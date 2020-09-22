Manganese X Energy ernennt Desmond Tranquilla, P.Eng., als neuen Direktor

Montreal, Québec – 30. Oktober 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Desmond Tranquilla, P.eng., in sein Board of Directors mit Wirkung vom 29. Oktober 2025 bekannt zu geben.

Herr Tranquilla, gebürtig in New Brunswick und Absolvent der University of New Brunswick, ist ein erfahrener Bergbaufachmann mit über 32 Jahren Erfahrung in Projektmanagement, Minenbau, Betrieb und strategischer Entwicklung. Er hatte Führungspositionen bei großen Bergbau- und Ingenieurunternehmen inne, darunter Canada Nickel Company Inc., SNC-Lavalin North America, Ausenco Canada, AMEC Americas und Detour Gold Corporation.

Als Vice President, Projects für Canada Nickel Company spielte er eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des Nickelprojekts Crawford. Zu den Highlights seiner Karriere gehören die Beteiligung an der Durchführung großer Investitionsprojekte wie das Atmospheric Emission Reduction Project von Vale im Wert von 1,6 Mrd. CAD, das Projekt Detour Lake von Detour Gold Corporation im Wert von 1,5 Mrd. CAD, die Projekt Cory Red Product Expansion und das Projekt Piccadilly Mine von Potash Corporation of Saskatchewan. Er verfügt über breites Fachwissen in Bezug auf alle Phasen des Projektlebenszyklus – von der frühzeitigen Rahmenbewertung und Machbarkeit über Design, Konstruktion, Inbetriebnahme bis zum Betrieb – sowohl über Greenfield- als auch Brownfield-Erschließungsprojekte in Nordamerika.

Die umfassende technische und operative Erfahrung von Herrn Tranquilla wird für Manganese X von unschätzbarem Wert sein, da es Fortschritte hinsichtlich des Abschlusses seiner Vormachbarkeitsstudie (PFS) für sein hochreines Manganprojekt Battery Hill macht und seine Position in der nordamerikanischen Lieferkette für EV-Batterien weiter stärkt.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, kommentierte: Wir freuen uns, Des in einem so spannenden Stadium unserer Entwicklung im Board begrüßen zu dürfen. Seine nachweisliche Erfahrung bei der Durchführung großer Bergbauprojekte wird für uns von großem Nutzen sein, da wir uns um den Aufbau einer robusten nordamerikanischen Lieferkette für hochreines Mangan bemühen.

Die Ernennung von Desmond Tranquilla in das Board of Directors des Unternehmens unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithium-Ionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange in Verbindung mit der Ernennung von Desmond Tranquilla in das Board of Directors des Unternehmens, die Fortschritte des Unternehmens bezüglich des Abschlusses seiner PFS und die mögliche Beteiligung des Unternehmens an der nordamerikanischen Lieferkette für hochreines Mangan. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca), offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

