Manche Einsätze enden mit einer Festnahme. Andere kosten die eigene Identität.

Undercover_ ist ein packender Thriller über Loyalität, Täuschung und die Frage, wie viel ein Mensch aufgeben kann, bevor er sich selbst verliert.

Je tiefer er eintaucht, desto gefährlicher wird die Wahrheit.

Giovanni ist BKA-Ermittler.

In Neapel ist er jemand anderes.

BKA-Ermittler Giovanni taucht unter falschem Namen in die Unterwelt Neapels ein. Zwischen Schmuggelnetzwerken, rivalisierenden Syndikaten und undurchsichtigen Allianzen gerät er immer tiefer in ein gefährliches Spiel aus Macht und Verrat. Doch je länger sein Einsatz dauert, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Rolle und Wirklichkeit. Als Hinweise auf Korruption auftauchen und die Jagd plötzlich ihm selbst gilt, wird aus dem Jäger ein Gejagter.

Als eine Entführung das fragile Gleichgewicht zerstört, ein geplanter Zugriff scheitert und Hinweise auf korrupte Beamte auftauchen, erkennt Giovanni: Der Verrat reicht tiefer als gedacht. Vertrauen wird zur tödlichen Währung. Und plötzlich steht er selbst auf der Abschussliste.

_Wie weit gehst du, bevor du dich selbst nicht mehr erkennst?_

_Undercover_ ist ein packender Thriller über Loyalität, Täuschung und die Frage, wie viel ein Mensch aufgeben kann, bevor er sich selbst verliert.

Zum Buch:

Im Netz der Syndikate

von Wolfgang v. Alt-Stutterheim

ISBN: 978-3-910919-51-8

VERRAI-VERLAG

zum Autor:

Die Erzählungen und Romane handeln von Menschen, die sich auf der Suche nach Glück, Zugehörigkeit und Selbstbestimmung in komplexe Beziehungsgeflechte verstricken.

Liebe, Verrat, Aufbruch und Illusion stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die leisen Momente der Selbsterkenntnis. Ob Jugendliche mit großen Träumen, ein Friedhofsgärtner mit unerwarteter Berufung oder ein Hochstapler wider Willen – die Figuren sind glaubwürdig, vielschichtig und oft hin- und hergerissen zwischen Wunsch und Wirklichkeit.

Seine Geschichten führen von deutschen Kleinstädten bis in die rumänische Hauptstadt, vom Jahrmarkt ins Kasino, vom Gestüt in die spirituelle Szene – immer getragen von einem feinen Gespür für Atmosphäre, Milieu und menschliche Ambivalenz.

Der Stil ist dialogstark, lebendig und pointiert. Humor und Ernst liegen oft nah beieinander, überraschende Wendungen halten die Spannung. Der Autor versucht, seine Leser*innen mit erzählerischer Klarheit und emotionaler Tiefe zu fesseln.

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