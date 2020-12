Makara berichtet über den aktuellen Stand der Ergebnisse seines Bohrprogramms bei Rude Creek

Vancouver, Kanada, 7. Dezember 2020 – Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) (Makara oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand des vor Kurzem abgeschlossenen RC-Bohrprogramms (Anm.: Bohrungen mit Umkehrspülung) in seinem Konzessionsgebiet Rude Creek im kanadischen Yukon zu informieren.

Das Unternehmen wartet seit Anfang November gespannt auf die Analyseergebnisse seines 2.000 Meter umfassenden RC-Bohrprogramms. Das Unternehmen rechnet nun leider aufgrund personalbedingter Verzögerungen infolge von COVID-19 im Labor in Vancouver und am Probenaufbereitungsstandort in Whitehorse damit, dass die Analyse erst Ende des Jahres erfolgen wird.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die große Anzahl von Proben bei der Öffentlichkeit Anklang finden werden, und erarbeitet den Bohrplan 2021 für seine drei Konzessionsgebiete (das Projekt Rude Creek im Yukon, das Projekt Davis Mine & Paradise Valley in Nevada und das Projekt Kenora in Ontario).

Zusätzliche Marketingunterstützung

Das Unternehmen hat überdies Market Digital, eine Full-Service-Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Vancouver, damit beauftragt, das Unternehmen bei der Bewerbung des Unternehmens und der Verteilung von Werbemitteln über verschiedene Medienplattformen zu unterstützen. Nach Erwartung des Unternehmens wird Market Digital durch Werbung und die Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens bei Anlegern einen Mehrwert für Makara schaffen. Das Unternehmen hat der Agentur einen Betrag von 50.000 CAD für den Winterzeitraum gezahlt.

Über das Unternehmen

Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiet Rude Creek und Idaho Creek im Yukon sowie das Goldkonzessionsgebiet Kenora in Nordwest-Ontario und die Claims Davis und Paradise Valley in Nevada in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Grant Hendrickson

Director & Chief Executive Officer

Tel: 604-372-3707

E-Mail: grant@makaramining.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, – einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, Aussagen zu den zukünftigen Schätzungen, Plänen, Programmen, Vorhersagen, Prognosen, Zielen, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten in Bezug auf die zukünftige Leistung, sowie Aussagen bezüglich der Analyseergebnisse des kürzlich abgeschlossenen RC-Bohrprogramms des Unternehmens und des Zeitpunkts des Eingangs der Ergebnisse solcher Bohrprogramme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen, einschließlich jener Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden und die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makara Mining Corp.

Andrew von Kursell

Suite 1000 – 409 Granville Street

V6C 1T2 Vancouver, BC

Kanada

email : vonkursell@gmail.com

Pressekontakt:

Makara Mining Corp.

Andrew von Kursell

Suite 1000 – 409 Granville Street

V6C 1T2 Vancouver, BC

email : vonkursell@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Mit Media Marketing LTD die ideale Marketing-Strategie entwickeln Interview Avrupa Minerals: 2021 könnte ein gutes Jahr für die Aktionäre werden