Makenita Resources erweitert die Projektfläche bei der Wolframlagerstätte Sisson West in New Brunswick um mehr als das Doppelte

– Nach positiven ersten Ergebnissen der magnetischen Flugvermessungen im Jahr 2026 wurden weitere Claims erworben, wodurch die Projektfläche um mehr als das Doppelte auf 22.665 Acres vergrößert wurde.

– Die Erweiterung zielt auf eine zusätzliche Ausdehnung der Streichlänge entlang des vielversprechenden von Südwest nach Nordost verlaufenden Strukturtrends ab, der bei der jüngsten Auswertung der magnetischen Vektorinversion identifiziert wurde.

– Kompakte Aktienstruktur: Bei etwas mehr als 35 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sieht das Management ein erhebliches Hebelpotenzial bei einem Explorationserfolg im weiteren aktiven Verlauf des Jahres 2026.

Vancouver, BC – 24. Juli 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (Makenita) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche Mineralclaims auf seinem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick erworben hat. Damit hat sich die Projektfläche von 9.845 Acres auf 22.665 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt; das Gebiet grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF).

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources, kommentierte: Dies ist eine sehr aufregende Zeit für Makenita. Die Erweiterung unserer Projektfläche um mehr als das Doppelte direkt neben der Lagerstätte Sisson – zu einem Zeitpunkt, an dem Sisson von der Bundesregierung als Nation-Building Project ernannt wurde – unterstreicht den strategischen Wert dieses Gebiets. Bei etwas mehr als 35 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sieht das Management ein erhebliches Hebelpotenzial bei jedem Explorationserfolg, und wir erwarten für den verbleibenden Teil des Jahres 2026 eine rege Aktivität auf mehreren Projekten.

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Abbildung 1 – Neue Karte des Projekts Sisson West mit erheblicher Flächenerweiterung

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Abbildung 2 – Regionale magnetische TMI-Karte, die das magnetische Hoch zeigt, das sich von der Lagerstätte Sisson entlang der Ostseite des Granits Howards Peak nach Süden erstreckt.

Die Erweiterung folgt auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Juli 2026, in der über die Identifizierung eines klar definierten magnetischen Hochs und eines bohrbereiten Ziels im ursprünglichen Konzessionsgebiet berichtet wurde. Die Daten aus der Flugvermessung und regionalen historischen Daten wurden zusammengestellt und ausgewertet, und derzeit wird ein Bohrprogramm für das Konzessionsgebiet erarbeitet. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Wolframmine Sisson, an die das Projekt von Makenita direkt angrenzt, kürzlich vom kanadischen Premierminister Mark Carney zu einem der ersten Nation-Building Projects ernannt wurde.1

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Alan King, PGeo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht, geprüft und genehmigt.

Der Erwerb dieser neuen Flächen erfolgte mittels Absteckens.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit mehrere Projekte in Kanada, einschließlich des Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan, das eine zusammenhängende Grundfläche von 102.110 Acres umfasst und an Max Power Mining Corp. grenzt. Außerdem verfügt Makenita über das Wolframprojekt Sisson West, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 22.665 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen in New Brunswick erstreckt und direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) grenzt, sowie über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das Potenzial für Seltenerdmetalle aufweist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Projekt Hector in der Nähe von Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

1. www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor

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