnillo wird der Bau des Projekts Juanicipio voraussichtlich im Rahmen des Budgets von 440.000 $ durchgeführt werden.

– Angesichts des derzeitigen Hochlaufs der Untertageminenproduktion und der Auswirkungen der Arbeitsrechtsreform 2021 in Mexiko wurde der Zeitplan für verschiedene nachhaltige Kapitalausgaben vorverlegt:

– Diese nachhaltigen Kapitalkosten sind in den aktuellen Entwicklungskosten von Juanicipio enthalten, werden jedoch vom Betreiber nicht als Teil des anfänglichen Projektkapitals von 440.000 USD betrachtet.

– Es wird erwartet, dass die angefallenen Kosten die zukünftigen nachhaltigen Kapitalkosten reduzieren werden und sich in dem am 30. Juni 2022 zu Ende gegangenen Quartal auf 100 %-Basis auf insgesamt etwa 2.789 USD beliefen.

– Der erwartete Cashflow aus der laufenden Kampagnenaufbereitung bis zur Inbetriebnahme der Anlage Juanicipio sowie das von Juanicipio zum 30. Juni 2022 gehaltene Betriebskapital werden voraussichtlich im Wesentlichen die verbleibenden Kapitalausgaben des anfänglichen Investitionskapitals von 440.000 $ finanzieren (seit Mitte Dezember 2021 wurde kein Cash-Call mehr benötigt, der 21.000 $ auf einer 100 %-Basis betrug).

Während wir uns auf den endgültigen Anschluss an das Stromnetz bei Juanicipio freuen, setzte sich im zweiten Quartal der Trend einer starken betrieblichen Leistung mit einer Rekord-Auftragsaufbereitung durch die Betriebe Saucito und Fresnillo und einer robusten Cash-Generierung fort. Der Projektbetreiber Fresnillo meldet, dass der endgültige Anschluss an das Stromnetz in den kommenden Wochen erwartet wird und die angestrebte Steigerung auf 85-90 % der Nennkapazität bis Jahresende in Reichweite ist, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. Bei Juanicipio sind über 100.000 Tonnen Material auf Halde und die untertägige Erschließung wird weiter vorangetrieben, wodurch das Betriebsteam gut positioniert ist, um in der zweiten Hälfte dieses Jahres Konzentrate aus der Anlage Juanicipio zu liefern.

JUANICIPIO – PROJEKTUPDATE

Produktion der Untertagemine

Im zweiten Quartal 2022 wurden insgesamt 154.069 Tonnen mineralisiertes Entwicklungs- und Stollenmaterial in den Anlagen von Fresnillo aufbereitet, wodurch sich für das Projekt Juanicipio kommerzielle und betriebliche Möglichkeiten zur Risikominderung ergaben. Die daraus resultierenden liquidierbaren Metalle, die verkauft wurden, und die Aufbereitungsdetails auf 100 %-Basis für Q2 2022 sind in Tabelle 1 unten zusammengefasst. Die Verkaufs- und Aufbereitungskosten für die im Quartal aufbereitete Tonnage wurden auf vorläufiger Basis verbucht und werden im dritten Quartal 2022 auf Grundlage der endgültigen Analysen und Preisanpassungen gemäß den Abnahmeverträgen angepasst.

Tabelle 1: Im Q2 2022 in den Aufbereitungsanlagen von Fresnillo verarbeitetes mineralisiertes Material (auf 100 %-Basis)

Drei Monate mit Ende 30. Juni 2022 (154.069 Tonnen aufbereitet) Q2 2021 USD-Betrag

Verkaufsfähige Metalle Quantität Durchschnitt pro Einheit USD-Betrag

USD

Silber 2.207.626 Unzen 21,32 pro Unze 47.070 10.991

Gold 5.119 Unzen 1.834 pro Unze 9.388 1.320

Blei 1.016 Tonnen 0,95 pro Pfund 2.135 290

Zink 1.599 Tonnen 1,76 pro pfund 6.199 619

Aufbereitungs- and Raffinierungsgebühren (TCRCs) und andere Verarbeitungskosten (9.568) (1.964)

Nettoumsatz 55.224 11.256

Bergbaukosten und Transport (12.717) (2.373)

Wertminderung und Abschreibung (5.245) (1) –

Nettogewinn 37.262 8.883

(1) Die Untertagemine befindet sich jetzt im Strossenabbau, wobei das mineralisierte Material und Material aus den Entwicklungsarbeiten in den Anlagen von Fresnillo verarbeitet, raffiniert und verkauft wird und somit für die vorgesehene Verwendung bereitgestellt wird.

Der durchschnittliche Silbergehalt des mineralisierten Entwicklungsmaterials und des ersten Stollenmaterials, das im zweiten Quartal 2022 verarbeitet wurde, betrug 567 g/t.

Bau der Aufbereitungsanlage und Ausblick

Das Projektteam von Juanicipio lieferte die Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 tpd zur Inbetriebnahme im vierten Quartal 2021. Laut dem Betreiber Fresnillo und wie bereits berichtet, teilte das staatliche Elektrizitätsunternehmen (Comision Federal de Electricidad CFE) Fresnillo jedoch Ende Dezember 2021 mit, dass die behördliche Genehmigung für den Anschluss an das nationale Stromnetz noch nicht erteilt werden konnte und der Zeitplan für die Inbetriebnahme der Anlage Juanicipio daher um etwa sechs Monate verlängert wurde. Wie der Betreiber Fresnillo mitteilte, wird der Beginn der elektrischen Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage Juanicipio für die kommenden Wochen erwartet. Es wird erwartet, dass die Anlage bis Ende 2022 auf 85-90 % der Nennkapazität von 4.000 Tonnen pro Tag hochgefahren werden kann.

