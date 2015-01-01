Maklerbestand verkaufen in der Region Frankfurt am Main – Nachfolge statt Bestandssterben

Junge Makler suchen Nachfolgebestände im Raum Frankfurt am Main Verlässliche Nachfolgelösung für Versicherungsmakler:

Zwei erfahrene Branchenexperten unter 30 möchten bestehende Kundenbeziehungen erfolgreich in die nächste Generation überführen.

Frankfurt am Main – Die Frage der Unternehmensnachfolge beschäftigt derzeit viele Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler. Während zahlreiche Bestandsinhaber in den kommenden Jahren den Ruhestand planen, fehlt häufig eine passende Lösung, die sowohl die Interessen der Kunden als auch das aufgebaute Lebenswerk nachhaltig sichert.

Genau hier setzen zwei junge Versicherungsmakler an, die aktiv nach einem Maklerbestand oder einem Maklerunternehmen in der Region Frankfurt am Main sowie im erweiterten Rhein-Main-Gebiet und ausgewählten Regionen Baden-Württembergs suchen.

„Ein Versicherungsbestand besteht nicht nur aus Verträgen, sondern vor allem aus gewachsenen Kundenbeziehungen und Vertrauen. Dieses Vertrauen möchten wir bewahren und langfristig weiterentwickeln“, erklären die beiden Kaufinteressenten.

Beide Makler verfügen trotz ihres jungen Alters bereits über rund acht Jahre Berufserfahrung in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Ihre fachlichen Schwerpunkte ergänzen sich dabei ideal und umfassen Sachversicherungen, Krankenversicherungen, betriebliche Vorsorge, Lebensversicherungen sowie Investmentlösungen. Darüber hinaus verfügen sie über die gewerberechtlichen Zulassungen nach §§ 34d, 34f, 34i und 34c GewO sowie die Qualifikation als Bachelor Professional für Versicherungen und Finanzanlagen.

Kontinuität für Kunden und Mitarbeiter

Im Mittelpunkt steht eine verantwortungsvolle Nachfolgelösung. Bestehende Kunden sollen weiterhin persönlich betreut werden und gleichzeitig von modernen, digitalen Prozessen profitieren. Die Interessenten legen besonderen Wert auf eine behutsame Übergangsphase und bevorzugen daher Modelle, bei denen der bisherige Inhaber die Übergabe für einen Zeitraum von ein bis drei Jahren begleitet.

„Eine erfolgreiche Bestandsnachfolge braucht Zeit, Vertrauen und gegenseitiges Verständnis. Deshalb sehen wir die Übergangsphase als wichtigen Bestandteil einer nachhaltigen Lösung.“

Gesucht werden Maklerbestände und Maklerunternehmen

Gesucht werden Maklerbestände oder Maklerunternehmen mit bis zu rund 1.000 Kunden beziehungsweise etwa 2.000 Verträgen. Besonders interessant sind Bestände mit überschaubarem Stornohaftungsvolumen und einer stabilen Kundenstruktur.

Die bevorzugten Suchregionen sind:

* Frankfurt am Main

* Wiesbaden

* Offenbach am Main

* Hanau

* Darmstadt

* Aschaffenburg

* Stuttgart

* Sindelfingen

* Reutlingen

* Tübingen

Nachfolge frühzeitig gestalten

Viele Maklerinnen und Makler beschäftigen sich erst spät mit ihrer Nachfolgeplanung. Dabei eröffnet eine frühzeitige Auseinandersetzung oft bessere Gestaltungsmöglichkeiten für Verkäufer, Kunden und Mitarbeiter.

Maklerinnen und Makler, die sich über eine mögliche Bestandsübergabe oder Unternehmensnachfolge austauschen möchten, sind eingeladen, unverbindlich Kontakt aufzunehmen. Diskretion, Fairness und ein partnerschaftlicher Umgang stehen dabei im Mittelpunkt.

Kontakt über den Makler Nachfolger Club e.V.

Interessierte Maklerinnen und Makler können ihre Anfrage vertraulich über den Makler Nachfolger Club e.V. einreichen. Der Erstkontakt erfolgt auf Wunsch diskret und unverbindlich.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr: 60260512 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Frankfurt am Main.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

fon ..: 01728629096

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bitzero Holdings Inc. erhält Zulassung zum Handel am Nasdaq Stock Market Udo Golfmann präsentiert das neue Heilerseminar 2027 – Premiere im Mai 2027 in NRW oder Live-Online