Maklerbestand verkaufen im Raum Sachsen

Maklerbestand im Raum Dresden zur Übernahme gesucht – Erfahrener Versicherungsmakler kauft Maklerbestände in der Region Sachsen.

Versicherungsbestand in gute Hände übergeben: Erfahrener Makler aus dem Raum Dresden sucht Bestände und Maklerunternehmen zur Übernahme

Der demografische Wandel stellt viele Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler zunehmend vor eine zentrale Frage: Wer führt das eigene Lebenswerk verantwortungsvoll weiter? Besonders dann, wenn innerhalb der Familie oder des Unternehmens keine geregelte Nachfolge vorhanden ist, wird die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu einer wichtigen unternehmerischen Entscheidung.

Ein neues Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. aus dem Raum Dresden bietet hierfür eine langfristig orientierte und verlässliche Lösung an. Der erfahrene Versicherungsmakler sucht aktiv nach Versicherungsbeständen oder Maklerunternehmen zur Übernahme – schwerpunktmäßig in Sachsen sowie Berlin/Brandenburg.

Gesucht werden insbesondere Bestände und Unternehmen im Raum Dresden, Leipzig, Radebeul, Freiberg, Meißen, Bautzen, Zwickau, Plauen, Hof sowie Berlin und Südbrandenburg.

Über 20 Jahre Erfahrung und moderne Betreuungskonzepte

Der Kaufinteressent verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und betreut erfolgreich Privat- sowie Gewerbekunden. Bereits seit über einem Jahrzehnt setzt er auf digitale Beratungslösungen und moderne Prozesse, um Kunden effizient, persönlich und ortsunabhängig zu begleiten.

Durch eine etablierte Organisationsstruktur und erprobte Integrationsprozesse kann eine Bestandsübernahme reibungslos und ohne Brüche in der Kundenbetreuung erfolgen. Ziel ist eine nachhaltige Fortführung bestehender Kundenbeziehungen mit hoher fachlicher Qualität und persönlicher Kontinuität.

Individuelle Übergabelösungen möglich

Gesucht werden sowohl vollständige Maklerunternehmen als auch Teilbestände mit stabilem Privat- und Gewerbekundenmix, wiederkehrenden Einnahmen und gepflegter Dokumentation.

Dabei sind unterschiedliche Modelle der Übergabe möglich, darunter:

* Klassischer Bestandskauf

* Verrentungsmodelle

* Begleitete Übergangsregelungen

* Individuell abgestimmte Nachfolgelösungen

Eine persönliche Begleitung während der Übergangsphase ist ausdrücklich erwünscht und kann flexibel gestaltet werden.

Diskrete und vertrauensvolle Abwicklung

Gerade bei sensiblen Nachfolgethemen stehen Vertrauen, Diskretion und Verlässlichkeit im Mittelpunkt. Der gesamte Übernahmeprozess erfolgt transparent, strukturiert und individuell abgestimmt – von der ersten unverbindlichen Kontaktaufnahme bis zur finalen Übergabe.

„Viele Makler wünschen sich vor allem die Sicherheit, dass ihre Kunden auch nach dem eigenen Rückzug weiterhin professionell und persönlich betreut werden. Genau dafür möchte ich eine nachhaltige Lösung bieten“, so der Kaufinteressent aus Dresden.

Dank der langjährigen digitalen Ausrichtung ist neben der regionalen Betreuung auch eine bundesweite Fortführung von Kundenbeziehungen problemlos möglich.

Kontaktaufnahme

Maklerinnen und Makler, die sich frühzeitig mit einer Nachfolgeplanung beschäftigen oder einen vertrauensvollen Partner für die Übernahme ihres Bestandes suchen, können sich vertraulich an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden.

Anfragen werden selbstverständlich diskret behandelt.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr.: 01260501 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Sachsen.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0951-420256

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

fon ..: 0951-420256

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

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