Maklervertrag – Michaelis für einen Tag

Eintägiger Spezialworkshop der Kanzlei Michaelis „Ihr persönlicher, individueller Maklervertrag“.

Rechtsanwalt Stephan Michaelis bietet Versicherungsmaklern einen eintägigen Wochenend-Spezialworkshop an.

Der eintägige Workshop findet am Samstag, den 28. August 2021 statt.

Maximal 12 Versicherungsmaklerinnen / Versicherungsmakler können an diesem _Spezialworkshop_ teilnehmen. Am Ende des Tages wird jeder Teilnehmer mit seinem individuellen Maklervertrag_ nach Hause fahren. Die intensive Arbeit an dem eigenen Vertragswerken hat sich dann sicher gelohnt.

Die Kosten für dieses eintägige Seminar betragen Euro 990,- (brutto), also bereits inklusive der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer von 19 %. Getränke und ein leckeres Mittagessen sind bereits im Preis enthalten. Das neue Fachbuch zu den Aufgaben und Pflichten eines Versicherungsmaklers bekommen Sie selbstverständlich auch als Geschenk zu diesem Workshop.

Beginn ist morgens um 10:00 Uhr, Ende der Veranstaltung ist für 17:30 Uhr geplant. Der Tag ist aber erst dann beendet, wenn jeder seinen eigenen individuellen und perfekten Versicherungsmaklervertrag fertig hat!

Ganz nebenbei erfahren die Versicherungsmakler natürlich ganz viel über die Tücken der Versicherungsmaklerhaftung, die natürlich durch Ihre Vertragsgestaltung ausgeschlossen werden wird.

Rechtsanwalt Michaelis freut sich auf die kleine intensive und persönliche Schulung, um Ihr künftiges Beratungsleben noch ein wenig einfacher zu machen.

Wegen der wenigen Plätze bietet sich an, sich schnell anzumelden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

Herr Peter Pachmann

Glockengießerwall 2

Hamburg Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 888 88 777

web ..: https://www.kanzlei-michaelis.de

email : pachmann@kanzlei-michaelis.de

Die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte ist seit Jahren die beliebteste Kanzlei bei Versicherungsmaklern. Ausgezeichnet durch YouGov. Als Fachanwälte sind wir nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit tätig. Unser Schwerpunkt liegt in der Betreuung von Versicherungsmaklern, Mehrfachagenten, Pools, Genossenschaften und dem gesamten weiteren Versicherungsvertrieb. Dabei beraten wir als Anwälte nicht nur Makler, sondern auch Versicherungsnehmer. Wir unterstützen Sie in der Durchsetzung ihrer vertraglichen Ansprüche gegen Versicherer von A bis Z. Vom Industrieschaden bis zum Verbraucherrecht, für jede Fragestellung finden Sie in unserer Kanzlei einen Spezialisten im Versicherungsrecht.

Dabei sind wir mit unserem Standort in Hamburg nicht ortsgebunden. Wir beraten Sie bundesweit! Unsere Fachanwälte aus den Bereichen Versicherungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Bank- und Kapitalanlagerecht sowie Arbeitsrecht begleiten die Versicherungsmaklerunternehmen und andere mittelständische Unternehmer ganzheitlich. Datenschutzrecht nach DSGVO, Handelsvertreterrecht und weitere „Nebenrechte“ wie auch die anschließende Vollstreckung Ihrer Forderungen sind für uns selbstverständlich. Vom Industrieschaden bis zum Verbraucherrecht, für jede Fragestellungen finden Sie in unserer Kanzlei einen Spezialisten im Versicherungsrecht.

Pressekontakt:

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

Herr Peter Pachmann

Glockengießerwall 2

20095 Hamburg

fon ..: 040 888 88 777

email : pachmann@kanzlei-michaelis.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schmerzen in den Beinen Remotemanagement für Edge-Standorte als kritische Unternehmensbestandteile