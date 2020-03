Mallorca: Familienausflug auf einer Luxusyacht

Bootsurlaub im märchenhaften Badeparadies: mallorquinische Traumstrände und Buchten vom Deck einer Luxusyacht betrachten.

Traumtrip übers tiefblaue Meer: Familienurlaub auf einer Luxusyacht

Mit Kind und Kegel auf der Luxusyacht feiern? Schnorcheln im tiefblauen Mittelmeer, die felsige Küste Mallorcas direkt vor der Reling? Das Reiseziel Mallorca mit Familie an Bord einer Luxusyacht zu erleben, ist ein ganz besonderes Arrangement. Auf bestyachtchartermallorca.com buchen Familien einen Tagestrip auf dem Meer, genießen Service an Board und lassen sich sicher durch die mallorquinischen Gewässer navigieren. Die Urlaubsregion Mallorca von einer ganz neuen Warte erleben: Dieser Familienausflug wird allen unvergesslich bleiben!

Bootsurlaub im märchenhaften Badeparadies: mallorquinische Traumstrände und Buchten von Deck aus betrachten

Die Sommerferien rücken näher, und mit ihnen der Familienurlaub auf Mallorca. Die schönste Zeit des Jahres wollen Sie mit Ihren Lieben unter der spanischen Sonne verbringen. Doch neben Baden und Entspannen stehen auch Ausflüge auf dem Programm. Die Kinder träumen von rasanten Fahrten mit dem Jet-Ski, vom Schnorcheln und Tauchen zwischen bunten Fischschwärmen und von einem Kopfsprung ins warme Wasser des Mittelmeers. Sie suchen noch nach einer tollen Idee für Ihren Familienausflug? Buchen Sie eine Motoryacht für die ganze Familie! Auf dem eleganten Schiff wird der Urlaub mit Kindern zum unvergesslichen Luxuserlebnis. Erkunden Sie die Küstenlandschaften Mallorcas vom Meer aus. Die kompetente Besatzung zeigt Ihnen idyllische Sandstrände, stille Badebuchten und die besten Hotspots für Jet-Ski-Touren und Schnorchelausflüge. Sie sonnen sich bequem an Deck oder kühlen sich in den Fluten ab. Baden und entspannen, Wassersport und Erholung wechseln sich ab an diesem wundervollen Tag. Machen Sie den Tagesausflug zum schönsten Tag in den ganzen Sommerferien. Für Wasserratten und Sonnenanbeter bietet die Yacht ein luxuriöses Ambiente – so macht Urlaub mit Kindern richtig Spaß!

Pures Familienvergnügen ohne Zusatzkosten: Yachtausflug zum transparenten Preis buchen

Luxusyacht und Badeurlaub – das exklusive Urlaubsvergnügen können Sie auf bestyachtchartermallorca.com zum transparenten Preis buchen. Das Traumangebot für den besonderen Familienurlaub entführt seine Gäste auf das tiefblaue Meer, wo sie den exzellenten Service von Stewardess & Service an Board genießen. Währenddessen navigiert ein erfahrener Kapitän die Yacht sicher durch die warmen Gewässer. An Deck genießt der Gast ein edles Glas Wein oder einen prickelnden Champagner, während sein Blick über Pinienwälder und felsige Küsten gleitet. Nach einer lebhaften Wasserschlacht oder einer Runde auf dem yachteigenen Jet-Ski stärken sich die Kids mit Erfrischungsgetränken und Snacks. Zum Sonnenuntergang genehmigen sich die Erwachsenen ein kühles Bier, dazu werden ein paar leichte Speisen gereicht. Diese Leistungen sind auf der Inception Yacht inklusive, enthalten ist außerdem der Treibstoff für das Boot. Es entstehen auf bestyachtchartermallorca.com keinerlei Zusatzkosten, böse Überraschungen wie bei vielen anderen Anbietern sind ausgeschlossen. Das Angebot ist ab 2500 Euro all inclusive für 12 Personen und einen gesamten Ausflugstag günstig. Kunden buchen das elegante Traumschiff auch für Junggesellenabschiede, Geburtstagsfeiern, Firmenincentives und andere Events.