Sollte es im Zusammenhang mit weiteren Verzögerungen bei der Inbetriebnahme oder mit zusätzlichem Betriebskapital, das über den vor Erreichen der kommerziellen Produktion generierten Cashflow hinausgeht, zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf kommen, könnten Fresnillo und MAG weitere Barmittel abrufen müssen.

FINANZERGEBNISSE – DREI MONATE BIS 30. JUNI 2022

Zum 30. Juni 2022 verfügte MAG über ein Betriebskapital von 47.673 USD (31. März 2022: 53.278 USD), einschließlich Barmitteln in Höhe von 44.655 USD (31. März 2022: 52.248 USD), und keine langfristigen Schulden. Außerdem verfügte Juanicipio zum 30. Juni 2022 über ein Betriebskapital von 23.769 USD, einschließlich Barmitteln in Höhe von 37.504 USD (MAGs Anteil beträgt 44 %).

Der Nettogewinn des Unternehmens für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 belief sich auf 7.562 USD (30. Juni 2021: 3.305 USD Nettogewinn) oder 0,08 USD/Aktie (30. Juni 2021: 0,03 USD/Aktie). MAG verzeichnete einen 44%igen Ertrag aus der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Juanicipio in Höhe von 12.347 USD (30. Juni 2021: 4.820 USD), der der den 44%igen Anteil von MAG am Nettoertrag aus dem Verkauf von Entwicklungs- und Strossenmaterial vor der Produktion sowie die Darlehenszinsen für die in Betrieb genommenen Bergbauanlagen einschließt (siehe Tabelle 2 unten).

Tabelle 2: MAGs Anteil aus der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Juanicipio

3 Monate mit Ende 30. Juni 3 Monate mit Ende 30.

2022 Juni

2021

Bruttogewinn aus Aufbereitung von mineralisiertem Material (siehe Produktion aus

Untertagemine – Projekt Juanicipio $37.262 $8.883

oben)

Verwaltungskosten (1.376) (287)

Außerordentliche Bergbauabgabe (109) –

Devisen und Sonstiges 23 1.199

Gewinn vor Steuern $35.800 $9.795

Ertragsteueraufwand (einschließlich latenter Ertragsteuern) (8.439) 1.160

Gewinn für den Zeitraum (100 %-Basis) $27.361 $10.955

Der 44%ige Anteil von MAG am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten

Beteiligung an 12.039 4.820

Juanicipio 308 –

Darlehenszinsen für Bergbauanlagen – MAGs Beteiligung von 44 %

MAGs 44%ige Kapitalerträge $12.347 $4.820

Qualifizierte Person: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der erwähnten Analyseergebnisse und Mineralressourcenschätzungen, basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Dr. Peter Megaw, Ph.D., C.P.G., einem zertifizierten Berufsgeologen, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (National Instrument 43-101 oder NI 43-101) ist, erstellt oder genehmigt wurden. Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er eine Führungskraft und ein bezahlter Berater von MAG Silver ist.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Silberprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die Bezirksgröße besitzen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaurevier, wo der Betreiber derzeit eine Untertagemine entwickelt und eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag errichtet. Der Untertageabbau von mineralisiertem Material aus der Entwicklung der Untertagemine begann im 3. Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele bei Juanicipio abzielt. MAG führt auch in Utah ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail durch, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist. Ferner erwirbt das Unternehmen zurzeit das Projekt Larder Lake in der historischen produktiven Abitibi-Region (Kanada).

Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Tel.: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

Website: www.magsilver.com

E-Mail: info@magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den voraussichtlichen Zeit- und Kapitalplan bis zur Produktion; den voraussichtlichen Stromanschluss der Aufbereitungsanlage und die Auswirkungen auf die Inbetriebnahme; Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans und des Erfolgs der Inbetriebnahme der Anlage beziehen; Verarbeitungsraten von mineralisiertem Material, die geschätzte Wirtschaftlichkeit des Projekts, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Gewinnungsraten der Anlage oder der Mühle, der produzierten verkaufsfähigen Metalle, der Untertageabbauraten; der Produktionsraten, der erwarteten positiven Auswirkungen zusätzlicher Explorationen; des erwarteten Kapitalbedarfs und der Angemessenheit des aktuellen Betriebskapitals für das nächste Jahr sowie anderer zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „anstreben“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „potenziell“, „anvisieren“, „beabsichtigen“, „könnten“, „sollten“, „glauben“ und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, Einschränkungen in der Lieferkette und die allgemeine Kosteneskalation im aktuellen inflationären Umfeld, das durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine noch verstärkt wird, der Zeitpunkt des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, der Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG Silver bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis: Investoren werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu beachten.

LEI: 254900LGL904N7F3EL14

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAG Silver Corp.

Jochen Staiger

Suite 770, 800 West Pender

V6C 2V6 Vancouver

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

MAG Silver Corp.

Jochen Staiger

Suite 770, 800 West Pender

V6C 2V6 Vancouver

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BacTech Environmental informiert über Fortschritte bei der Umweltgenehmigung für die Biolaugungsanlage Tenguel OceanaGold gibt Wechsel im Board of Directors bekannt