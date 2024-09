Mal Unerwartetes Tun

Dem Thema Demenz mit MUT begegnen:

Die BdSAD startet aufmerksamkeitswirksame Fotoserie zur Demenzwoche 2024

Berlin, 12. September 2024 – Am 21. September 2024 jährt sich der Welt-Alzheimertag zum 30. Mal. Umrahmt wird der Tag von der seit 2015 stattfindenden Woche der Demenz (16.-22.09.2024). Das diesjährige Motto lautet Demenz – Gemeinsam. MUTig. Leben. Zahlreiche Veranstaltungen machen die Gesellschaft auf die Situation der rund 1,8 Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit Demenz aufmerksam. Im Mittelpunkt steht die Förderung des Verständnisses und die Unterstützung für Betroffene und pflegende Angehörige. Weitere Informationen unter https://www.deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/welt-alzheimertag,

Der Fotograf René Schwerdtel hat im Auftrag der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD) e.V. Glücksmomente von Senioren mit demenziellen Veränderungen eingefangen. „Für Menschen mit Demenz und ebenso für ihre Sorgenden bringt das Leben mit der Krankheit immer neue Herausforderungen“, so Carolin Favretto, Vorsitzende des Vorstands der BdSAD. „Doch positive Erfahrungen sind weiterhin möglich und wir machen gern darauf aufmerksam, dass es ein wertvolles Leben auch nach der Diagnose gibt“ so Favretto weiter. Genau das zeigen die Bilder, die ab sofort auf den Social Medial Kanälen der BdSAD veröffentlicht werden.

Qualifizierte Senioren-Assistenz – eine unverzichtbare Entlastung für Sorgende

Das Thema Demenz spielt in der Qualifizierung zur Senioren-Assistenz eine zentrale Rolle. Alle BdSAD-Mitglieder durchlaufen eine fundierte Weiterbildung und bilden sich regelmäßig fort. So sind zahlreiche Mitglieder der BdSAD auch Demenz Partner. Die im Jahr 2016 von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. ins Leben gerufene Initiative hat das Ziel, über Demenzerkrankungen aufzuklären und für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und ihren Sorgenden zu sensibilisieren.

Professionelle Senioren-Assistenten begleiten und unterstützen Senioren und Menschen mit Hilfebedarf in ihrem Alltag. Sie aktivieren und motivieren, schaffen Tagesstrukturen und leisten Hilfe zur Selbsthilfe für ein selbstbestimmtes Leben. Senioren-Assistenz schließt die Lücke zwischen Pflege und Hauswirtschaft und entlastet die Sorgenden. Ihre Arbeit wird oft privat vergütet, doch bei Vorliegen eines Pflegegrades ist eine Refinanzierung über die Pflegekassen zumindest teilweise möglich. Mitglieder in der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD) e.V. garantieren zudem die Einhaltung anspruchsvoller Qualitäts- und Ethikstandards bei ihrer Berufsausübung. Weitere Informationen gibt es unter www.bdsad.de.

