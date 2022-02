Makara Mining gibt die Ergebnisse der Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

Vancouver, B.C. – 8. Februar 2022 – Makara Mining Corp. (CSE: MAKA) (das Unternehmen) gibt die Ergebnisse der heutigen Sonderaktionärsversammlung (die Versammlung) bekannt.

Der Zweck der Versammlung war die Beschlussfassung bzgl. der Anträge von Noel Querido, mit seinen Nominierten das Board of Directors des Unternehmens neu zu besetzen. Herr Querido agierte gemeinsam mit den beiden Board-Mitgliedern Jatinder Dhaliwal und Gurcharn Deol (gemeinsam mit Herrn Querido, die Antragsteller). Die Antragsteller schlugen drei Beschlüsse vor, nämlich (i) einen Sonderbeschluss zur Entfernung der vier amtierenden Board-Mitglieder Grant Hendrickson, Andrew von Kursell, Hugh Maddin und Uranbileg Yondon, (ii) einen einfachen Beschluss zur Reduzierung der Größe des Boards auf drei Mitglieder und (iii) einen einfachen Beschluss zur Wahl eines zusätzlichen Nominierten, David Greenway, in das Board of Directors (die Vorschläge der Antragsteller).

Die Vorschläge der Antragsteller wurden abgelehnt. Der Prozentsatz der Stimmen für und gegen jeden Beschluss wird nachfolgend angegeben.

Beschluss Prozent Prozent

dafür dagegen

Sonderbeschluss zur Entfernung der 40,12 % 59,88 %

amtierenden

Board-Mitglieder

Einfacher Beschluss zur Festlegung 40,28 % 59,72 %

der

Anzahl der Board-Mitglieder auf

drei

Einfacher Beschluss zur Wahl von 40,34 % 59,66 %

David Greenway

Der Sonderbeschluss, die amtierenden Board-Mitglieder zu entfernen, wurde abgelehnt, da er nicht die für einen Sonderbeschluss erforderliche Stimmenmehrheit erhielt. Dementsprechend wurden der zweite und dritte Beschluss auf der Sitzung nicht behandelt. Die in der obigen Tabelle angegebenen Prozentsätze basieren auf den vor der Versammlung eingegangenen und ausgezählten Stimmrechtsbevollmächtigungen.

Herr Hendrickson sagte: Wir möchten unseren Aktionären für das überwältigende Vertrauen danken, das sie dem Management und dem Board of Directors in diesen schwierigen Zeiten ausgesprochen haben. Da die Fragen der Führung des Boards und der Unternehmensleitung nun geklärt sind, können wir die Exploration unserer vielversprechenden Mineralkonzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im kanadischen Yukon weiter vorantreiben.

Über Makara Mining Corp.

Makara Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

