Makenita Resources erhält volle DTC-Berechtigung für den Handel in den USA

Vancouver, B.C. – 21. Mai 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die volle DTC-Berechtigung (Depository Trust Company) für sein US-Handelskürzel KENYF erhalten hat. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für Anleger in den USA zu erhöhen.

Mit der DTC-Berechtigung können die Aktien von Makenita über die Depository Trust Company, die größte Wertpapierverwahrungsstelle der Vereinigten Staaten, elektronisch abgewickelt werden. KENYF kann daher nun effizienter von US-Brokern, Online-Handelsplattformen und institutionellen Anlegern gehandelt werden, was die Abwicklungsrisiken und administrativen Verzögerungen erheblich reduziert. Die DTC-Berechtigung ermöglicht auch den Handel, das Clearing und die Abrechnung in den USA auf vollständig elektronische Weise. Dadurch ist die Aktie sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren leichter zugänglich und einfacher zu handeln.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Bohrgenehmigung beantragt, um sein erstes Bohrprogramm auf dem Silber-Kobalt-Konzessionsgebiet Hector in Ontario in die Wege zu leiten. Die Bohrungen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen, sofern die endgültige behördliche Genehmigung erteilt wird.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources, sagt dazu:

Der Erhalt der DTC-Berechtigung ist ein wichtiger Meilenstein für Makenita, denn sie ermöglicht einen breiteren Zugang zu US-Anlegern und verbessert die Effizienz des Handels mit unseren Aktien in den Vereinigten Staaten deutlich. Damit sind wir nun in der Lage, ein wesentlich effektiveres und gezielteres Marketingprogramm in den USA zu starten, das mit dem Beginn unserer kommenden Bohrkampagne zusammenfällt. In Kombination mit unserer straffen Aktienstruktur und den starken Rahmenbedingungen für Rohstoffe befinden wir uns damit unserer Ansicht nach in einer überzeugenden Ausgangsposition, um neue Aktionäre in mehreren Schlüsselmärkten zu gewinnen.

Über Makenita Resources Inc. Makenita verfügt über das Silber-Kobalt-Konzessionsgebiet Hector, das sich über 126 nicht patentierte Mineralclaims mit 2.243 Hektar Grundfläche in der Bergbauregion Larder Lake (Bezirk Timiskaming, Ontario) erstreckt. Das in einer mineralreichen Region gelegene Projekt bietet beträchtliches Explorationspotenzial.

Wie Makenita sich hervorhebt. Angesichts steigender Silberpreise und einer gezielten Explorationsstrategie ist Makenita auf Wachstumskurs. Das Unternehmen ist dank seiner geringen Anzahl handelbarer Aktien und seines potenzialreichen Projekts eine attraktive Gelegenheit für Investoren, die ein Engagement in Silber und Kobalt suchen.

Kontaktdaten

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

Tel: 604-609-6527

E-Mail: info@makenitaresources.com

Webseite: www.makenitaresources.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

