Majestic Gold Corp. gibt die Ausschüttung einer Dividende von 0,007 CAD pro Aktie bekannt

Vancouver, British Columbia – 29. August 2024 / IRW-Press / Majestic Gold Corp. (Majestic oder das Unternehmen) (TSX.V: MJS, FWB: A0BK1D) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens für das Jahr 2024 eine Sonderdividende in Höhe von 0,007 CAD pro Stammaktie in bar bewilligt hat. Für die Auszahlung der Sonderdividende wird ein Betrag in Höhe von insgesamt rund 7,3 Mio. CAD bereitgestellt. Die Sonderdividende wird am 11. Oktober 2024 an jene Aktionäre ausbezahlt, die am Dividendenstichtag, dem 27. September 2024, bei Handelsschluss die Aktie in ihrem Depot haben.

Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Toronto Stock Venture Exchange (TSX-V) von 0,065 CAD entspricht diese Sonderdividende von 0,007 CAD pro Stammaktie einer geschätzten Rendite von ca. 10,76 %.

Die anhaltende Stärke unserer Bilanz ermöglicht es uns, eine Sonderdividende auszuschütten und gleichzeitig ausreichend liquide Mittel für Investitionen in das Wachstum des Unternehmens zur Verfügung zu haben, so President und Chief Executive Officer Stephen Kenwood.

Diese Dividende wird als eligible dividend (berechtigte Dividende) im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes ausgewiesen. Dividenden, die an nicht in Kanada wohnhafte Aktionäre bezahlt werden, unterliegen in der Regel der Quellensteuer, es sei denn, sie werden entsprechend den Bestimmungen eines anwendbaren Steuerabkommens reduziert.

Die Ankündigung und Zahlung zukünftiger Dividenden und die Höhe solcher Dividenden liegt im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen des Boards, wobei unter anderem die wirtschaftliche Lage, die Geschäftsentwicklung, die finanzielle Situation, die Wachstumspläne, der erwartete Kapitalbedarf, die Einhaltung der Gründungsdokumente von Majestic, alle anwendbaren Gesetze, einschließlich der Regeln und Vorschriften der betreffenden Börsenplätze, sowie alle weiteren Faktoren, die das Board zum jeweiligen Zeitpunkt für angemessen hält, berücksichtigt werden. Die Auszahlung zukünftiger Dividenden kann nicht garantiert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf majesticgold.com/investors/dividends/.

Über Majestic Gold

Majestic Gold Corp. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das derzeit vornehmlich in China aktiv ist und in der Goldmine Songjiagou in der ostchinesischen Provinz Shandong einen Goldförderbetrieb besitzt. Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Projekten finden Sie auf der Website www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.majesticgold.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James Mackie, CFO und Corporate Secretary

Telefon: +1 (604) 560-9060

E-Mail: info@majesticgold.com

Website: www.majesticgold.com

306 – 1688 152nd Street

Surrey, British Columbia

Kanada, V4A 4N2

Tel: 604-560-9060

Fax: (604) 560-9062

E-Mail: info@majesticgold.com

Vorsichtshinweise

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und werden gemäß den Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der kanadischen Wertpapiergesetze abgegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Solche Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen und Aussagen über die Erwartungen des Managements in Bezug auf u.a. Geschäfts- und Finanzaussichten, Finanzmultiplikatoren und Zuwachsschätzungen, zukünftige Trends, Pläne, Strategien, Ziele und Erwartungen, einschließlich in Bezug auf Produktion, Explorationsbohrungen, Reserven und Ressourcen, Ausbeutungsaktivitäten und Ereignisse oder zukünftige Operationen. Informationen, die aus der Interpretation von Bohrergebnissen und Informationen über Mineralressourcenschätzungen abgeleitet werden, können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, da sie eine Vorhersage dessen darstellen, was sich bei der tatsächlichen Entwicklung eines Projekts als vorhanden erweisen könnte.

In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie können, sollten, erwarten, planen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell oder fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften unseres Unternehmens oder unserer Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, in gutem Glauben getätigt werden und unsere derzeitige Einschätzung der Richtung, in die unser Geschäft sich entwickelt, widerspiegeln, werden die tatsächlichen Ergebnisse fast immer, manchmal erheblich, von den hierin enthaltenen Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Annahmen oder anderen zukünftigen Leistungsvorschlägen abweichen. Majestic hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um diese Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

