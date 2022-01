Mahr EDV Preise

ein Gespräch über Leistungen und Stundensätze

In unserem heutigen Interview beleuchten wir die Mahr EDV Preise. Wer wäre dazu besser geeignet als unser Teamleiter Ajdyn Kerimov, der bereits seit 2003 zum Team Mahr EDV gehört.

Hier soll es nicht um die zahlreichen Auszeichnungen [https://www.mahr-edv.de/auszeichnungen] gehen, die der IT-Dienstleister in den letzten Jahren erhalten hat, sondern um die Kosten für Kunden, die Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen.

Frage: Ajdyn, Ich möchte Kunde werden. Was kostet die IT Betreuung bei Mahr EDV?

Ajdyn: Mir ist wichtig, vorab zu erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit Mahr EDV für unsere Kunden im Ergebnis ein wirtschaftlicher Vorteil ist. Zwar investieren Kunden in den IT, doch durch die Zusammenarbeit mit Mahr EDV generieren sie geldwerte Vorteile, die Unternehmen voranbringen und deren Wirtschaftlichkeit steigern.

Preise: Leistungen und Stundensätze

Die Leistungen der Mahr EDV sind auf kleine und mittelständische Unternehmen mit 10 bis 100+ Bildschirmarbeitsplätzen ausgerichtet. Die Stundensätze variieren je nach Leistung und Volumen zwischen 87 und 139 Euro pro Stunde netto zzgl. MwSt. Entscheidend sind jedoch weniger die günstigen Stundensätze, sondern vor allem die Effizienz.

Frage: Kannst du das etwas plastischer machen?

Ajdyn: Gerne. Beispielsweise könnte ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern zwei eigene feste Administratoren in Vollzeit beschäftigen, um auch Urlaubs- oder Krankheitsabwesenheiten abzudecken und eine Notfallvorsorge zu treffen, wenn die IT einmal attackiert wird. Die Kosten für diese beiden Arbeitskräfte betragen einschließlich Nebenkosten in der Regel mehr als 14.000 Euro pro Monat und schließen einen IT Leiter, der perfekte Prozesse sicherstellt, nicht ein. Auch die Haftung ist gegenüber der Beauftragung eines externen Dienstleisters reduziert. Mahr EDV dahingegen erledigt alle im Rahmen der IT Betreuung anfallenden Aufgaben für 100 User oft bereits mit lediglich 50 oder 100 Stunden im Monat, weshalb der Kunde im Ergebnis viel spart.

Frage: 50 bis 100 Stunden… Wieso diese weite Spanne?

Optimierung der IT-Infrastruktur

Ajdyn: Es kommt vor allem auf die Optimierung der Kunden-Infrastruktur an; ein zehn Jahre alter Server, der ständig ausfällt, verursacht einen sehr hohen Aufwand. Ist die IT Infrastruktur hingegen einmal von A bis Z optimal eingerichtet worden, sinkt dieser Aufwand signifikant. Weiterhin helfen Technologien wie Monitoring oder Cloud-Dienste, den menschlichen Stundenaufwand und damit die Gesamtkosten des Kunden gering zu halten.

Frage: Es greifen also mehrere Prozesse ineinander?

Ajdyn: Genau. In Abstimmung mit dem Kunden eruieren wir nicht nur bei der anfänglichen Bestandsaufnahme sondern weiterhin begleitend stetig Optimierungspotentiale in Hinblick auf die IT-Sicherheit und die Einsparung von Wartungs- und Supportzeiten.

Frage: Wie können Kunden Kosten sparen? Bietet Mahr EDV Rabatte an?

Ajdyn: Viel günstiger als Rabatte und Lockangebote sind IT Strukturen, die mit minimalen Kosten maximale Leistung und Wertschöpfung ermöglichen. Wem nutzt eine billige IT, die ständig ausfällt? Um für unsere Kunden Kosten zu sparen, optimieren wir deren IT Landschaft. Nicht alle Tätigkeiten müssen durch einen Menschen erledigt werden, bei einigen ist dies wiederum vorteilhaft. Daher kombinieren wir solche Möglichkeiten im für den individuellen Kunden optimalen Verhältnis. Der Kunde arbeitet mit uns langfristig wirtschaftlich günstig und störungsfrei, ist zufrieden und diese Zufriedenheit der Kunden führt zu den zahlreichen Mahr EDV Preisen bzw. Auszeichnungen.

